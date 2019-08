La mujer de Plácido Domingo sabía que le era infiel: “Siempre supo el poder de seducción que tenía”

Continúa la polémica en torno a Plácido Domingo después de ser acusado por acoso sexual por nueve mujeres, entre las que se encuentra la mezzosoprano Patricia Wulf. La única que ha dado la cara y ha permitido que se conozca su nombre y apellido.

A pesar de la gravedad del asunto, el tenor español envió un comunicado en el que no desmiente las acusaciones y se justifica diciendo frases como “las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos a cómo eran en el pasado”.

La mujer de Plácido Domingo siempre supo que el tenor le era infiel

En el escrito se puede leer que “todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas”. Teniendo en cuenta que los testimonios de estas mujeres se remontan a los años 80, y él se casó con la soprano mexicana Marta Ornelas, en 1962; el director de orquesta está admitiendo indirectamente que le fue infiel a su mujer.

El hecho de que se hayan descubierto estas relaciones extramatrimoniales no ha supuesto ninguna sorpresa para Marta Ornelas. “Marta siempre supo que su marido era un gran seductor además de un tenor de una dimensión excepcional”, ha admitido en ‘Informalia’ un reputado profesional que conoce bien al tenor desde hace décadas.

“Era un secreto a voces que Plácido Domingo se dejaba querer”

La misma fuente continúa diciendo que “no solo su esposa sabía del éxito que Plácido tenía con muchas mujeres: en su entorno era un secreto a voces que se dejaba querer".

A pesar de que esto era vox pópuli, la mujer de Plácido Domingo “no quería saber” y prefería “mirar para otro lado”. Sin embargo, la fuente asegura que Plácido “llegó a confesarle alguna de sus andanza”. Lo que jamás supo Ornelas era que estuviera involucrado en casos de acoso sexual. “No necesitaba nada de eso para seducir, porque él era seducido muchas veces”, matiza.

“Plácido es un hombre educado, guapo, alto, apuesto, con dinero, una leyenda viva de la ópera”, señala la fuente. “A muchas mujeres les fascina no solo su voz mágica, sino su cosmopolitismo, su cultura, y sus relaciones personales, ya que cuenta entre sus amistades con reyes, incluidos los de España, presidentes de Estados Unidos, estrellas del cine”.

Unas palabras a las que algunas de las mujeres acusadoras se han referido con frases como: “Estaba totalmente intimidada y sentí que decirle no a él sería como decirle no a Dios. ¿Cómo le dices que no a Dios?”.