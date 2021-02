Kasia Lenhardt, exnovia del jugador del Bayern de Múnich, Jérôme Boateng, ha sido hallada muerta este martes en su apartamento de Berlín. La modelo tenía 25 años y una niña llamada Noah, de una relación anterior y quien justo el día del fallecimiento de su madre cumplía seis años de edad.

La joven modelo había estado saliendo con el defensa alemán durante los últimos 15 meses. El pasado 2 de febrero, una semana antes de haber sido hallada muerta, ambos cortaron su relación. La cosa no acabó bien, pues hubo duros reproches cruzados y públicos de chantajes e infidelidades.

La Policía de Berlín ha asegurado que todo indica que Kasia se ha suicidado. "Ayer tuvo lugar una operación policial en Berlín-Charlottenburg sobre las 20:30 horas por sospecha de suicidio. Se encontró una persona sin vida en el apartamento", recoge el comunicado.

Jérôme, consternado por la muerte de su ex, Kasia Lenhardt

La muerte de la joven ha sido un duro palo para sus allegados, pero sobre todo para su ex, quien no se portó todo lo bien que hubiera podido con ella. Tras conocer el trágico suceso, ha dicho que tiene "que asumir la responsabilidad y actuar cuidando los intereses de mi familia, disculpándome con todos aquellos que he lastimado, especialmente con mi exnovia Rebecca y nuestros hijos".

Asimismo, ha abandonado la concentración de la Champions en Qatar. Así lo ha decidido el propio jugador. El técnico muniqués, Hansi Flick, ha asegurado en rueda de prensa que fue Jerome quien le pidió permiso para volver a Berlín: "No estará disponible hasta nuevo aviso", explicó.

Cabe destacar que los reproches entre ambos eran muy seguidos y sonados en Berlín y en Reino Unido. Ambos se dijeron de todo. Él, en concreto, la acusaba de chantajearle.

"La opinión pública puede ser cruel"

El enfrentamiento público que mantenían ambos (ella acusaba a su ex de infidelidades continuas y demás), las críticas y la ruptura parecieron ser determinantes para que Kasia tomara esa dramática decisión.

La influencer Cathy Hummels, esposa del jugador del Borussia Dortmund, escribió en su perfil de Instagram: "Probablemente, el odio fuera demasiado para ella. No importa lo que haya pasado de verdad entre ellos, no se puede dar credibilidad a todo. La opinión pública puede ser cruel. Y la verdad, a menudo, es otra. Estoy absolutamente conmocionada y triste. Esto es simplemente desgarrador. Qué desesperada debe haber estado".

Kasia Lenhardt nació en Polonia, pero se dio a conocer en Alemania cuando apareció en un programa de modelos de la televisión del país. Jérôme Boateng tiene 32 años y tres hijos de dos relaciones anteriores.