La pillada a Mónica Hoyos mintiendo sobre su currículum y su topless en ‘Interviú’

Durante todo el concurso de ‘Gran Hermano VIP 6’, la presentadora y expareja de Carlos Lozano no ha parado de presumir de su larga trayectoria en televisión, a diferencia de su enemiga íntima, Miriam Saavedra, a la que no ha parado de echarle en cara que se dedique a trabajar y se mueva para ser conocida en televisión por algo, como ella ha hecho, y no por ser la ex de Carlos o por ir a los programas para hablar mal de ella.

Después de que Mónica Hoyos le haya dado estas lecciones una y otra vez, ahora salen a la luz las mentiras sobre su currículum. Se trata de un vídeo que se ha recuperado ahora, perteneciente al programa ‘Tal Cual’ de Antena 3, hace nueve años, en el que se ve cómo ha falseado su vida laboral.

Mónica Hoyos aseguraba ser presentadora en vez de azafata

La periodista Pepa Jiménez es la encargada de ponerla contra la espada y la pared en directo y de ir destapando todas las mentiras, entre las que se encuentran que ella puso en su currículum que fue presentadora de programas como ‘El precio justo’ o ‘Karaoke’ cuando en realidad trabajaba como azafata en los dos espacios.

En ‘Karaoke’ se dedicaba a bailar y cantar, además de entregar premios a los concursantes, lo que le llevó a obtener el apodo de Mónica Boom Boom Terremoto. Después fue cuando trabajó en ‘El precio justo’, programa en el que conoció a Carlos Lozano, que sí que era el presentador, y acabó siendo el padre de su hija Luna.

Mónica se comportó de forma altiva

Lejos de entonar el ‘mea culpa’ o reconocer que había mentido, Mónica Hoyos se dedicó a mostrar una actitud altiva y desafiante contra Pepa. “Te agradezco que me digas lo de la página web porque me has hecho acordar que las personas que la hicieron, mis anteriores representantes, no han publicado todo mi currículum. Solamente has visto dos cosas, falta ‘Desesperado Club Social’, ‘Como te lo cuento’, José Luis Moreno… para que te lo apuntes. ¡Te faltan un montón de cosas! Gracias a ti lo voy a arreglar”.

A lo largo del vídeo se ve como Mónica trata de reírse de ella o ponerla en evidencia, diciéndole palabras como éstas: “Creo que deberías rectificar porque el trabajo de una azafata es tan digno como el tuyo”. Rápidamente, la periodista le respondía:“Por supuesto, pero no mentir al público y decir que has sido presentadora cuando has sido una azafata”.

Mintió al decir que fue Miss Valencia en 1992

Otro de los datos que se pusieron en duda fue que tenía en su página web que había sido la ganadora del certamen de Miss Valencia en 1992, cuando supuestamente Mónica tenía 16 años. Sobre esto, Pepa Jiménez señaló en su día que nadie se lo había podido confirmar, mientras que ahora ha sido el programa ‘Cazamariposas’ el que ha afirmado que es completamente falso ya que su nombre no aparece en ningún lado. Si se acude a la hemeroteca, la que realmente fue Miss Valencia en ese año fue María Trillo.

Después la única defensa de Mónica al respecto fue decir que “las personas que han hecho la web no lo han hecho bien”.

Pepa señaló que su portada en topless fue un posado y no un robado como ella decía

Pepa prosigue con las mentiras que ha soltado Mónica y hace referencia a una portada de ‘Interviú’ en la que la concursante de ‘GH VIP’ sale en topless. “Le preguntan en una revista peruana que se llama ‘Caretas’: ‘¿cómo te sentiste cuando apareciste en unas fotos en topless en las revista ‘Interviú’ y contesta Mónica Hoyos: ‘Uy, sentí horror, quería meterme debajo de las piedras, mira que yo no hago topless normalmente y no por una cuestión de pudor sino porque no me gusta’.

Mientras la periodista contaba esto, Mónica hablaba a la vez y le decía al público riéndose: “Podéis hablar, si tampoco pasa nada… “. Después contestaba que ”exactamente” no le gustaba hacer topless y le increpaba: “Yo sabes qué pasa, que no he traído fotos sobre ti”.

Pepa se levanta para enseñar la revista al público del plató mientras comentaba: “Mira qué mona, guapísima, pero de robado nada, posado y cobrado. Las mentiras tienen las patitas muy cortas y se descubre antes a un mentiroso que a un cojo”.

“Reconoce que has posado, no que te lo han robado”

Mónica, tratando de quitarle hierro al asunto, comentaba: “Es que todavía algunas podemos salir en el ‘Interviú’. Nadie miente corazón, además estoy absolutamente de acuerdo con tu trabajo y con lo que haces y en ningún momento lo voy a desmerecer, espero que tú tampoco desmerezcas el mío”. Después añadía: “Saca la revista pero ten cuidado que estamos en horario infantil. Juan Luis diles algo porque…”, tratando de que el periodista le echara un capote.

Fue entonces cuando Juan Luis sale en defensa de Mónica, tras su toque de atención, y le pregunta a Pepa que “qué tiene de malo salir en ‘Interviú’”. “Parece que es pecado”, señala. Mientras Pepa respondía que no tenía “nada” de malo, Mónica salta rápidamente diciendo: “Con la de gente que ha salido Lola Flores, Anne Igartiburu, Ana Obregón… Sólo faltas tú en ‘Interviú. ¿Sacamos a Pepa en ‘Interviú’?”, preguntaba al público en tono sarcástico.

Mónica Hoyos acaba admitiendo: “Cobrado y muy bien cobrado”

Pepa Jiménez matizó: “Puede posar en ‘Interviú’ quien quiera, porque además estas guapísima, pero reconoce que has posado, no que te lo han robado”. Mónica trataba de tirar balones fuera y decía: “Pero saca el anterior posado, que hay dos, hay uno mucho más bonito, sacas el peor. Cobrado y muy bien cobrado”, terminaba reconociendo. Pepa le recriminaba: “Pues reconócelo y no mientas a tus compatriotas peruanos diciendo ‘me han robado, qué horror’.