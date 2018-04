VIDEO: Así se desmelena Fabiola cuando Bertín Osborne no está delante

Fabiola Martínez, de 45 años, ha publicado un vídeo en Instagram en el que hemos podido ver el lado más divertido, sexy y alocado de la mujer de Bertín Osborne, hasta entonces desconocido.

La mujer del presentador aparece disfrazada con una peluca estilo afro y gafas de sol, junto a otra amiga, que lleva también pelo falso. Las dos cantan y bailan al ritmo de la canción ‘Lo Malo’, de Aitana y Ana Guerra, de ‘OT’, que se ha convertido en todo un éxito.

Junto al vídeo ha escrito este mensaje: “Esos días que no puedes evitar hacer el cabra. "Yo no quiero nada malo no, no, no... en mi vida #malo no, no, no,no...”.

En otro vídeo podemos ver sus dotes de cantante interpretando junto a su amiga la canción ‘A puro dolor’, de Son by Four. Junto a las imágenes, ha escrito: “Cuando hacer el tonto con tu mejor amiga se convierte en terapia para el alma... tú haces que siga siendo yo.... te quiero @more_laura #masqueamiga”.