Mónica Cruz aclara si ella y Miguel Ángel Muñoz han retomado o no su relación

Miguel Ángel Muñoz, de 34 años, y Mónica Cruz, de 40 años, fueron dos de los protagonistas de la serie ‘Un paso adelante’ (UPA Dance). Durante la grabación, los dos actores comenzaron una relación que comenzó en el año 2002 y finalizó en 2004, mientras aún seguían rodando.

Tras su ruptura, los dos siguieron manteniendo una estupenda relación y siempre han sido un apoyo el uno para el otro. MAM, cuando murió el padre de su exnovia, Eduardo Cruz, en 2015; y Mónica fue el hombro en el que llorar de él cuando rompió con la que era su novia, Manuela Vellés. Por su parte, a la hermana de Penélope Cruz no se le ha conocido ninguna pareja, en los últimos años se ha volcado en su faceta como madre soltera. Su hija Antonella nació en 2013 gracias a la inseminación artificial, también conocida como reproducción asistida.

Ahora, la revista ‘Corazón TVE’ publicaba que la pareja se había dado una segunda oportunidad, catorce años después de haber roto, y llevarían saliendo seis meses. La publicación apuntaba a que la pareja fue vista pasando junta las Navidades pasadas. Tanto la Nochebuena como la Nochevieja la pasaron juntos con las respectivas familias. En la pasada gala de los Goya también coincidieron aunque cada uno posó en la alfombra roja por su lado.

Mónica Cruz: “la primera alucinada soy yo”

Tras varios días de rumores sobre un posible regreso de la pareja, Mónica Cruz ha hablado por fin y aclarado la situación: “Mira no pensaba hacer nada porque me llevo riendo tres días, pero creo que la gracia ya se está perdiendo porque no es verdad. Yo no entiendo ni de dónde, ni porqué y creo que se está yendo de madre”, ha declarado a ‘¡Hola!’.

Mónica asegura estar perpleja por la noticia: “La primera alucinada soy yo, pero de verdad es que no es así. Yo nunca me meto en estas cosas pero cuando veo que ya no es un no para y estoy alucinada tengo que cortarlo porque no es verdad. Si fuera verdad no tengo ningún problema en contarlo, aunque tampoco me gusta hablar de mis cosas”.

Sobre Miguel Ángel ha señalado: “No ha pasado nada raro. Es una persona que está en mi vida, es mi amigo y siempre ha estado en cosas familiares y va a seguir estando y le han visto muchas veces. No sé por qué de repente ha pasado” y añadía: “En Navidad o en alguna fiesta familiar hemos colgado fotos juntos porque no hay nada que esconder, pero esta vez se ha salido un poco de madre porque no es verdad. No me quiero enfadar, pero a ver si para la cosa”.