Mónica Cruz, demandada por su asistenta por supuestas irregularidades

Mónica Cruz se ha visto envuelta en una batalla judicial contra su exempleada. La actriz ha sido denunciada por la que era su asistenta, de nacionalidad colombiana, por haberla tenido trabajando sin haberla dado de alta en la Seguridad Social ni que tuviera un preceptivo contrato.

Yajaira, como se llama la exempleada, también ha demandado a Penélope Cruz, ya que según relata en 'Semana', la actriz era conocedora de esta irregularidad. La mujer de Javier Bardem la conoció cuando estuvo rodando la película ‘Loving Pablo’ en Bogotá y fue la encargada de reclutarla a España. Llegó con una carta de invitación y estuvo en situación irregular desde su llegada en diciembre de 2016 hasta agosto de 2017, cuando Mónica decidió darle de alta y hacerle contrato.

Mónica a su exempleada: “Eres cortita y una desagradecida”

La empleada asegura que Mónica la obligó a hacer de niñera y las demás tareas del hogar, cuando despidió a la persona que se encargaba de ello. Además denuncia las jornadas de trabajo interminables, de hasta 18 horas, sin los descansos correspondientes. Yajaira, que cobraba 1.000 euros al mes, reclama a la hermana menor de las Cruz una indemnización que podría superar los 7.000 euros.

Según la versión que relata la exempleada, cuando ésta se enteró de sus derechos y le dijo a la actriz que se sentía explotada y quería regularizar su situación, la actriz le espetó: “Eres una desagradecida, con todo lo he hecho por ti, eres cortita, no te entra en la cabeza”.

Después Mónica le pidió que no volviera a trabajar y según Yajaira no pudo recoger sus objetos personales: “Tienes tres días para salir de Madrid porque si no te voy a echar a patadas”, asegura que le dijo la actriz.

La exempleada añade en la demanda que también Penélope le habló mal e intervino en la conversación entre su hermana y Yajaira, increpándola: “Si tú no quieres trabajar con Mónica, no hay problema. Lo dices, rompemos el contrato y te vuelves a Colombia [...] porque no pensarás quedarte aquí trabajando en España con estos papeles. Nosotros nos enteramos de todo lo que pasa en España”.