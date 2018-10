Jacqueline de la Vega, rota de dolor, tras morir de un infarto su exmarido, el empresario Cris Lozano

El empresario hostelero Cris Lozano ha muerto este lunes a los 70 años a causa de un infarto en su casa de Bali, donde pasaba gran parte del año.

El fallecido era muy conocido en la noche madrileña, al igual que su sobrino Óscar Lozano. Además,fue también marido de la presentadora mexicana Jacqueline de la Vega durante 13 años. Aunque se separaron en el año 2005, seguían manteniendo una maravillosa relación.

Jacqueline de la Vega: “Estoy rota. No me enseñaste a vivir sin ti”

Cris Lozano sufría problemas de corazón desde hace tiempo y ya había pasado por el quirófano por este motivo. La noticia de la muerte ha supuesto un duro varapalo para Jacqueline de la Vega, de 58 años, que se ha despedido de él a través de las redes sociales con estas emotivas palabras:

“No puedo describir con palabras el dolor que siento al ver partir a mi compañero de viaje, mi maestro, mi amigo, mi amor, de esos amores que ni el tiempo ni una separación pueden cambiar. Toda una vida a su vera, viviendo su pasión por la vida, un visionario que veía futuro donde el resto no lo hacía.

Gobernador, empresario, padre de teresa y diana, buen hermano, buen hijo buen tío amado amigo y mejor persona. Hicimos un viaje en el que vivimos cientos de vidas y nada cambio nunca entre nosotros, mi guía mi fuerte mi bunker, el me enseñó a tener alas y a usarlas. Ayer me dijo: sabes que siempre he sido feliz, porque he pensado que todo el mundo era bueno?

Aunque veces la gente se pierde en la ambición y en lo que realmente no importa, hoy es uno de los peores días de mi vida. Se fue esta mañana, amaba demasiado y el corazón no puede con tanto. Estoy rota y creo que nunca me curaré, es un desgarramiento conocer el amor incondicional y perderlo así. Hoy el mundo ha perdido a un ser impecable.

Gracias Cris por tanto amor. Cada minuto del resto de mi vida estarás aquí dentro de mi alma no me enseñaste a vivir sin ti”.

La modelo Estefanía Luyk, hija de la miss Paquita Torres y el jugador de baloncesto Clifford Luyk, también ha querido despedirse de él a través de las redes sociales: “No tengo palabras. Se nos ha ido un ser increíble, un maestro entre los maestros. Últimamente no nos veíamos mucho, pero eras una parte importante de la historia de mi vida, un hombre con un grandísimo corazón, jefe de la historia de la noche española, jefe de muchos y amigo de tantos... te echaré de menos. Supongo que te has ido en paz y en el sitio que querías, Bali. Un abrazo enorme a todos tus seres queridos. Mil besos allá donde estés, osito grande”.

Al pésame y condolencias se han sumado otros rostros conocidos como Lucía Hidalgo, Raquel Meroño o Vicky Sanz.