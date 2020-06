La moda vuelve al pasado: se lleva el ganchillo, los bordados y otras labores de abuela

Lo artesanal está más de moda que nunca y mucha culpa de ello lo tiene el espíritu eco que está adoptando todo el sector a velocidad de vértigo en las últimas temporadas. Bajo el paraguas de la sostenibilidad, las nuevas propuestas de las firmas están repletas de tejidos sostenibles, colores naturales sin tintes y una recuperación de oficios tradicionales que se encuentran en vías de extinción.

Es tendencia apostar por prendas que parezcan hechas por ti misma. El DIY (do it yourself) puede llevarse a cabo de forma real, desempolvando la máquina de coser o recuperando las agujas de punto y los ovillos de ganchillo, o comprar diseños que den ese aspecto. Si no eres una apasionada de la costura, la segunda opción es la tuya. No tendrás problemas porque desde las grandes firmas, como Isabel Marant, Dolce & Gabbana o Celine, hasta las grandes marcas low cost, este verano la oferta se llena de prendas artesanas que beben de la estética vintage y el reciclaje de prendas antiguas.

Los tejidos más artesanales están de moda

¿Cómo conseguir ser una alumna aventajada en esta tendencia? El secreto es saber apostar por unos determinados tejidos que son clave para conseguir la imagen rural que estamos buscando. Desde Vozpópuli te hemos preparado una recopilación de los que serían los materiales perfectos para que tus outfits respiren tradición por los cuatro costados.

1) La rafia

Podríamos decir que la rafia es el tejido estrella de esta tendencia, sobre todo si fijamos la atención en los complementos. Podemos encontrarlo con su aspecto más natural, que combina a la perfección con multitud de tonos, hasta teñidos en llamativos colores veraniegos. La rafia da vida a todo tipo de accesorios, pero sobre todo reina en bolsos y calzado, y resulta perfecta para los looks de meses más calurosos del año.

Podremos usarla en estilismos playeros con grandes pamelas y capazos, pero también en momentos más casual con sombreros de tipo Panamá o la recuperación de aquellas bolsas trenzadas que nuestras abuelas usaban para ir a la compra y que este año regresan como un complemento indispensable.

2) El ganchillo

¿Hay algo más tradicional que el ganchillo? ¡Seguro que no! El ganchillo vuelve y lo hace como un tejido totalmente de tendencia. Renace de sus cenizas y pasa de estar olvidado sobre la mesa y el sofá del pueblo a dar vida a las prendas imprescindibles de este verano. Ahora te arrepentirás de no haberle puesto atención cuando tu abuela lo practicaba a diario y quiso enseñarte.

Lo mejor es apostar por prendas en blanco porque es el color por excelencia del ganchillo, pero también lo encontrarás en todo tipo de colores e incluso en prendas formadas por diferentes piezas cuadradas al modo más tradicional. ¿Quieres ir un paso más allá? Apuesta por un 'total look' que te traslade a la Ibiza más hippie.

3) Los encajes

Otra forma de sumarse a la estética de lo artesanal es sucumbir a los encantos de los encajes. Bastaría con algunos detalles de encaje en puños o escotes, pero será mucho mejor si nos arriesgamos del todo vistiendo con prendas realizadas por completo en este tipo de tejidos.

Apostar por el encaje es además unir lo tradicional con otra de las tendencias de la temporada como es lo romántico. Nuestra recomendación es que elijas prendas en tonos crudos o blancos que incluso parezcan que han sido fabricadas dando una segunda vida a cortinas o colchas antiguas.

4) Los bordados

Además de en los tejidos, también es importante prestar atención a los detalles. Los bordados son un gran ejemplo de cómo pueden darle un aspecto totalmente diferente a un diseño y, sabiéndolos elegir, tendremos esa prenda perfecta que respire artesanía.

Podemos irnos a tradicionales dibujos de flores o a estampados étnicos. Elegir bordados en un único tono o un estallido de color. La mejor manera de saber cuál seleccionar es que transmitan un espíritu folclórico. Y no pienses sólo en la cultura española, es igual de válido apostar por bordados de inspiración mejicana o dibujos indígenas.

5) El patchwork

A estas alturas damos por supuesto de que sabes a que se refiere este anglicismo pero, por si no fuese así, se trata de esa técnica que consiste en confeccionar una prenda a base de retales de tela cosidos entre sí. Nos pensamos que el reciclaje es algo actual, pero las viejas generaciones ya lo hacían para no desaprovechar los restos de tela que les sobraba de coser su propia ropa.

Estamos de enhorabuena porque este verano se ha puesto de moda la mezcla de estampados por lo que nos será más fácil encontrar todo tipo de prendas realizadas con esta técnica. Si antiguamente servía para hacer una colcha que duraba toda una vida, hoy seremos capaces de lucir el patchwork en vestidos, blusas, faldas o accesorios.

6) El esparto

El esparto es otro de los reyes en cuanto hablamos de lo artesano y es que es un tejido que irremediablemente enlazamos con el calzado más tradicional. El esparto suele ser el responsable de que nos subamos a las cuñas cada verano y este año este tipo de calzado vuelve con su aspecto más original, libre de detalles y artificios.

Pero no solo de cuñas vive el esparto, también es el material perfecto para los bolsos más veraniegos de tamaños XXL donde podemos llevar todo lo necesario para sobrevivir a un día de campo o playa.

7) El croché

El croché se ha convertido en el protagonista de las grandes pasarelas de la temporada y es, sin lugar a dudas, uno de los principales responsables del resurgir del estilo tradicional del que estamos hablando. Si hay una lección con la que te tienes que quedar es esta: este verano no eres nadie si no tienes un top de croché.

Pero el croché tiene mucho más recorrido más allá de los veraniegos tops cortos de tirantes. Esta técnica la podrás encontrar en todo tipo de prendas, incluso en conjuntos y hasta en accesorios. ¡Larga vida al croché!

8) Pasamanería

Seguro que llevas años sin escuchar esta palabra que se ha quedado relegada a las mercerías más tradicionales. Incluso puede que ni siquiera sepas a qué se refiere. La pasamanería es una cinta decorativa que se cose en las prendas a modo de ribete decorativo y que permite mil tipos de adornos: encajes, flecos, lentejuelas, pompones...

Este tipo de decoraciones pueden transformar por completo una prenda y ser la diferencia entre un diseño del montón y una pieza especial. Si estás pensando en jubilar alguna prenda del armario... piensa antes si no podrías resucitarla cosiéndole en unos minutos alguna pieza de pasamanería.

9) Punto

Aunque el punto siempre lo asociamos con el invierno, es un tejido que no desaparece por completo durante la temporada de primavera - verano gracias a diseños más frescos como pueden ser chalecos o jerseys calados.

Apuesta por diseños que parezcan salidos directamente de las agujas de tu madre. Un punto de lo más tradicional con estampados naïf o diferentes dibujos formados por la combinación de diferentes formas de trabajar las agujas.

10) Cuentas y abalorios

¿Quién no ha jugado de pequeños con cuentas y bolitas para crear complementos? La primera lección eran los collares de macarrones y, con tiempo y dedicación, terminabas convirtiéndote en la creadora de las pulseras de toda tu clase.

Ahora de mayores hay que seguir recuperando ese espíritu y apostar por los complementos de abalorios, eso sí, los verás mucho más sofisticados a lo que recordabas en tu infancia. Los bolsos son una opción ideal, donde las cuentas pueden jugar con sus colores formando alegres estampados, pero no olvides tampoco los pendientes que son la pieza de bisutería perfecta para esta divertida técnica.