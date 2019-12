La exactriz porno Miriam Sánchez muestra su cambio físico tras adelgazar ocho kilos

Miriam Sánchez lleva años alejada de la vida pública y de la televisión. Sin embargo, saltó de nuevo a la palestra el pasado mes de octubre debido al gran cambio físico que ha experimentado y del que no se siente nada satisfecha.

La que es conocida en el cine de adultos como Lucía Lapiedra, engordó más de diez kilos y reapareció morena y con un aspecto descuidado.

La expareja de Pipi Estrada no estABA contenta con su físico y decidió someterse a una cirugía estética para volver a verse como antes. ”El tiempo ha pasado y he engordado más de diez kilos... Es por ello que voy a retomar mi imagen y poder volver a verme bien y sentirme bien conmigo misma”, escribió en redes sociales mostrando su cuerpo de aquel entonces.

Ahora, dos meses después, ha reaparecido para que todos veamos su cambio físico.

La televisiva ha utilizado Twitter para mostrar su antes y después, tras aclarar que ha dejado la Coca Cola, los fritos y las salsas":

Asegura que ha adelgazado ocho kilos:

No me he hecho fotoshop. He caminado y sobre todo he dejado de comer pezuñiga... @CentroCEME_ y Coño me han operado , pues claro . Los mejores de Madrid. 8 kilos menos . pic.twitter.com/hr51xY4BlQ