Mónica Cruz tendrá que pagar 4.000 euros a la exempleada que la demandó

La exempleada del hogar dela actriz, Yajaira Paola Cruz, denunció el pasado mes de marzo a Mónica Cruz por haberla tenido trabajando en situación irregular, sin haberla dado de alta en la Seguridad Social los seis primeros meses y sin tener un preceptivo contrato.

Además, la demandante denunciaba que recibió “maltrato verbal y trato vejatorio” por parte de la actriz y acusaba a ésta de obligarla a realizar labores del hogar en jornadas de hasta 16 horas al día durante seis días a la semana, sin descansos, incluso a veces esperando a que llegara Mónica a la madrugada.

El sueldo que cobraba era de 1.000 euros al mes y nunca le pagaron las horas extras. Su labor inicial era de niñera de Antonella, la hija de la actriz, pero siempre acababa haciendo las tareas del hogar, según su versión,

Han llegado a un acuerdo y Mónica tendrá que pagarle 4.000 euros

Cinco meses después, las dos partes han llegado a un acuerdo. Mónica Cruz ha decidido solucionar el problema por la vía rápida y así evitar sentarse en el banquillo por un delito que la ley tipifica como muy grave: no dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social.

La hermana de Penélope Cruz ha admitido un despido improcedente. Mónica tendrá que pagar a Yajaira 4.000 euros, según ha publicado la revista ‘Lecturas’, una cifra menor que los 7.000 euros que solicitaba la demandante. La cantidad de los 4.000 euros es la suma de los 1.170 euros de indemnización, 829 euros en concepto de liquidación y finiquito, y 2.000 euros por las horas extra no pagadas.

Mónica, a la exempleada: “Eres una desagradecida… Eres cortita”.

Según la versión de Yajaira, tras informarse sobre sus derechos habló con Mónica para denunciar la situación y la actriz le contestó: “Eres una desagradecida, con todo lo he hecho por ti, eres cortita, no te entra en la cabeza”.

Después Mónica le pidió que no volviera a trabajar y según Yajaira no pudo recoger sus objetos personales: “Tienes tres días para salir de Madrid porque si no te voy a echar a patadas”, asegura que le dijo la actriz.

Yajaira también demandó a Penélope Cruz

La exempleada, de nacionalidad colombiana, también demandó a Penélope Cruz ya que ésta era conocedora de esta irregularidad.

La mujer de Javier Bardem la conoció cuando estuvo en Bogotárodando la película ‘Loving Pablo’ y fue la encargada de reclutarla a España. Llegó con una carta de invitación y estuvo en situación irregular desde su llegada en diciembre de 2016.

Penélope tachó la información de “parcial y falsa” en un comunicado

Tras hacerse pública la noticia el pasado 7 de marzo, el abogado de Penélope Cruz, Mario Sol Muntañola, y su jefe de prensa, Javier Giner, enviaron un comunicado en el que tachaban la información de “parcial y falsa”. “Ante una noticia publicada en diversos medios, nos vemos en la obligación de desmentir con rotundidad ciertas informaciones que se están dando por veraces: la empleada del hogar contratada por Mónica Cruz, JAMÁS trabajó para Penélope Cruz, no teniendo ningún tipo de relación laboral con Penélope Cruz ni Javier Bardem”,se leía en el escrito.

Después señalaban que todo estaba en manos del equipo jurídico de Mónica Cruz y explicaban que “esta empleada del hogar fue invitada a España por Mónica Cruz, quien le tramitó el permiso de residencia (que obtuvo) y quien la contrató como tal, dándole de alta en la Seguridad Social. Dejó de trabajar en Febrero de 2018, y fue denunciada el 13 de Febrero de 2018 por la Sra. Mónica Cruz, debido a temas que se tratarán en los tribunales”.