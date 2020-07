Este verano, gracias a la moda, vamos a poder viajar a destinos exóticos aunque la crisis del coronavirus (casi) no nos deje salir del país. La razón es que gran parte de las firmas masculinas se han inspirado en los paisajes más tropicales para diseñar sus colecciones de esta temporada lo que ha producido un estallido de colores y estampados que nos transportan a tierras lejanas sin movernos de nuestra ciudad.

Lo tropical está muy de moda, y no lo decimos sólo nosotros, basta con echar un vistazo a los desfiles más importantes y ver las propuestas de Dolce & Gabbana, Valentino o Dsquared para comprobar que el hombre del 2020 tiene que echar la vista atrás e inspirarse en los clásicos 'looks' hawaianos, caribeños o amazónicos.

Hay muchos lugares tropicales en los que inspirarse, así como diferentes épocas que nos sirvan de referencia, desde el Pearl Harbor de la II Guerra Mundial hasta la época de las plantaciones de 'Palmeras en la nieve'. Pero existe un gran peligro y es que esta tendencia puede hacernos caer fácilmente en lo hortera. Para ir con más seguridad por esta senda salvaje, desde Vozpópuli os hemos preparado una ruta de viaje para guiaros por el estilo tropical sin perder el norte.

Las camisas tropicales infalibles

La prenda básica de este estilo es la camisa, pero no vale de cualquier tipo, tiene que tener unas características concretas. Lo primero es su patrón, debe de ser una camisa casual, de manga corta, cuellos muy abiertos y que no quede muy ceñida al cuerpo. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es su colorido y sus estampados. Lo mejor es apostar por dibujos de flores silvestres de gran tamaño.

Aunque no lo creas, las camisas no tienen que tener colores muy estridentes sino que podemos jugar con una paleta más neutra o incluso con colores oscuros como el negro o el azul marino. Este estilo de camisas está más indicado para looks nocturnos y siempre tenemos la posibilidad de hacer un mix y abogar por un llamativo estampado sobre un fondo oscuro. Otro de los prints preferidos en la estética tropical son las grandes hojas de palmera, bajo su sombra tenemos el éxito asegurado.

Pero hay mucha vida más allá de los estampados de hojas, flores o frutas. Lo tropical se palpa muy bien en los paisajes paradisíacos. Podemos elegir entre imágenes de playas llenas de palmeras y surfistas o soñar con islas desiertas para disfrutar en exclusiva. Cualquier estampa típica de postal costera nos puede valer, desde los hoteles art decó de Miami Beach a los rascacielos de Ipanema. Vístete con estos prints como sacados de la cámara de fotos de un turista.

Pantalones de capataz

Como seguramente apuestes por estampados en la parte superior, lo mejor es combinarlo con pantalones más neutros que no llamen tanto la atención y dejar el protagonismo principal a las camisas. Esto, sin embargo, no significa que los pantalones no sean una pieza clave en nuestro look tropical. Hay dos estilos que encajan a la perfección, por un lado tenemos pantalones de vestir en tonos como el beige, el caki o el blanco que nos hagan parecer el dueño de una plantación. La alternativa son pantalones más casual con tejidos y cortes más cómodos y detalles imprescindibles como los multibolsillos.

¡Estamos en verano! Así que nos podemos permitir lucir pierna y elegir unos buenos bermudas. Si queremos conseguir el perfecto look tropical podemos utilizar tejidos veraniegos como el lino o un color que es básico en esta tendencia como es el tabaco. Los estampados también pueden ser una buena opción siempre que los combinemos con prendas monocolor.

Camisetas para un 'look' más joven

Aunque las camisas sean la prenda fetiche de la tendencia, las camisetas pueden ser una buena alternativa si buscamos una imagen más joven, fresca y desenfadada. Como el estilo es mucho menos formal, aquí es mejor dar rienda suelta al uso del color sin ningún tipo de limitación. Cuanto más llamativos sean, mucho mejor, por eso los reyes serán los fluorescentes en cualquiera de sus gamas. Además, es una prenda perfecta para mezclar con la moda de los estampados tie dye.

Un paso más allá

En nuestro repaso por las prendas perfectas para el look tropical, aún tenemos un hueco para otro tipo de diseños. Los monos y petos son una pieza muy especial que, si aún no has probado, no debería de faltar en tu armario. Haciendo uso de los colores propios que ya hemos repasado, de detalles como los bolsillos o tejidos de fibras naturales, daremos en el clavo sin problema. Tampoco podemos dejar pasar otra prenda imprescindible como la camisa blanca de lino con cuello mao, es la mejor compañera para unos pantalones estampados.

El complemento estrella

Busca tener una mirada de aventurero, con esa premisa seguro que te es facilísimo acertar con las gafas de sol perfectas para dar el toque final a tu look tropical. Es bastante sencillo si buscamos modelos con monturas nacaradas aunque también podemos jugar con las lentes buscando colores diferentes como el verde militar o tonos pastel como el salmón o el azul claro. En cuanto a formas, todo nos sirve, desde el estilo aviador hasta perfiles cuadrados o redondos.

El trópico a tus pies (o en tus manos)

Te resultará también muy fácil escoger el calzado que mejor liga con esta tendencia porque encajan muchas tipologías y de muy diferentes estilos. Las sandalias son el plato fuerte, pero acertarás también si te inclinas por alpargatas o zapatos náuticos. Lo importante será saber elegir bien el color (o los estampados) o apostar por materiales con un aspecto muy natural y artesano. Un consejo: las sandalias flip flop (estilo havaianas) regresan este verano por todo lo alto.

Las mismas reglas debemos de seguir en cuanto a bolsos se refiere. Las mochilas de aspecto explorador resultarán perfectas, pero también las bolsas shopping bag de tela que resultan súper cómodas para los meses de verano. Tirando la casa por la ventana... ¡Hasta una maleta nos puede hacer viajar a esos paraísos tropicales!

Complementos de lo más tropical

A continuación os damos otros accesorios que, no por ser más prescindibles, son menos importantes. Recuerda siempre que en los detalles está la diferencia, así que a la hora de elegir el estilismo tienes que prestar atención a todos los complementos que vayas a utilizar. Puedes empezar, por ejemplo, con cubrirte la cabeza con gorras de lona que vuelven a ser tendencia y una alternativa ideal a las beisboleras o escoger joyas y relojes de aspecto étnico.

Si eres aún más arriesgado y buscas la matrícula de honor, lo tuyo es elegir complementos diferentes como un abanico masculino. Los abanicos se suelen asociar a las mujeres pero, en pequeño formato, son igual de aceptables en el ámbito masculino. También puedes darte un aire más intelectual con unas gafas de vista, da igual que veas como un lince y tengas una visión envidiable. ¿Acaso sólo usas chándal para hacer deporte?

Debemos de ir acostumbrándonos al complemento más de moda de este verano que no es otro que la mascarilla. Tenemos la suerte de que las marcas se han lanzado a diseñar de todo tipo y encontraremos mascarillas con estampados de lo más tropical. Recuerda siempre que, más que nunca, en este caso hay que preservar la utilidad sobre la estética. Infórmate si están homologadas, si necesitan de filtro o si sólo sirven para cubrir otra mascarilla sanitaria.

Después de este recorrido seguro que te han entrado las ganas de un viaje exótico. Da igual que no salgas de tu ciudad, este verano la jungla invadirá cualquier armario masculino.