El cáncer de piel de Mónica Carrillo: "En ocasiones, la vida nos da zarpazos"

Mónica Carrillo volvió este sábado al plató de 'Antena 3 Noticias' tras sus vacaciones de verano. Aprovechó su rentrée para confesar públicamente, vía redes sociales, que en los últimos meses ha tenido que enfrentarse a una enfermedad grave.

La periodista, de 43 años, ha revelado que a principios de junio le fue detectado un cáncer de piel localizado en la nariz, tras darse cuenta de que tenía "una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar".

La presentadora fue al dermatólogo y, finalmente, los médicos le confirmaron que tenía "un carcinoma basocelular". "Aquel mismo día el doctor lo extirpó y comencé un lento periodo de recuperación hasta mi reincorporación al trabajo el día de hoy", ha explicado la propia Carrillo a través de su perfil personal de Twitter.

El cáncer de piel de Mónica Carillo: "En ocasiones la vida nos da zarpazos"

"Este verano atípico para todos lo ha sido también en este sentido para mí. Protección solar, apósitos, gorras y grandes dosis de paciencia y confianza. En estas situaciones nos ponemos a prueba nosotros y también las personas que nos rodean", ha contado en Twitter.

"Yo tengo la suerte de estar maravillosamente rodeada en lo personal y lo profesional, así que este apoyo ha sido fundamental para mí. Quienes me conocen saben que no soy dada a contar detalles de mi intimidad pero no en esta ocasión creo que puede servir para dar visibilidad. La vida, como nosotros, está llena de imperfecciones que hacen que este juego sea apasionante".

"En ocasiones la vida nos da zarpazos. Creo firmemente que somos todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. A partir de ahora, a mí me acompañará este arañazo en el rostro. Ya nos estamos acostumbrando y creo que incluso nos caemos bien", ha finalizado, mostrando tres fotos de lo que ha sido su evolución con el cáncer de piel.

Me aplico la filosofía japonesa del kintsugi: el arte de reparar la cerámica con resina de oro para evidenciar que los defectos forman parte de nosotros y, en ocasiones, son las más grandes virtudes. Cuídense, vayan a revisión y protéjanse del sol. Salud. 🥰 pic.twitter.com/PNHi1Sk8xi — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) September 5, 2020

Muy celosa de su intimidad

Como ella misma asegura en Twitter, no es dada a revelar nada de su intimidad. De hecho, a día de hoy no se le ha conocido ni una sola pareja.

En los últimos meses, no obstante, Carrillo ha sido relacionada sentimentalmente con la cantante Vanesa Martín (39), con quien es normal verla de cena y copas por el centro de Madrid, sobre todo por la zona aledaña al Retiro y a Goya.

Ambas fueron portadas de algunas revistas del corazón, que señalaban que entre ellas existía una "amistad especial", dando a entender que podía haber algo más. Sin embargo, ninguna de las dos ha confirmado ni desmentido estas afirmaciones, y cabe destacar que Vanesa ya fue relacionada también de forma amorosa con Malú, pareja actual de Albert Rivera.

Como curiosidad, cabe destacar que en el perfil de Instagram de Mónica Carrillo no aparece ni una solo foto de Vanesa Martín, aunque sí que se dan 'likes' mutuamente y se escriben comentarios.

Muy unida a su familia

Mónica es muy familiar y adora pasar tiempo con los suyos. Tiene un hermano y dos sobrinos pequeños a los que quiere mucho. Ella actúa, de hecho, como "madre postiza" con ellos, en sus palabras.

También está muy unida a su madre, de 71 años.

Sus aficiones

Le encanta el chocolate, viajar –estudió Turismo y Periodismo–, escribir, leer y el yoga. En cuanto a su rutina de belleza, no es muy disciplinada y no se cuida mucho, aunque lo intenta.

Y esto es todo, lector. Haz caso a Mónica y ponte crema solar.