Mónica Hoyos arremete contra Miriam Saavedra: "Has roto una familia. Eres sucia"

La gala 12 de 'GH VIP 6' ha vuelto a estar protagonizada por la tensión entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Recordemos que la primera es la exnovia de Carlos Lozano, y la segunda es la madre de la hija de éste.

Como es habitual, en el programa de este jueves en Telecinco, se han emitido vídeos de los encontronazos que han tenido ambas esta semana en la casa de Guadalix. En esta ocasión ha sido una discusión que las dos concursantes tuvieron durante la prueba semanal.

Mónica le recriminaba a Miriam que llevaba tres meses incordiando a los concursantes del reality, y la otra contestaba. Todo con mucha agresividad y tensión. "Yo siempre he cedido pero hay una serie de comportamientos que no voy a tolerar. Entiendo que la gente vaya a por un premio, pero para mí eso no es convivencia", ha dicho Mónica durante la semana. "La primera que intenta manipular aquí es ella, que lo ha visto toda España. Está rabiosa. Ella siempre se mete en donde no le importa", ha dicho Miriam.

"Has roto una familia"

En directo, la trifulca ha seguido y ha subido de todo, hasta el punto de que Mónica le ha dicho a Miriam que ha "roto una familia", refiriéndose a que tras su noviazgo con Lozano, ella ha tenido muchos problemas con él, hasta el punto de que apenas se hablan si no es para discutir.

Tenía una opinión antes de que entraras, y ahora me reafirmo. Eres una sucia por dentro y por fuera Mónica Hoyos

Más tarde, la discusión ha pasado a mayores y Mónica ha llamado "sucia" a Miriam. "He visto que has venido a la casa a desquiciar a todos. Tenía una opinión antes de que entraras, y ahora me reafirmo. Eres una sucia por dentro y por fuera. Yo no entro en un concurso y cambio y quiero ser tu mejor amiga", ha dicho.

Miriam, por su parte, ha contestado alegando que a ella no le causa tensión compartir techo con ella, y la ha llamado "vaga": "Me molesta tu vagancia. Yo no te voy a denunciar por tus comentarios, como tú hiciste".

Mónica, muy criticada

En Twitter se ha criticado mucho a Mónica por sus comentarios hacia Miriam, que sigue siendo la favorita, al menos según los lectores de Gritos:

"Su mundo fantástico":

Mónica, que lleva más de diez años separada de Carlos Lozano, dice que Miriam ha destrozado una familia. El mundo fantástico de Moniquita #GHVIPGala12 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) 29 de noviembre de 2018

"Su maldad no tiene límites":

Hace una década que Mónica Hoyos rompió su relación con Carlos Lozano. Ella insiste, a día de hoy, que es Miriam la culpable de romper una familia. Su maldad no tiene límites #GHVIPGala12 — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) 29 de noviembre de 2018

"Supéralo":

Mónica a Míriam: "porque has destrozado una familia"¿Pero cuánto tiempo ha pasado de eso? ¿4 años? ¿5? ¿6? MÓNICA supéralo, por favor. #GHVIPGala12 — M (@casasola89) 29 de noviembre de 2018

"Inquina irracional":

Mónica admitiendo que le ha hecho el triple de daño a Miriam porque, según ella, ha destrozado una familia. Cuando ella había roto con Carlos Lozano años antes de que Miriam apareciese en la vida de Carlos. Es una inquina irracional hacia ella. #GHVIPGala12 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) 29 de noviembre de 2018

"Lleva un montón de años separada":

Cómo puede decir Mónica q Míriam ha destrozado una familia, llevando un montón de años separada?Ah! Qué NO lo ha superado? Pues al psicólogo, a ver si le cura esos celos enfermizos. #GHVipGala12#GHVIPDIRECTO#SomosLaAudiencia29N#SomosLaAudiencia29 — Glory (@bruja3d) 29 de noviembre de 2018

