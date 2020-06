¿Eres mujer y te gusta ir a la moda? Estos son los imprescindibles para tus vacaciones

Ya llegó el verano, y con él lo que más deseamos durante todo el año: las vacaciones. Los primeros privilegiados son aquellos que cogen sus días libres el mes de julio y que ya estarán realizando los preparativos para el viaje al pueblo, la playa o la montaña. Pero antes de disfrutar hay que cumplir un último reto que es el de hacer la perfecta maleta para las vacaciones.

La maleta perfecta es aquella en la que no nos olvidamos de meter nada. Pero en Vozpópuli vamos a hablar de otro tipo de perfección porque nos vamos a detener en las últimas novedades en moda que no podrán faltarnos si queremos vivir un verano a la última y despertar la envidia de los lugareños y del resto de turistas.

Colaboraciones, ediciones limitadas o prendas con historia. Repasamos los últimos gritos que nos ofrecen las firmas para este verano y que además podemos disfrutar con los recién estrenados descuentos de las rebajas. Si las vacaciones son una época de caprichos... ¿Por qué no darnos el primero antes de arrancarlas?

Viajar con estilo

Para arrancar, tenemos que comenzar por la maleta en sí. Nosotros nos hemos decantado por el nuevo modelo Magnum de la casa Samsonite. Tiene el tamaño perfecto para poder viajar con ella en las cabinas de los aviones sin necesidad de facturar y su diseño de cuatro ruedas resulta de lo más cómodo. Pero lo que más destaca de ella es su imagen ya que para este verano la marca ha decidido sacar nuevos colores dentro de su gama cromática con tonos más frescos como el coral, el verde menta, el rosa palo o el azul caribe, que respiran vacaciones de verano por los cuatro costados.

Si no tienes nada que esconder

Cuando dejemos la maleta en nuestro destino, el testigo lo cogerá otro accesorio más ligero y cómodo pero igual de útil para llevar encima todo lo necesario. Eastpak nos propone unos diseños bien originales y perfectos para estos días de playa y piscina con su colección Crystal Clear, un conjunto de complementos que se suman a la tendencia de las transparencias pero sin dejar de lado la esencia y los detalles de la marca. Podremos encontrar mochilas de dos tamaños y una riñonera y en dos versiones de color: azul Lagoon y blanco. Toda la línea es 100% vegana y cuenta con una funda interior para guardar los objetos más valiosos como los dispositivos móviles o la cartera.

Recordando los veranos de la infancia

Lo que nos gusta cuando las marcas hacen colaboraciones entre sí, y más aún cuando son firmas españolas y tan emblemáticas como Victoria y Desigual. Ambas se han unido este verano para dar vida a tres zapatillas que recogen lo mejor de cada compañía. En ellas se mezcla la esencia ochentera de la marca barcelonesa con las raíces de Victoria que cuenta con una larga experiencia que supera los 100 años de vida.

Los tres diseños, que salen a la venta como edición limitada, se han fabricado en España y en ellos se ha querido rendir tributo a los típicos veranos en nuestro país. Tenemos el modelo inspirado en las vacaciones en el pueblo, otro que nos traslada a la playa y el último que nos deja en la ciudad. ¿Con cuál te quedas?

Mirada de celebrity

Dentro de la colección para este verano de Victoria Beckham destaca su nuevo modelo de gafas de sol. Se trata de una diseño que reinventa el clásico estilo de mariposa y que nos convierte, como por arte de magia, en una diva de los años 70 al momento. Su potente imagen frontal, capaz de ocultarnos ante los flashes de los paparazzis tiene cristales en degradado y contrasta con las finas y elegantes varillas con efecto acolchado.

Este modelo se puede encontrar en color negro con cristales grises, una opción perfecta para un básico, pero para las vacaciones preferimos la versión nacarada en tonos marrones y naranjas.

Una toalla contra viento y marea

Vivimos tiempos en los que el espacio y guardar las distancias es fundamental. Parece que la marca Tucca ya vaticinaba esta nueva realidad cuando diseñó sus nuevas toallas de algodón orgánico que se pueden conectar entre sí generando un espacio común y bonitas combinaciones con sus dibujos a modo de rompecabezas.

Otra de las peculiaridades de estas toallas es que se mantienen perfectamente extendidas gracias a que cada diseño incorpora cuatro pinzas que permiten fijarlas a la arena por cada esquina evitando que se vuelen con el aire. De esta manera la toalla no es sólo bonita, sino además bien práctica, algo que se completa con un bolsillo oculto e impermeable en el que poder guardar los objetos de valor.

Para los más aventureros

National Geographic lleva 132 años inspirando al explorador que llevamos dentro trayéndonos las historias más increíbles que nos da la naturaleza. Para celebrar su larga trayectoria, Vans ha lanzado una colección especial, para hombre, mujer y niños, junto a la icónica cabecera que nos invitará a descubrir y a mantener despierta nuestra creatividad.

Los diseños de esta colección reinventan seis de las siluetas más icónicas de Vans con logotipos, fotografías y portadas legendarias de National Geographic. Pero no sólo descubriremos calzado, esta colaboración cuenta también con ropa y otro tipo de accesorios como mochilas o riñoneras.

Además, con esta colaboración ambas empresas refuerzan su compromiso con el medio ambiente ya que los materiales utilizados han sido especialmente seleccionados, incluyendo lonas de algodón orgánico y cordones y embalajes hechos a partir de elementos reciclados.

Una compra 2X1

Este verano tenemos más ganas que nunca de disfrutar del sol, así que Bershka se ha puesto manos a la obra para sacara a la venta una colección cápsula de prendas que reaccionan a los rayos solares incluso aunque no te muevas de casa.

La colección UV React está compuesta por básicos veraniegos para chico y chica que están diseñados para cambiar de blanco a morado al exponerse a la luz ultravioleta. Un juego mágico que permite descubrir estampados y dibujos ocultos sólo cuando nos exponemos al sol. La colección se completa con calzado donde encontramos desde sandalias de tacón a zapatillas unisex. Un look para el sol y otro para la sombra sin tener que cambiarnos de ropa.

Cestas artesanales de última moda

Otra de las colaboraciones del verano es la que ha unido a Eres con Palorosa con el lanzamiento de unos veraniegos bolsos en formato cesta. La calidad de la mano de obra y el respeto por la tradición fue el punto de partida para su diseño inspirado en los desiertos y paisajes de América del Sur con tres formatos en diferentes tamaños donde se mezclan los tonos blancos, arena y negro mediante bloques de color y un diseño gráfico minimalista y atemporal.

El proyecto nació del deseo de repensar y reutilizar los materiales existentes y de utilizar colores y formas innovadoras en estrecha colaboración con los artesanos locales. El resultado son unos bolsos que son perfectos para este verano en el que la moda ha decidido rescatar la artesanía popular.

Unas sandalias todoterreno

Cuando hablamos de Dr. Martens siempre pensamos en sus famosas botas así que es una marca que asociamos sólo al invierno. ¡Qué equivocación! Cuando descubras sus sandalias veras que puedes calzarte de la firma en cualquier momento del año. Este verano nos presentan la sandalia Blaire Hydro que podremos encontrar en blanco, verde mente y rosa. Tienen la suela más ligera que Dr. Martens ha fabricado hasta el momento pero con la durabilidad que caracteriza a todo su calzado. Tampoco podían faltar detalles tan típicos de la marca como las puntadas amarillas o su famoso lazo en el talón.

Palabra de 'influencer'

Agatha París y María Pombo vuelven a unirse para ampliar su colección de cadenas y colgantes formando un binomio perfecto. Esta temporada, la influencer ha querido plasmar en sus diseños sentimientos y valores muy importantes para ella como la protección (representado por un ojo turco en tonos turquesa), la esperanza (una media luna); la brújula (que simboliza una guía para seguir el camino de la vida), o la suerte (que cobra forma a través de una herradura inspirada en un diseño que lucía su madre).

En total se trata de una cuidada selección de 9 nuevos colgantes y una nueva línea de originales cadenas en 6 colores diferentes perfectos para el verano porque incorporan piedras naturales, amatista, coral, turquesas o esmaltados en azul, amarillo y verde. La colección sigue invitando a apostar por la tendencia a las superposiciones de varios collares y la combinación diferentes colgantes para que cada mujer cuente con sus joyas su propia historia.

El 'kit' básico para viajar

Para la mayoría de los viajeros organizar la maleta es una auténtica pesadilla. Este año, nuestros viajes estarán marcados por el turismo interior, aún así, deberemos seguir haciendo frente al necesario procedimiento de organizar el equipaje ¿Cuál es la clave para salir airoso? Tener todo bien planificado para que no falte (ni sobre) nada. Para ponérnoslo mucho más sencillo, este verano contamos con la ayuda de You are the princess, que ha sacado una línea de indispensables para el viaje en el que podremos encontrar todo aquello que puede ser útil para nuestras escapadas veraniegas.

Con lo que se ha hecho esperar el verano este año, ahora nos toca preparar una maleta que esté a la altura. ¿Ya has empezado a preparar la tuya?