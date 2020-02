La mujer de Kobe Bryant, rota de dolor: “¿Por qué debería ser capaz de levantarme cada día?”

La mujer de Kobe Bryant está pasando por uno de los momentos más duros de su vida tras perder a su marido, el jugador de los Lakers, de 41 años, y a su hija Gianna, de 13 años, el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero.

Vanessa Bryant ha escrito un desgarrador mensaje en Instagram que comienza diciendo así: “He sido reacia a poner mis sentimientos por escrito. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se han ido. No puedo procesar ambas pérdidas a la vez. Es como que intento aceptar que Kobe no está pero mi cuerpo rehusa aceptar que mi Gigi no volverá nunca a mí. Siento que esto no está bien”.

La viuda del mítico baloncestista no se ve capaz de superar la situación. “¿Por qué debería ser capaz de levantarme cada día si mi pequeña no tiene esa oportunidad? Estoy muy enfadada. Tenía mucha vida por delante”, ha escrito.

"Me doy cuenta de que tengo que ser fuerte por mis tres hijas"

Sin embargo, en otros momentos de lucidez, es consciente de que tiene que salir adelante por sus otras tres hijas. “Entonces me doy cuenta de que tengo que ser fuerte y estar aquí para mis tres hijas. Me cabrea no estar con Kobe y Gigi pero estoy agradecida por estar con Natalia, Bianka y Capri. Sé que lo que siento es normal, es parte del proceso de duelo".

Después continúa escribiendo: "Sólo quería compartirlo por si alguien por aquí está atravesando una experiencia de pérdida como esta. Dios, desearía que estuvieran aquí yque esta pesadilla terminara.Rezo por todas las víctimas de esta horrible tragedia. Por favor, continuad rezando por ellos". En el accidente, además de Bryant y su hija, murieron también otras siete personas.

Junto al mensaje, la viuda de la estrella de la NBA ha publicado un vídeo con imágenes de su marido y su hija jugando al baloncesto.

El 24 de febrero se celebra un memorial por Kobe Bryant

El próximo 24 de febrero se celebrará un memorial en recuerdo al exjugador de baloncesto, su hija, y los otros fallecidos en el Staples Center, la cancha de Los Ángeles Lakers.

La fecha, 24/2/20, tiene un simbolismo especial para la familia Bryant, ya que el dos es el número que portaba Gianna; el 24 es el que llevó Bryant gran parte de su carrera; y el 20 es el número de temporadas que jugó en los Lakers.