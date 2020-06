Las emotivas palabras de Alejandro Sanz, Dani Rovira y otros famosos por la muerte de Pau Donés

Este martes conocíamos la triste noticia de la muerte de Pau Donés, de 53 años de edad, a causa de un cáncer de colon que le fue diagnosticado hace más de cinco años. Todo parece indicar que él ya sabía que su final era inminente porque presentó por sorpresa en las redessu último disco ‘Tragas o escupes’ el pasado 27 de mayo y por la letra de su canción ‘Eso que tú me das’, en cuyo videoclip quiso que saliera su hija Sara, de 16 años. También fue muy comentado en las redes el cambio físico que había experimentado en su reaparición.

Su muerte ha sacudido al mundo de la música especialmente y han sido muchos los cantantes que han querido despedirse del vocalista de Jarabe de palo. Por ejemplo, Alejandro Sanz le ha escrito unas emotivas palabras en Twitter al que era su amigo: "Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo".

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 9, 2020

En Instagram, Alejandro también le ha escrito otras palabras al cantante de 'La flaca': "Quien mira la vida con tanta pasión acaba iluminando todo lo que le rodea. Así era Pau, músico y amigo, sinónimo de una vida como debe ser vivida, un ejemplo de saborear cada minuto regalado. Son lágrimas de una brevedad que me cuesta encajar y que seguramente tú serías capaz de hacerlo con la etiqueta de grandeza que siempre has llevado puesta. Hasta siempre amigo".

Las sentidas palabras de Dani Rovira, que también padece cáncer

Dani Rovira, que también está luchando contra el cáncer, le ha escrito unas desgarradoras palabras tras estar experimentando lo que vivió Donés con su enfermedad: “Anoche escuché y vi el videoclip de lo último de Pau Donés. No puedo parar de escucharlo una y otra vez e inevitablemente emocionarme. Yo quiero vivir en esa azotea, cantando, bailando, celebrando la vida, repartiendo gracias y brindando por todo lo bueno que tenemos. Ahora que, en cierta manera, puedo saber el color del cristal por el que mira Pau, estoy experimentando conexiones que antes pasaba por alto. Para mí, este video clip, podría ser un resumen de lo que entiendo yo por entender la vida”.

El actor y humorista continúa diciendo: “La verdadera batalla contra esto no está en bajarnos a esa altura y contraatacar el odio con el odio, la bajeza con bajeza. La batalla consiste en quedarnos con lo bueno, transformar desde los hechos, desde la alegría y el agradecimiento. Gracias a todos los que hacéis mi vida un lugar más apetecible. Gracias a todos los que, con vuestro cariño, me hacéis ser feliz. Y que la vida merece la alegría. Gracias Pau por la emoción. Gracias por la lección. Venimos para cuatro días... pensemos bien cómo vamos a invertirlo.Gracias a todos por todo lo que me dais, que es mucho más de lo que pido”, ha escrito haciendo alusión a la letra de una de las últimas canciones de Donés.

Por su parte, Rozalén le ha escrito: “Eterno Pau Donés... Que la tierra te sea leve. Aquí te cantaremos siempre", mientras que la cantante Edurne se despedía con estas palabras: "Qué gran lección de vida nos has dado... Buen viaje Pau".

Eterno Pau Donés... 💕🙏Que la tierra te sea leve.Aquí te cantaremos siempre. pic.twitter.com/gqjivs4KwV — Rozalén (@RozalenMusic) June 9, 2020

Qué gran lección de vida nos has dado... Buen viaje Pau 🖤 pic.twitter.com/yZdsOeWlzt — Edurne (@Edurnity) June 9, 2020

El locutor de radio Tony Aguilar también le ha dado su último adiós a través de las redes sociales y ha publicado una foto con Pau: "Hasta siempre, amigo. Gracias por tu ejemplo, por tus canciones, por tus respuestas y tu cariño. Mis condolencias a su familia y a Jarabe de palo. D.E.P. Pau Donés Cirera".

Hasta siempre, amigo.Gracias por tu ejemplo, por tus canciones, por tus respuestas y tu cariño. Mis condolencias a su familia y a @jarabeoficialD.E.P. Pau Donés Cirera pic.twitter.com/EKAt9M2wUe — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) June 9, 2020

Rosana también ha querido rendirle homenaje a Donés: "Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau".

Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera.Sé que vivir es entender que el cielo espera.Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás ysimplemente te abrazo, querido Pau!!!!! #jarabedepalo#flaca#setequiere#paudones#estesdondeestesestaspic.twitter.com/6kN9Nk2Kh7 — Rosana Arbelo (@RosanaOficial) June 9, 2020

Actores y políticos le dan su último adiós

Otros rostros conocidos como Santiago Segura han escrito: "DEP Pau Dones. Adiós compañero, celebraremos tu música y tu vitalidad...". También Hombres G u otros actores como Mario Casas, Paula Echevarría o Anna Castillo le han dedicado unas bonitas palabras en sus historias de Instagram, así como personajes delmundo de la política, ya sea del PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos, a través de sus redes sociales.

DEP Pau Dones. Adiós compañero, celebraremos tu música y tu vitalidad... pic.twitter.com/eT9k0f9J9M — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 9, 2020

Se va un grande, un gran luchador. Nos quedan sus canciones...Cuando esta carta recibas,Un mensaje hay entre líneas...Nuestro sentido pésame a familiares y amigos. Descansa en paz #PauDones#JarabeDePalo 🙏 pic.twitter.com/He43wt8pep — Hombres G (@hombresgnet) June 9, 2020