La moda ya no se cose... ¡se imprime!

Los adelantos informáticos cada vez se producen más rápido. Algo nos puede parecer una historia de ciencia ficción y en dos días lo tenemos asumido en nuestra vida diaria sin darnos apenas cuenta. Una de las últimas novedades es la impresión 3D, lo que hace pocos años parecía algo propio de la NASA, hoy podemos adquirirlo sin esfuerzo en una gran superficie.

Después de ver su uso en medicina o ingeniería, la impresión 3D también ha llegado al mundo de la moda, y lo ha hecho para quedarse. La marca de bisuteríaCHUIC se creó a principios del 2017 y fue la primera marca de moda en utilizar la tecnología aditiva 3D en España. Unos originales diseños propios, el uso de materiales sostenibles y la ligereza de sus diseños han hecho que la marca continúe su andadura y podamos ver sus diseños en personalidades como Cristina Pedroche o Natalia Lacunza.

Hablamos con Rosa Serrano, su fundadora, para saber más sobre su historia y cómo puede afectar el uso de las nuevas tecnologías en el campo de la moda.

Empecemos por el principio, por el origen de la marca. ¿Cómo comienza la aventura de CHUIC?

Trabajaba como diseñadora en agencias de publicidad pero tras ver un documental sobre impresión 3D quedé fascinada con esta tecnología y supe al instante que quería dedicarme profesionalmente a ello. Decidí comprarme al día siguiente una impresora 3D. Sin ningún tipo de experiencia previa, mi chico y yo montamos la máquina y comencé a hacer pruebas. Al principio salían un poco mal pero investigando y con perseverancia conseguí mejorar la técnica.

Siempre he tenido ese carácter emprendedor, creo que estaba esperando el momento y la idea adecuada... Y así nació CHUIC.

Y nació con un nombre original ¿De dónde proviene?

La historia del significado de CHUIC es muy bonita. Y es que CHUIC es la onomatopeya de beso, existe “muack” y “chuic”. Desde pequeña he escuchado a mi padre pedirle un “CHUIC” a mi madre todos los días antes de irse a trabajar. Me pareció perfecto elegir este nombre, ya que cada vez que lo escuchara me recordaría a ellos.

¿Porqué te decidiste a hacer pendientes y no otro tipo de complementos?

En realidad comencé con camisetas. Hacía piezas impresas en 3D con materiales flexibles que luego incorporaba a las prendas. Enseguida me di cuenta de las posibilidades que me ofrecía diseñar pendientes. Con este complemento daba rienda suelta 100% a mi creatividad y no hay nada que me guste más que dejar volar mi imaginación.

¿Cuál es la materia prima que utilizas en esas impresiones?

He trabajado con diferentes materiales, todos específicos para impresión 3D (flexibles, rígidos, con acabados en madera, cobre, etc.) Actualmente el materiales que más utilizo para mis diseños es el PLA, por su gran variedad de colores.

Trabajo con filamentos elaborados con caña de azúcar, maíz y otros productos naturales y biodegradables

Y ahora que se habla tanto de la moda sostenible. ¿Se trata de un material ecológico?

Son filamentos elaborados con caña de azúcar, maíz y otro productos naturales y biodegradables. A día de hoy estoy en contacto con varias empresas que están investigando en la fabricación de filamento con residuos recogidos del mar y 100% biodegradable. Estoy deseando que sea una realidad para poder probar esos materiales.

¿Cómo es el proceso de fabricación con este tipo de impresoras?

El proceso de fabricación es más complejo de lo que parece. Una vez que tengo el boceto de la idea y elegidos los colores de los filamentos, modelo en 3D el diseño, después asigno los parámetros de impresión para que la impresora sepa lo que tiene que hacer y por último imprimo el prototipo. Cuando apruebo ese prototipo, imprimo pequeñas tiradas.

Siempre lo explico, la Impresión 3D es como una manga pastelera pero en lugar de depositar el material por presión lo hace por fundición. Es fascinante y algo hipnótico ver como lo hace.

Por lo que nos cuentas, fuiste toda una autodidacta en la materia, pero... ¿Es complicado adentrarse en el mundo de la impresión 3D? ¿Cómo podemos aprender?

En CHUIC cada cierto tiempo lanzamos un curso en el que damos una serie de nociones sobre Impresión 3D y adentramos a la gente interesada en este apasionante mundo de la tercera dimensión, el diseño y la moda. Una de las partes que más me gusta de los nuevos cursos es que las personas que vengan a él, van a poder montar uno de nuestros diseños y se lo podrán llevar puesto. De esta manera recibirán formación, conocerán de primera mano nuestros primeros pasos para llegar a lo que hemos logrado a día de hoy y se llevarán una pieza exclusiva de nuestra marca.

¿Con cuántas impresoras trabajas? ¿Dónde realizas la producción?

A día de hoy cuento con 5 impresoras que hacen que pueda abarcar más trabajo y nuevos proyectos. Dentro de muy poquito nos trasladamos al Vivero de Empresas de Vallecas. Nos hace muchísima ilusión tener nuestra oficina allí ya que hay gente muy profesional y se respira un ambiente de emprendimiento maravilloso.

Es un proceso lento, lo podríamos denominar como artesanía digital

¿Cuánto tiempo se tarda en imprimir un pendiente?

Aproximadamente hora y media o dos horas, dependiendo de las dimensiones, colores y dificultad. Es un proceso lento que hace más exclusivo a los productos ya que no se fabrican de forma masiva. Lo podríamos denominar como "artesanía digital".

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Creo que el arte se nutre de más arte. Sigo tendencias, pero sobre todo me dejo llevar por mi instinto. A veces las ideas surgen cuando menos lo esperas y mi fuente de inspiración principal son las pedazo de mujeres que me rodean.

Y hablando de mujeres, ¿Cual es el perfil de clienta a la que te diriges?

No busco un tipo de mujer, busco que cualquier mujer pueda sentirse especial llevando mis diseños. Quiero transmitir y que ellas transmitan. Al final son diseños con alma y mucha energía.

Sería un sueño ver a Rossy de Palma lucir unos CHUIC

Una de estas mujeres es Cristina Pedroche a la que hemos podido ver en varias ocasiones con diseños de CHUIC. ¿A que VIP te gustaría ver con uno de tus pendientes?

La verdad es que estoy muy agradecida a Cristina Pedroche por todo su apoyo y por lucir así de bien mis pendientes. La visibilidad que puede ofrecer una celebrity como ella a una marca emergente, es algo increíble.

Sería un sueño ver a Rossy de Palma lucir unos CHUIC. Me encantan las mujeres con carácter y mucha personalidad, creo que al final transmiten a la perfección la esencia de mi marca.

Ver esta publicación en Instagram En primavera florece todo 🌸🤣🤣🌼 Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 11 Abr, 2019 a las 8:03 PDT

Dentro de la variedad que ofreces en tu tienda online ¿Tienes algún modelo favorito?

Favorito, lo que es favorito no. Me encantan todos porque al fin y al cabo son como mis bebés. Aunque si tengo que destacar un modelo, mencionaría los “Josefine”. Les tengo especial cariño porque fue un diseño pensado para mi madre, una de las mujeres que más me inspiran.

Hace unos días que has lanzado los clips. ¿Veremos novedades en los próximos meses?

Seguro que sí, en CHUIC evolucionamos a pasos agigantados y nos encanta sorprender a nuestros seguidores. Así que, habrá novedades.

Tenía muchas ganas de lanzar un complemento innovador no sólo en su proceso de fabricación sino en también en lo que es en sí el producto. El CHUIC Clip es el collar que no es un collar y lo más divertido de todo es que da rienda suelta a la creatividad de la persona que lo lleva puesto, porque puedes colocarlo tanto en la solapa de una americana, en el cuello de una camisa, en un pantalón o incluso en un bolso.

¿Crees que en un futuro Chuic podría realizar prendas de ropa?

Sí, de hecho cuando llegue el momento llevaré a cabo una idea que me apasiona y que espero poder desarrollar según está en mi cabeza. Hasta ahí puedo leer…

Eres una pionera, realizas "moda del futuro". ¿Cómo ves la moda en ese futuro?

Espero que la moda en el futuro sea mucho más sostenible y que implantemos totalmente el consumo responsable en nuestra forma de comprar. Pienso que la impresión 3D va a evolucionar todavía mucho más y también sus materiales.

Todo indica que en un futuro imprimiremos nuestras prendas en casa

¿Y llegará el momento en que imprimiremos nuestras prendas en casa?

Es pronto para confirmarlo pero todo indica que en un futuro podría ser así. Creo que podría ser muy interesante esa nueva forma de consumir moda.

La colección de CHUIC la podrás descubrir y comprar a través de su página web. ¿Preparado para sumarte a su revolución digital?