La madre de la actriz Ana García Obregón ha fallecido a las 95 años de edad. Según ha informado la revista Hola, la progenitora, Ana Obregón Navarro, ha muerto tras ser ingresada de urgencia en un hospital de Madrid por problemas de salud que no ha podido superar.

Este nuevo revés en la vida de la actriz se produce poco después del primer aniversario de la muerte de su hijo Álex Lequio, que falleció a causa del cáncer a los 27 años. El pasado 13 de abril se cumplían once meses de la desaparición del joven que ha supuesto un antes y un después en la vida de la presentadora.

Desde que el joven ya no está con ella, Ana no ha logrado reponerse y no hay un día que no le eche de menos. Las muestras de amor y cariño y de lo mucho que le extraña en su día a día son constantes en las redes sociales.

Con motivo de los once meses de ausencia de su único hijo, que tuvo con Alessandro Lequio, y del día del beso que fue el martes, Ana Obregón ha publicado en su Instagram un emotivo vídeo en el que aparecen imágenes de momentos inéditos entre madre e hijo.

Junto al vídeo, ha escrito este mensaje: "Once meses sin ti. Once meses brillando cada día más intensamente en la eternidad. Once meses plagados de miles de besos eternos que revivo cada segundo para seguir respirando. Once meses en los que cuento cada día, porque cada día es un día menos para estar juntos en el paraíso. Y así será".

