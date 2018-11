Así fue el reencuentro entre Miriam y su supuesto ex amante Hugo Castejón

La concursante de ‘Gran Hermano VIP 6’ y exnovia de Carlos Lozano recibió el pasado lunes la visita sorpresa del cantante Hugo Castejón, el hombre con el que tuvo un supuesto affaire mientras estaba con Carlos y que es su actual defensor en el plato tras la marcha de Lozano.

A pesar de que llevaban dos meses sin verse, el reencuentro entre Miriam Saavedra y su supuesto ex amante no fue el esperado. Fue más bien frío y tenso, algo que saltó a la vista enseguida para los telespectadores del reality teniendo en cuenta además lo impulsiva e intensa que la joven en cuestión de sentimientos. Esto mismo reconoció ella cuando Hugo le advirtió de que mucha gente cree que es “una peliculera”, algo que él mismo le llegó a decir que es en ocasiones. “Por eso quería entrar también, porque mucha gente cree eso, que soy peliculera pero soy intensa”, indicó la concursante.

Así ha sido el reencuentro entre Miriam Saavedra y Hugo Castejón ¿Qué os ha parecido? #GHVIPÚltimaHora11pic.twitter.com/Hj6mg0G2uF — Gran Hermano (@ghoficial) 12 de noviembre de 2018

Hugo Castejón tuvo palabras de aliento para la peruana: “Te quiero decir que estás haciendo un súper concurso. No solo lo pienso yo, lo piensa muchísima gente. En las redes, en la calle, todo el mundo está diciendo: ‘Miriam es la concursante’. ¿Y sabes por qué? Porque estás siendo tú misma y todo lo estás haciendo lo haces porqué eres tú, ya sea para bien o para mal y eso ha llegado al corazón de mucha gente. Lo estás haciendo genial”. Después le mencionó que tiene “una legión de seguidores”.

Unas palabras que no inmutaron mucho a Miriam, o al menos eso trató de reflejar en su rostro, pero que sin embargo fueron muy criticadas por los espectadores en las redes sociales ya que fueron interpretadas como información del exterior que le estaba dando, algo que está totalmente prohibido.

Por ello, manifestaron sus quejas a través de las redes sociales con mensajes como estos: “Es normal tanta información del exterior? Entrando a decirle lo que deben corregir, etc… No es GH, es otro circo Sálvame y manipulado. Incautos los que se gastan dinero votando”, “Bueno con esto de ayer ya flipé del todo. La pudo dar más información del exterior?? La dijo lo que hace bien, lo que tiene que seguir haciendo y lo que no tiene que hacer!! Y se lo permiten, qué pasaría si hubiera sido a otro!! Lo de este GH no tiene nombre” o “Confirmamos que ha sido la mejor información del exterior que le han dado a una concursante de esta edición? Confirmamos”.

Bueno con esto de ayer ya FLIPE del todo. La pudo dar más información del exterior??? La dijo lo que hace bien, lo que tiene que seguir haciendo y lo que no tiene q hacer!! Y SE LO PERMITEN, QUE PASARIA SI HUBIERA SIDO A OTRO!!!! lo de este GH no tiene nombre ya — ElsaCR (@ElsaCabello2) 13 de noviembre de 2018

Confirmamos que ha sido la mejor información del exterior que le han dado a un concursante de esta edición? Confirmamos.#VipDirecto — Sr.Navas (@SrNavasGH) 12 de noviembre de 2018

@salvameoficial.Es normal tanta información del exterior?.. Entrando a decirle lo q deben corregir etc.. No es GH, es otro circo salvame y manipulado.. Incautos los q s gastan dinero votando — Araceli Alonso @Fina (@AraceliAlonsoF1) 13 de noviembre de 2018

Hugo Castejón a Miriam Saavedra: “Ahora mismo solo tú puedes estropear tu concurso”

Sin embargo no todo fueron buenas y bonitas palabras, Hugo también aprovechó para aconsejarla que no bebiera demasiado y le dijo: “Te tengo que decir un par de cosas que tienes que mejorar, teniendo en cuenta que ahora mismo solo tú puedes estropear tu concurso. Una es el tema de las fiestas. Un poco más de agua y refrescos… y la otra es que tengas cuidado con las provocaciones que te puedan hacer. Sigue sin entrar en los insultos”, señaló refiriéndose a sus discusiones con el resto de concursantes, especialmente con Makoke y Mónica.

Después continuó diciéndole: “Lo has hecho muy bien porque cuando te insultan o provocan, respondes riéndote con ironía y eso es lo que debes hacer” y le advirtió: “Te van a provocar porque te ven como la potencial ganadora. Debes ser muy fuerte el mes que te queda”.

Para finalizar, Hugo le recalcó que desde que entró en el reality y hasta que salva “vas a contar con mi apoyo y mi defensa y toda palabra que ha salido de mi boca es y ha sido siempre positiva respecto a ti”, a lo que Miriam respondió cortante: “Bueno, porque no tienes nada negativo en mi contra”.

Una vez ya más relajada, Miriam aprovechó para darle las gracias: “Gracias por tu apoyo, no me lo esperada la verdad después de todos los conflictos y malentendidos. Estoy muy agradecida contigo porque me has demostrado que eres una buena persona, eres un caballero”.