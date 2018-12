Desmontando a Miriam Saavedra: su pasado secreto en Perú, su familia, sus ex y más

Miriam Saavedra llegó a España en 2016, y para quedarse. Mucho se ha hablado de la actual concursante de 'GH VIP 6', pero todo han sido suposiciones y datos sin concretar. Hasta ahora.

¿Cómo es la familia de la peruana? ¿Tiene hermanos? ¿Qué hizo en Perú que no quiere que se sepa en nuestro país? Contestamos a estas y otras muchas preguntas a continuación.

Hoy desmontamos a Miriam Saavedra. Estas son las 26 cosas que no sabías de la joven:

1) Peruana, de 25 años

Miriam Saavedra nació en Lima (Perú) hace 25 años.

2) Capricornio

Miriam llegó al mundo el 30 de diciembre de 1992, por lo que su signo de zodiaco es Capricornio. Las mujeres nacidas bajo este signo son pragmáticas. Hacen las cosas con un objetivo, por lo que a veces pueden ser consideradas como interesadas. También son analíticas, reflexivas y estrategas.

3) Sus orígenes

Se crió en El Callao, rodeada de mujeres. Miriam ha contado que ha crecido en un entorno pobre y humilde, y que siempre ha luchado por salir adelante.

4) Hija única

Es hija única por parte de madre, Haydée Garamendi, y tiene dos hermanas por parte de padre. La joven está muy unida a su progenitora, y le dedica numerosos mensajes cariñosos en las redes sociales.

5) Modelo

La joven es modelo. Así se ganaba la vida en Perú, además de otros trabajos que te contamos más adelante. Ella no esconde este pasado, pues sus perfiles públicos están repletos de fotos suyas en lencería.

6) Medidas de infarto

No le costó mucho encontrar fotógrafos que quisieran inmortalizarla, pues posee medidas de infarto (90-72-92), con un 1,68 de altura.

7) En Perú la conocen como "Michi"

Miriam entró en el mundo de la farándula en Perú cuando tenía 15 años, y con 19 ya comenzó a posar. Se hacía llamar "Michi". Había estudiado maquillaje, entre otras cosas, pero ella siempre quiso ser actriz, como haría en alguna que otra ocasión.

8) Estudió Marketing

Además de maquillaje, Miriam estudió Marketing, aunque parece que no acabó sus estudios.

9) Fue actriz de cine...

Como hemos dicho, ella siempre quiso ser actriz, así que combinó sus trabajos de modelo con una escuela de interpretación. Debutó en el cine con un papel de stripper en el filme 'Al filo de la ley' (2015), y repitió en 'Aventura sangrienta' (2016).

10) ...y de teatro

También estudió en el Teatro Libre Producciones SAC, y gracias a ello interpretó un papel en la obra 'Extraños hábitos'.

11) Retoques estéticos

El cambio físico de Miriam Saavedra es brutal de unos años a ahora. En este tiempo, la joven ha pasado por quirófano para someterse a una rinoplastia y aumentarse el pecho. También se aprecian cambios en sus labios y en sus mejillas, por lo que es posible que haya vuelto a 'boxes' recientemente.

12) Abrió una tienda de ropa

Además de sus empleos en la moda y en el cine, en 2015 Miriam se lanzó al comercio online al abrir una tienda de ropa. Ese mismo año también hizo prácticas como administrativa en una empresa de sistemas.

13) Tiene un perrito

Miriam es muy amante de los animales, y de hecho tiene uno llamado Príncipe. En la foto, vemos a nuestra protagonista con su can y su madre en las Navidades de 2016.

14) Conocida en Perú

Miriam es bastante popular en su país natal, donde ha pisado alguna 'alfombra roja'. Es normal verla en fiestas y saraos varios.

15) Llega a España en 2016

A Miriam se la conoció en España a raíz de las declaraciones de Carlos Lozano durante su participación en 'GH VIP 4', donde reconoció estar muy enamorado de la joven, con quien se lleva 30 años. En aquel entonces ambos llevaban saliendo solo 9 meses. Entonces, ella tenía 23 años y trabajaba como modelo en Perú.

La foto es de cuando Miriam fue a recibir a su entonces novio al plató de 'GH VIP 4'.

16) Ex de Carlos Lozano

Carlos Lozano y Miriam Saavedra se conocieron en Perú en 2015 en un restaurante. Fue un flechazo a primera vista, y en julio de ese mismo año comenzaron a salir.

Tras muchas idas y venidas, finalmente decidieron cortar en abril de 2018. No estaba muy claro si ella había entrado al concurso soltera o con pareja, pero finalmente todo quedó zanjado entre ellos hace unas semanas en la casa de Guadalix.

Ambos vivieron juntos en Perú (la foto de abajo es de un programa peruano al que acudieron), y luego en el centro de Madrid.

17) Ex del actor Renato Rosinni

Carlos Lozano no ha sido ni de lejos el primer amor de Miriam. En 2013, se la relacionó con el actor Renato Rossini, muy conocido en Perú.

El programa 'Frecuencia Latina' cazó a ambos dando una vuelta por el centro de Lima, bastante juntitos, y grabó cómo acababan en un hotel, detalla 'QMD!'.

Se dijo que llevaban un mes de relación, y parece que la cosa no duró mucho más.

18) Denunció a su ex Jean Deza

Miriam Saavedra la 'lió parda' en Perú, al más puro estilo 'Sálvame', cuando denunció al futbolista peruanoJean Deza (25), y lo contó a cámara. Ambos estuvieron saliendo cuando apenas tenían 17 y 18 años.

Ella narró en el programa de corazón peruano 'Amor, amor, amor' en 2013, emitido en 'Divinity', que le había denunciado porque un día irrumpió en su casa por sorpresa. Además, le enviaba mensajes que a Miriam le incomodaban.

Carlos Lozano contó que cuando su ex estaba con el futbolista ninguno "tenía ni para comer". En la prensa peruana se dijo que Miriam dejó a Jean porque le era infiel.

19) ¿Lío con Antonio Pavón?

También se relacionó a Miriam con Antonio Pavón, un extorero y estrella televisiva en Perú. Saltó el rumor cuando Carlos Lozano estaba en 'GH VIP 4' (2016), y Pavón lo aprovechó para hacerse un 'Deluxe', donde confesó que no solo había estado con Miriam, sino que también había intimado con Mónica Hoyos. Miriam siempre lo desmintió.

20) Ex de Hugo Castejón

Antes de entrar en 'GH VIP 6' y poco después de romper con Carlos Lozano, Miriam tuvo un affaire con Hugo Castejón, en ex de Marta Sánchez.

Según ella, no se llegó a 'pillar' de él: "Hugo Castejón fue todo un caballero conmigo. No me enamoré porque aún tenía sentimientos por Carlos Lozano. Hubo besos e intenté tener una relación con él. No me llegué a enamorar porque todavía seguía sintiendo algo por mi ex", dijo en el reality.

21) "La dama roja"

Miriam era ya muy conocida en Perú antes de llegar a España. De hecho, llegó a utilizar el sobrenombre "la dama roja" en su época como modelo.

22) "La reina de las curvas"

Uno de los fotógrafos con los que Miriam trabajó en Perú, Victor Vargas, dijo que ella "era una anfitriona más". Cabe destacar que en Perú se conoce como "anfitriona" a toda aquella mujer que sea modelo o azafata.

23) Conoce a Isabel Pantoja

Como curiosidad, cabe destacar que Miriam e Isabel Pantoja se conocen. Esta foto es mayo de 2017, y está hecha en Perú. Se percibe cierta complicidad entre ambas.

24) Guerra con la ex de su ex

Miriam Saavedra nunca se ha llevado bien con Mónica Hoyos. De hecho, cuando la primera llega a España, ambas se hicieron varios platós y exclusivas en revistas criticándose la una a la otra. Incluso llegaron a enfrentarse en directo en el 'Deluxe'.

Según Mónica, Miriam es la culpable de que su hija Luna se haya distanciado de su padre, Carlos Lozano.

El mal rollo entre ambas continuó, como hemos estado viendo estos meses, en 'GH VIP 6', y todo parece indicar que seguirán enemistadas de por vida.

25) Las acusaciones de Mónica

Mónica Hoyos ha insinuado en 'GH VIP 6' en varias ocasiones que Miriam oculta algo grave, lo que muchos espectadores han entendido que se refería a temas relacionados con la prostitución.

"¿Quieres que cuente lo que hacías en Perú? ¿A lo que te dedicabas? Insúltame y te echan de Perú, porque el Primer Ministro de allí es mi primo", le dijo.

Este es el vídeo que GH quiere ocultar en el que Mónica insinúa que Miriam era “prostituta” en Perú.No tienen vergüenza#SomosLaAudiencia11#GHVIPDBT9pic.twitter.com/TMMj2dcuD5 — andrea 051 🍞🌪 (@zaynreynolds) 12 de noviembre de 2018

26) Concursó en 'Supervivientes'

Ojo, 'GH VIP 6' no fue el primer reality en el que participó Miriam en nuestro país. En 2016 fue concursante de 'Supervivientes', pero por ahí pasó sin pena ni gloria. Coincidió en esa edición con Mila Ximénez o Dulce, la niñera de Chabelita, entre otros personajes.

27) ¿Ganadora de 'GH VIP 6'?

El próximo jueves es la final de 'GH VIP 6', donde Miriam Saavedra ha sido salvada por la audiencia semana tras semana. Todo apunta a que será ella la ganadora, y que se llevará en maletín de los 100.000 euros (más el caché cobrado durante estos meses). Desde luego, sería un broche de oro a la etapa de la peruana en España.

¿Qué opinas de Miriam, lector? ¿Te cae bien? ¿Ganará 'GH VIP 6'?