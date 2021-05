Una de las razones por las que deseamos que llegue el buen tiempo es para transformar completamente nuestro armario y nuestra forma de vestir. Aunque el cambio de temporada no solo se nota en la ropa sino que también afecta, y mucho, a los complementos. En cuanto el mercurio sube, abandonamos las botas, los botines, los calcetines, las medias y nos damos un festival estrenando, o recuperando del fondo del zapatero, las sandalias, las cuñas o las chanclas.

Sin embargo, este verano va a ser especial, al menos en cuanto a calzado, ya que la moda se ha propuesto que la mujer saque su lado más cómodo poniendo de tendencia los mocasines. Atrás quedaron los veranos en los que los outfits se coronaban con tacones o cuñas de esparto y donde teníamos que tener siempre a punto la pedicura para lucir pies con increíbles sandalias. En 2021 lo que toca es apostar por lo masculino con un zapato plano (o casi) que hará las delicias sobre todo de las más altas.

Puedes pensar que es un estilo sobrio y que no encaja en tu estilo, pero si piensas así es porque aún no te has empapado de la tendencia estrella en calzado de la temporada para comprobar que dentro de los mocasines existen diferentes tipos de diseño entre los que poder elegir. Si no te lo crees, en Vozpópuli nos hemos propuesto la tarea de confirmarlo eligiendo más de 40 modelos que dejarán huella de estilo en cada paso.

Ventajas y desventajas de los mocasines

Lo primero de todo será definir exactamente a qué tipo de calzado nos referimos cuando hablamos de mocasines. El mocasín es un zapato que se caracteriza por no tener cordones, hebillas o cualquier otra forma de sujeción lo que lo convierte en un diseño muy práctico y fácil de calzar.

Mocasines mostaza con antifaz Carmela

Entre sus ventajas destaca sobre todo la comodidad. La razón principal es porque no tienen tacón pero, además de a esta razón, influye mucho que suelen estar realizados en cuero, un material que se va suavizando con el uso adaptándose a la anatomía de cada pie por lo que cada día se van volviendo más cómodos.

Se pueden combinar con muchos tipos de prendas

Otros beneficios de elegir calzar mocasines es su gran versatilidad. Se pueden combinar con mucho tipos de prendas, desde unos pantalones vaqueros a un vestido veraniego, y su estilo puede llevarse tanto de día como de noche. A pesar de ser un calzado plano, debido a su diseño y sus tejidos, disimulan el tamaño del pie haciéndolo visualmente más pequeño.

Los mocasines son un calzado sinónimo de elegancia, algo que puede ser positivo o negativo ya que para poder defenderlos con éxito hay que ser una mujer con estilo. Otra de sus principales desventajas es que al no tener tacón no aportan altura ni estilizan la pierna por lo que es un calzado perfecto para las más altas.

Un poco de historia

¿Sabes cuál es el origen de los mocasines? Su nacimiento nos lleva directos a los nativos americanos que fueron los creadores de este tipo de calzado pensados para poder caminar en exteriores y explorar la naturaleza. Los indios realizaban estos zapatos con pieles de ciervo sin curtir, u otros tipos de cueros suaves, y no tenían suela o era muy blanda. Además contaban con un trozo de cuero a los lados que se cosía en la parte superior y, en ocasiones, ascendían por el tobillo convirtiéndose en una especie de botín. Tras la conquista americana, a los colonos les gustó tanto este tipo de calzado que lo adoptaron rápidamente popularizándose entre los emigrantes que llegaban a América.

Mocasín original de las tribus nativas americanas Joshua Sherurcij

El mocasín como hoy lo conocemos comenzó su andadura en 1936 cuando la marca americana G.H. Bass & Co lanzó el zapato Weejun. Era un modelo de hombre pero sus principales compradoras fueron mujeres que compraban la versión infantil para sus hijos. Viendo este éxito, en pocos años la firma se decidió a lanzar la versión femenina.

Tras la II Guerra Mundial, los talleres italianos decidieron copiar los mocasines americanos con una versión más luxury al elegir pieles más suaves que los hacían más cómodos y fáciles de calzar. La principal renovadora fue la casa Gucci que lanzó una versión más refinada y elegante, amplió la variedad de colores y convirtió a los mocasines en el calzado favorito de la 'jet set' al lanzar esta alternativa más cara y exclusiva dejando atrás su perfil de calzado informal.

Los mocasines de moda esta temporada

La característica principal que define a los mocasines es que no cuentan con cordones. Sin embargo, podemos encontrar diferentes detalles y adornos que son su principal carta de presentación. Uno de los más reconocidos es el denominado antifaz, esa pieza de tejido con una abertura en la zona del empeine que puede ser del mismo color o contrastar con el tono del resto del diseño.

CARMELA Mocasín mostaza. PVP: 59.95€ // SEBAGO Mocasín bicolor. PVP: 195€ // DEICHMANN Zapato negro. PVP: 24.99€ // TOD´S Zapato marino, blanco y marrón. PVP: 530€

Dentro de los mocasines encontramos el tipo tassel que se caracteriza por llevar un adorno en forma de lazo terminado en dos borlas. Normalmente es un diseño más cerrado que el modelo tradicional por lo que resulta más elegante y apropiado para combinar con looks más formales. Su peculiar nombre viene del término inglés tassel que significa borla y su versión más clásica está realizada en ante y en colores oscuros. Eso sí, nada te impide apostar por una versión más contemporánea o incluso sustituir las borlas por un pequeño lazo.

MASCARÓ Mocasín de coco marrón oscuro. PVP: 229€ // LA REDOUTE Mocasín marrón destalonado. PVP: 59.99€ // WONDERS Mocasín beige. PVP: 99.90€ // PITILLOS Zapato naranja con lazo. PVP: 70€

Como alternativa al antifaz y a las borlas, podemos recurrir a un sinfín de adornos en la zona del empeine. Te recomendamos apostar por detalles metalizados que pueden ser dorados o plateados, todo dependerá del color del zapato. Las icónicas hebillas de Gucci siguen estando igual de vigentes que en los años 50, pero si quieres una tendencia más actual te invitamos a apostar por grandes cadenas.

UNISA Mocasín color teja. PVP: 99.90€ // GUCCI (en Vestiaire Collective) Mocasín estampado. CPV // PULL & BEAR Mocasín negro con cadena. PVP: 29.99€ // TOMMY HILFIGER Zapato amarillo. PVP: 124.90€

El mocasín se puede convertir en tu zapato comodín del verano. La mejor fórmula de conseguirlo es eligiendo un modelo básico que prescinda de todo tipo de adornos y que puedas lucir en todo momento. Este tipo de diseños son muy similares a la horma a la que denominamos slipper y que recuerdan a las zapatillas de estar por casa en su versión más lujosa.

WONDERS Mocasín marrón. PVP: 89.90€ // UNISA Mocasín en ante naranja. PVP: 59.90€ // WONDERS Mocasín de coco blanco. PVP: 89.90€ // VAGABOND Zapato en ante marrón. PVP: 120€

Hablando de básicos, no podemos dejar más tiempo sin hablar del color favorito de este tipo de calzado que es el negro. Pueden dar su cara más básica o convertirse en el protagonista del outfit si lo acompañamos de un tejido original, como el coco, o de grandes adornos. Ya lo ves, toca rescatar el calzado del uniforme del colegio.

LA REDOUTE Mocasín con cadena dorada. PVP: 109€ // FOSCO Zapato con hebilla metalizada. PVP: 59.99€ // THE KOOPLES Mocasín con cadena plata. PVP: 265€ // SEBAGO Modelo con antifaz. PVP: 195€

Aunque si quieres presumir de tendencias, tendrás que dejar aparcado el habitual negro para dejarte invadir por los diseños en blanco. Sin duda, en este color los mocasines ofrecen su lado más elegante recuperando su papel como calzado favorito de la jet set ya que nos hacen protagonistas de inmediato de esas vacaciones soñadas en Saint Moritz, Cannes, Mónaco o Ibiza.

Arriba: mocasín blanco de SANDRO (PVP: 275€) y modelo con cadena de ZARA (PVP: 39.95€) // Abajo: diseño con cadena de UNISA (PVP: 99.90€) y diseño con antifaz de TOD´S (PVP: 450€)

Como buena tendencia que se precie, los mocasines también ofrecen múltiples facetas para satisfacer los gustos de todas las mujeres. Una de sus caras más populares tiene que ver con los tejidos o estampados animales. El cocodrilo le va ideal a este tipo de calzado, pero cualquier animal es bienvenido a este zoológico 'fashionista'.

WONDERS Mocasín rosa. PVP: 95€ // MISLITA Modelo estampado con borlas. PVP: 139€ // PITILLOS Mocasín gris. PVP: 80€ // UNISA zapato nude de coco. PVP: 109.90€

Otra opción es recuperar su espíritu artesanal original y elegir un diseño que respire tradición. El calzado hecho a mano es todo un lujo para los pies y los mocasines son una ocasión perfecta para elegir esta opción ya que es un estilo que nunca pasa de moda. Si quieres algo más original, apuesta por modelos entrelazados donde se conjuguen diferentes colores.

MEXAS Zapato multicolor. PVP: 64.99€ // WONDERS Mocasín rosa y turquesa. PVP: 105€

Aunque tradicionalmente se ligan a outfits diurnos, los mocasines también pueden lucirse de maravilla por la noche, solo hay que saber elegir. Para pisar sobre seguro, te prometemos un éxito total si te decantas por pieles metalizadas. Además, un modelo en negro o blanco irán de maravilla para una estética masculina como la de un traje de chaqueta.

UNISA Zapato nude metalizado. PVP: 99.90€ // ZARA Zapato negro acolchado. PVP: 19.95€ // WONDERS Diseño dorado y destalonado. PVP: 99.90€ // LA REDOUTE Mocasín rojo. PVP: 79.99€

Su versión más desenfadada es aquella que se presenta con una horma destalonada. Son este tipo de modelos los ideales para lucir en las semanas más calurosas ya que son un híbrido perfecto entre un zapato y una sandalia. Su aspecto, similar al de las babuchas, combinarán de maravilla con cualquier tipo de vestido veraniego.

CAMPER Mocasín rojo. PVP: 135€ // BRAIN & BEAST Sandalia con borlas. PVP: 168€ // UNISA Diseño en negro. PVP: 59.90€ // MOU Mocasín destalonado amarillo. PVP: 149€

Hemos dejado para el final el modelo más alternativo e inconformista que es aquel que deja atrás la habitual suela fina para ascender a las alturas gracias a las suelas 'chunky' de aspecto macizo y dentado. Este tipo de ugly shoes no se van de vacaciones tampoco este verano y nos acompañan un año más para pisar fuerte sobre todo tipo de terrenos.

WONDERS Mocasín rosa. PVP: 109€ // BRYAN STEPWISE Diseño negro con cadena. PVP: 84.90€ // THE KOOPLES Mocasín negro con suela XXL. PVP: 275€ // UNISA Mocasín azul con suela blanca. PVP: 99.90€

La primavera es el mejor momento para empezar a estrenarlos. ¿Ya tienes preparados tus mocasines para esta temporada? ¿Cuál es tu opción favorita?