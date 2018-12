Mónica Hoyos, expulsada de 'GH VIP': "Estoy harta de esto. Me voy. Miriam es una sinvergüenza"

Mónica Hoyos se ha quedado a las puertas de la final de 'GH VIP 6' en su gala 13. Miriam Saavedra y Koala se han salvado. La exmujer de Carlos Lozano ya se esperaba que ella sería la elegida por el público para abandonar el reality.

Al enterarse de que era la expulsada, se ha levantado rápidamente de la sala y solo pedía irse. "Estoy harta del espectáculo. Me voy, y me voy corriendo. Miriam es una sirvergüenza". Miriam y Koala, en cambio, estaban muy emocionados y contentos por pasar a la final del concurso.

Así ha sido la salida de Mónica de la casa tras ser expulsada #GHVIPGala13pic.twitter.com/pGgoqS3wXx — Gran Hermano (@ghoficial) 6 de diciembre de 2018

Se enfrenta con Miriam

Antes de conocer el veredicto, Mónica y Miriam se han vuelto a enfrentar en directo. Las dos han estado, a solas, viendo juntas vídeos de su paso por el reality.

Cabe recordar que Mónica es la exmujer de Carlos Lozano, y madre de su hija, y que Miriam es la exnovia de este. Ambas estaban peleadas ya antes de entrar al concurso, pues se hicieron varios platós y portadas criticándose la una a la otra. Y en el concurso su relación ha ido a peor si cabe.

"No le guardo rencor. Ya ha pasado todo eso", ha dicho Miriam. Pero la calma ha tardado poco en desvanecerse. Mónica le ha contestado: "¿Pero como le vas a guardar rencor si te has forrado gracias a él? Se te ve el plumero".

Miriam se ha defendido, atacando: "Tú le conociste cuando él era presentador de OT, cuando era alguien. Yo le conocí cuando estaba en Perú buscándose la vida como yo. Búscate un novio y no me molestes más".

Mónica, por su parte, ha asegurado: "No me creo nada de lo que dice. Le interesa estar sin Carlos porque así gana más dinero" y "sabes que no estaba buscándose la vida. Llevaba tres años trabajando. Eres una interesada y una aprovechada".

Pelea por Carlos Lozano

Después han visto vídeos su enfrentamiento con la visita de Carlos Lozano al reality. "Mónica ha influenciado en que la relación haya ido mal, pero los culpables somos los dos", ha asegurado la ya finalista.

Cuando salga, no sabe qué va a hacer con Carlos: "Pienso en él y me acuerdo de él, pero ya de forma diferente. Creo que sigo enamorada, pero no lo sé".

Mónica ha dicho que nunca se ha metido en medio de la relación de ambos, sino que Miriam no le gustaba, por eso no quería que estuviese cerca de su hija.

Intentaron ser amigas

Se han emitido unos vídeos de los primeros días del concurso. En una de las fiestas, Miriam parece que bebió un poco de más, a juzgar por cómo hablaba y por la copa que llevaba en la mano, y decidió acercarse a Mónica para hacer las paces. Le dijo que era "una gran madre", le dio un cachete e intentó meterse a su cama.

Pero la paz no duró mucho y empezó la guerra entre ambas de la que hemos sido testigos en los últimos meses.

Luego se han puesto vídeos de los conflictos de ambas, en los que no se decían nada bonito. Palabras como "guarra" o "sucia" son las que se han intercambiado en estas semanas. Tras recordar el concurso, Miriam ha dicho: "Yo no odio a Mónica. Me es indiferente, pero quiero que esto ya se acabe".

Y Mónica ha contestado: "Eres una mentirosa y una falsa. La gente te cree porque hablas como peruana". A lo que Miriam ha contestado: "Pero si yo hablo con este acento porque soy de Perú".

Los 'followers' de Gritos han acertado

Hemos preguntado al comienzo de la gala por quién se iba y los usuarios del Twitter de Gritos han acertado: Mónica ha sido la elegida por vosotros.

