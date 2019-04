La verdad sobre el trío entre Mónica Naranjo y José Corbacho: el cómico lo cuenta todo

Mónica Naranjo hizo unas sorprendentes declaraciones en su visita a 'Viva la vida' el pasado fin de semana. La cantante, que se encuentra de promoción por su programa 'Mónica y el sexo', reveló numerosas confidencias íntimas, y entre ellas hubo una que implicaba directamente a José Corbacho.

El trío entre Mónica Naranjo y José Corbacho

La cantante contó que el humorista y su mujer le ofrecieron hacer un trío, pero que ella rehusó la oferta porque no lo ha probado nunca y no consideró que era el momento.

"¿Sabes que Corbacho y su mujer me propusieron un día hacer un trío?". Lo decían en serio. (...) Nunca he hecho un trío porque no me llama la atención. Yo creo que me estresaría", dijo ella a Emma García.

Corbacho desmiente a Mónica

Ahora Corbacho desmiente públicamente a Mónica aludiendo a la supuesta manipulación de los medios, que solo recogieron lo que la artista dijo de su propia boca."¡Ay! Qué malos son los titulares sacados de contexto...", asegura el cómico en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que no hay ninguna frase sacada de contexto. Quizá Mónica lo entendió mal, o quizá ahora Corbacho no quiere que esto salga a la luz.

Sea como fuere, el humorista es claro al respecto: "Ofrecer, ofrecer, tampoco. Fantasear, pues sí".

Ay! Que malos son los titulares sacados de contexto... Ofrecer, ofrecer, tampoco. Fantasear pues sí.:-))))"Mónica Naranjo y el sexo": confiesa que José Corbacho le ofreció hacer un trío vía @informalia — Jose Corbacho (@josecorbacho) 9 de abril de 2019

¿Qué opinas de todo esto? ¿A quién te crees?