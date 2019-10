Moda circular: por qué deberías pasarte ya a la tendencia de la que todos hablan

Hace ya unos años que la moda low cost comenzó a irrumpir en el mercado cambiando la manera que teníamos hasta entonces de entender la moda. Desde ese momento nos encontramos viviendo la era del "Fast Fashion" por el corto periodo de tiempo que le damos a nuestras prendas. Al ser la ropa mucho más barata no nos importa renovarla continuamente y cada español consume de media 565 euros de ropa y calzado al año pero solo utiliza el 20% de su armario.

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo

La democratización que hemos alcanzado al lograr que todo el mundo pueda acceder a un ropero lleno de prendas nuevas, de tendencia y poder llevar un look distinto cada día puede parecer una ventaja, pero no somos conscientes de que este sistema daña el medio ambiente. La industria textil es la segunda más contaminante del mundo, sólo superada por la petrolera. Cada año la industria textil genera el 8% de las emisiones de CO2 a nivel global y el 20% de los vertidos tóxicos a los ríos y los mares.

¿Cómo podemos acabar con la era del Fast Fashion? La respuesta podríamos resumirla en aumentar el ciclo de vida de nuestra ropa. El término que se utiliza para denominar a este movimiento es el de Moda Circular y según los expertos es la próxima fase que nos espera en el mundo de la moda. Si quieres saber cómo unirte, desde Vozpópuli te damos las claves para tener un armario más sostenible.

Compra ropa de segunda mano

Comprar ropa usada es darle una segunda vida útil a las prendas. Gracias a las nuevas tecnologías el mercado de la ropa de segunda mano está cada vez más en auge. A día de hoy un 38% de las españolas compran ropa de segunda mano y, según los expertos, este porcentaje irá en aumento a lo largo de la próxima década hasta convertirse en una rutina para todos.

Nos puede surgir la duda de dónde comprar ropa de segunda mano. Tenemos bastantes alternativas:

Tiendas especializadas en moda vintage. Cada vez más numerosas en las grandes ciudades.

en moda vintage. Cada vez más numerosas en las grandes ciudades. Tiendas online de ropa de segunda mano. ¿Aún no las conoces? Entra en webs como Percentil o Micolet

de ropa de segunda mano. ¿Aún no las conoces? Entra en webs como Percentil o Micolet En portales de anuncios de segunda mano como mitablondeanuncios.com

de segunda mano como mitablondeanuncios.com En Apps de ropa usada como Chicfy, Wallapop o Vinted

de ropa usada como Chicfy, Wallapop o Vinted En mercadillos o tiendas benéficas o solidarias.

Los días 16 y 17 de noviembre se celebrará en Barcelona la 4ª Edición de Baúl Weekend con el objetivo de recaudar dinero para la ONG Arrels Fundació que lo destinará a habilitar noches de alojamiento para personas sin hogar de la Ciudad Condal. Baúl Weekend es una iniciativa humanitaria única en España que ofrece la posibilidad de ser solidarios de una forma fácil y original: unos donan aquellas prendas y accesorios exclusivos que ya no usan, permitiendo que otros las adquieran a precios muy asequibles. Allí se podrán adquirir prendas y accesorios de segunda mano de marcas de lujo como Chanel, Prada o Isabel Marant a precios de Zara. En esta ocasión personalidades como Vanesa Lorenzo, Carles Puyol, Juan Avellaneda, Martina Klein, Álex Corretja, Miranda Makaroff o Patry Jordán han querido participar donando prendas y accesorios que ya no usan o comunicando este evento en sus redes sociales.

De los trabajos más bonitos que he hecho en mi carrera

La diseñadora María Escoté ha sido capaz de elevar la ropa de segunda mano a la pasarela de la MBFW de Madrid con una colección basada en prendas reutilizadas y customizadas. Todo nace de la mano de Wallapop que le propuso a la diseñadora catalana diseñar una colección con prendas creadas a partir de piezas de segunda mano adquiridas en al App para concienciar sobre la segunda vida de las prendas.

En palabras de propia diseñadora: “Este año decidí que solo iba a hacer proyectos que me llenasen y me apeteciesen. Lo necesitaba para reconectar con mi profesión y volver a amarla. Cuando me llamó Wallapop, me dieron la clave de una nueva forma de trabajar: “Reciclaje”. Es justo lo que necesitaba, es de los trabajos más bonitos que he hecho en mi carrera”

No debes de verte en el mercado de la ropa de segunda mano como un simple cliente, también puedes convertirlo en un negocio extra dando salida a las prendas que no utilizas de tu armario. Es muy cómodo gracias a la aparición de numerosas Apps que te ayudan de manera sencilla a hacerlo.

Dona la ropa que no usas

Si tienes ropa por casa que crees que no es posible vender a través de las Apps, siempre puedes donarla a una asociación benéfica para que ellos se encarguen de darle una nueva vida. En las tiendas solidarias de las ONGs además de reutilizar la ropa, se le da trabajo a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Si no sabes donde poder realizar las donaciones, puedes encontrar ayuda en páginas web como tablondeanuncios.com

Reutiliza la ropa

En el año 2000 nos poníamos una chaqueta 200 veces antes de desecharla, hoy la media de uso de una prenda es de entre 5 y 7 puestas. Es recomendable que usemos más la ropa. Las tendencias no pueden servirnos de excusa para tirar una prenda, debemos de pensar si es posible actualizarla customizándola o darle otra función, por ejemplo como ropa para hacer deporte o para estar cómodos en casa.

La firma Adolfo Dominguez apuesta por esta idea con su campaña "Sé más viejo" en la que conciencia a sus clientes a darle un mayor recorrido a las vida de las prendas que compran.

Uno de los sectores que más actualizado están en este campo es el de las prendas de fiesta. Cuando nos llega la hora de elegir el estilismo para ir a una boda, es muy común el acudir a tiendas especializadas para alquilar chaqués, pamelas o vestidos. Gracias a estas iniciativas conseguimos estrenar un look, ahorrar dinero, contribuir al medio ambiente y además, acceder a firmas de lujo que no estarían al alcance de nuestro bolsillo.

Recicla los tejidos

Si tu ropa no está en condiciones para venderla o donarla y tampoco la puedes reutilizar, lo mejor que puedes hacer es reciclarla. Encontrarás contenedores específicos para ello en tiendas como Zara, H&M o Pull & Bear. ¿Qué fin tienen estas prendas? Pues tienen una segunda vida más cercana a tu día a día de lo que pudieras imaginarte. Por ejemplo, estos tejidos se reciclan como moquetas de coches o como relleno de sillones y colchones. Lo triste es que a día de hoy sólo un 15% del residuo textil se recicla.

Compra ropa sostenible

Es verdad que nos encontramos en situaciones en las que nos hace falta comprar ropa. ¿Cómo podemos seguir contribuyendo? Comprando en aquellas marcas cuyo modelo de negocio apuesta por el medioambiente. Son empresas que en su ADN tienen el uso de materiales ecológicos y reciclables, la conservación de los recursos naturales, la reducción de la huella de carbono y el respeto en cuanto a las condiciones económicas y laborales de los trabajadores que han participado en la producción de las prendas.

Una de las últimas novedades en este sentido nos la trae la firma Ted Baker que ha lanzado un traje elaborado a base de botellas de plástico recicladas. Podemos encontrarlo tanto para hombre como para mujer, en corte slim y de color marino y en su elaboración se llegan a reutilizar un total de 30 botellas de plástico.

Teniendo en cuenta que para hacer una camiseta de algodón se consumen 2.500 litros de agua (lo que bebe una persona en aproximadamente tres años y medio), es necesario que pongamos de nuestra parte para reducir nuestra huella ecológica. Tenemos el poder y el deber de cambiar nuestros hábitos de consumo de moda para que éstos sean mucho más responsables y eficientes con el medio ambiente.