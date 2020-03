La moda se destiñe gracias al 'tie dye': te contamos cómo hacerlo en casa

Las modas son pasajeras, llegan y se van en unos pocos meses. Las tendencias de hoy, al año que viene pueden estar totalmente desfasadas. Hoy vamos a hablar de un ejemplo perfecto de estos "imprescindibles de temporada" y es el caso del tie dye, un estampado que estará de plena actualidad durante esta primavera -verano.

Con este nombre tan exótico nos referimos a los dibujos logrados gracias al efecto de diferentes tintes y nudos. Un estampado que asociamos rápidamente al movimiento hippie de los años 60 y que las marcas han decidido resucitar esta temporada. Pero si pensamos que el tie dye nació a mediados del siglo pasado, estamos muy confundidos. Esta técnica se viene realizando en zonas como Perú desde épocas precolombinas y al otro lado del planeta, en Japón e Indonesia, se convirtió en tendencia absoluta allá por el siglo VIII.

La moda 'tie dye' vuelve en el 2020

¿Cómo sumarse a esta moda? Desde Vozpópuli te ofrecemos dos formas de hacerlo. La primera, y más sencilla, es irnos de shopping y hacernos con el diseño que más nos guste. Encontraremos una amplísima variedad de colores, dibujos y tipos de prendas donde elegir. Tenemos otra alternativa y es hacer uso del DIY (do it yourself), es decir, "hágalo usted mismo" y convertirnos en diseñadores en nuestra propia casa. Con este sistema lograremos una prenda personal, exclusiva y además nos dará la posibilidad de reciclar alguna prenda que ya no utilicemos del armario.

Las camisetas, todo un clásico

La prenda que más fácil se asocia al tie dye es la camiseta. Es la que mejor nos traslada a la estética hippie y, a pesar de que sean nuevas, siempre dan ese aspecto vintage a un estilismo.

En esta nueva generación de camisetas desteñidas, la tendencia actual es elegir un patrón oversize, prácticamente unisex, que parezca que la hemos cogido prestada. Si no eres muy afín a este tipo de estética, y te gusta marcar cintura, te proponemos personalizarla con otra de las fuertes propuestas de la temporada, el corte crop top. Puedes comprarlas hechas, recortarlas tú misma, o conseguir el mismo resultado con nudos o lazadas.

Sudaderas para las frioleras

Si no puedes esperar a que llegue el buen tiempo para lucir un modelo de manga corta, tranquila porque las marcas no se esperan al verano y ya te proponen sumarte al tie dye con sudaderas o prendas de manga larga que puedas usar desde ahora mismo.

Blusas para la playa o la oficina

No pienses que el tie dye es una tendencia sólo apta para looks casual que usar en momentos ociosos. Otra de las prendas que lograrás encontrar en el mercado con este estampado son las blusas con las que puedes llegar a conseguir una imagen más formal. Puedes elegir camisas de estilo masculino, que podrás combinar sin ningún tipo de problema con trajes de chaqueta.

En este universo también tenemos que hablar sobre los blusones o kaftanes. Su imagen es mucho más informal y juvenil pero será una buena inversión de cara al verano y las vacaciones ya que se van a convertir en el vestido playero perfecto para combinar con tus bañadores.

Compatible con todas las prendas

Ya hemos hablado de camisetas, sudaderas y blusas... pero el tie dye aún tiene vida mucho más allá. Esta temporada cualquier tipo de prenda es susceptible de caer bajo la influencia de esta técnica y terminar descolorida. Podemos apostar por pantalones o faldas, o vestidos de todo tipo... incluso prendas como polos. ¡No hay quien se escape!

2X1 en tendencias

Si quieres ir un paso más allá y no te contentas con ir como el resto de los mortales, tenemos la propuesta perfecta para ti y es elegir conjuntos que tengan el mismo estampado y que es la tendencia elevada a su enésima potencia.

Una de las formas más sencillas para conseguirlo es recurrir a dos piezas vaqueras. Si lo piensas, siempre hemos llevado vaqueros desteñidos, desgastados o con diferentes lavados. El tie dye lo que consigue es exagerar aún más el resultado y jugar con los dibujos resultantes de los nudos.

Puedes pensar que es un gasto doble, pero lo que tienes que darte cuenta es que es realmente una doble inversión. Podrás utilizar las piezas juntas o por separado así que amortizarás la compra en cuanto te des cuenta.

El denim, un tejido perfecto

El tejido vaquero es perfecto para jugar con el tie dye. Un pantalón está bien, pero podemos ir aún más allá. En cuanto llegue el verano querrás hacerte con unos shorts o bermudas, serán una de los must de las vacaciones. ¿Por qué esperar para hacerte con ellos?

Vaqueros, bermudas, cazadoras... cualquier tipo de prenda denim nos vale. ¿Qué te parece arriesgarte con un mono o un peto? Y recuerda que los chalecos vaqueros han vuelto a nuestras vidas.

También para celebrar

Antes te decíamos que no hay que pensar que esta tendencia es sólo para momentos casual y que podemos lograr estilismos formales que nos permitan usarlos para acudir al trabajo sin perder ni un ápice de seriedad. Pues esta tendencia se ha vuelto tan versátil que en el 2020 llega a invadir prendas destinadas a nuestros momentos más festivos.

La noche se tiñe también de tie dye. ¿No te lo crees? Pues fíjate en nuestras propuestas para convencerte. No podrás debatirnos que no son una buena elección para acudir a una boda en los próximos meses.

Los complementos no se escapan

No sólo de prendas vive el tie dye, también los complementos han sucumbido a sus redes. Es una manera perfecta de sumarnos al movimiento de una manera más discreta, dando este toque de tendencia a nuestro estilismo. Puedes poner el estampado a tus pies, porque dentro del calzado encontraras opciones donde elegir como zapatillas o botas con diseños de lo más actual.

Dentro de los accesorios podrás elegir también multitud de ofertas: bolsos, mochilas, gorras... y todo tipo de pañuelos. Hazte con un pequeño lazo para el cuello, que podrás combinar en los cuellos de tus camisas, o grandes fulares en los que enrollar tu cuello. No hacemos ascos a ningún formato.

¿Cómo hacer tu ropa 'tie dye' desde casa?

Si después de todo el repaso a las múltiples ofertas que tenemos en las tiendas no hay ninguna que te convenza... ¡Ponte manos a la obra!

Conseguir una prenda tie dye no es tan difícil como puede parecerte de primeras y además cuenta con un montón de ventajas. La primera es que es un método barato, prácticamente la única inversión que tendrías que realizar sería el coste de los tintes. La segunda ventaja es que el resultado es un diseño único y diferente, será imposible que te cruces por la calle con otra persona que lleve la misma prenda que tú. Es un proceso muy rápido, te ocupará unos minutos ya que el mayor tiempo que hay que dedicar es esperar a que las prendas se sequen. Y por último, y no menos importante, es una manera de poder darle una segunda vida a prendas que ya no usemos, por lo que no deja de ser una acción que respeta la sostenibilidad.

Estos son los pasos que tenemos que seguir para lograr el efecto tie dye:

Lo primero es protegerse bien, así que hay que utilizar guantes durante todo el proceso para evitar reacciones alérgicas o corrosiones. Después de mezcla en un barreño agua con lejía. La proporción es tres litros de agua y un vaso grande de lejía, aproximadamente 400 ml. A continuación se introduce la prenda en esta solución y se deja durante quince minutos. El siguiente paso consiste en doblar la prenda y enroscar gomas elásticas haciendo que la prenda quede como una tira de tela compuesta por diferentes nudos. Después se pasa a preparar el tinte siguiendo las instrucciones del fabricante. Estos colores los puedes encontrar en tiendas de manualidades o de venta en plataformas como Amazon donde puedes adquirir kits completos de tie dye a un precio módico.

Lo más importante a lo largo del proceso es saber los nudos que tienes que hacer para lograr el diseño final. Dependiendo de la cantidad de nudos y su tamaño el color quedará de una forma u otra.

¿Te decides a convertirte en diseñadora por un día? Puedes probar con alguna prenda sencilla, como un pañuelo, para luego ir cogiendo experiencia hasta convertirte en toda una profesional.