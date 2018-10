¿Es el modelo Xavier Serrano el culpable de la ruptura de Aitana y Cepeda?

Tras varias semanas de rumores de ruptura entre Luis Cepeda y Aitana Ocaña, -el binomio llamado Aiteda por sus fans-, el cantante gallego se atrevió a dar un paso al frente y, el pasado domingo, confirmaba el fin de su relación a través de las redes sociales.

Rápidamente, comenzaron a recibir mensajes de apoyo pero también insultos, lo que llevó a la joven catalana a escribir otro mensaje pidiendo respeto: “Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto”.

Aunque no han dado a conocer el motivo, algunos seguidores de los ex concursantes de ‘Operación Triunfo’ comenzaron a hablar de la existencia de una tercera persona, algo que llevó a Aitana a escribir horas más tarde: “Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias”.

¿Quién es Xavier Serrano?

La cuenta de Instagram OTSalseo , ponía el nombre y apellido de esta supuesta persona: el modelo Xavier Serrano, de 24 años. Según revela la misma cuenta, Aitana y Xavier comenzaron a seguirse en las redes nada más conocerse en febrero.

Sin embargo, según la mencionada cuenta, se desvincularon virtualmente tras romper la joven con su novio de entonces, Vicente, y comenzar su relación con Luis Cepeda. Horas antes de que el cantante gallego confirmara su ruptura con Aitana, el modelo y la triunfita volvieron a seguirse.

El modelo nació en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a 17 kilómetros de distancia de Sant Climent de Llobregat, el pueblo natal de Aitana. Es hijo de un ingeniero de RENFE y una profesora de Música de la Universidad de Barcelona.

En 2014, cuando estudiaba Económicas, fue asaltado en plena calle por un cazatalentos de la agencia Sight Management, la misma que Andrés Velencoso, Mark Vanderloo, Oriol Elcacho, la influencer Jessica Goicoechea y Juan Betancourt, ex de Rocío Crusset.

Xavier, que mide 1,86 metros de altura, ha conseguido labrarse una brillante carrera y ha desfilado y protagonizado campañas para firmas de lujo internacionales como Dolce & Gabbana Armani y Givenchy. También ha desfilado para Plein, Calvin Klein y Balmain y es un habitual de la pasarela 080. Además Xavier está incluido en las carteras de la agencia WME-IMG en Nueva York y de la Elite tanto en París como Milán. En sus redes sociales cuenta con más de 697.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Xavier es amigo de la intérprete de 'Teléfono', ya que ambosse han dejado ver en alguna ocasión por una conocida discoteca del Baix Llobregat. Sin embargo, habrá que esperar para saber si realmente son más que amigos.