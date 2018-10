Las redes cargan contra Jorge Javier Vázquez tras negar que Miriam Saavedra sufra acoso

‘Gran Hermano VIP 6’ no para de cosechar polémicas. La primera se produjo por las palabras de Omar Montes a Asraf en las que le decía que por qué no intentaba tener algo con Miriam Saavedra, que estaba en visible estado de embriaguez. Rápidamente esta escena levantó ampollas en las redes sociales, Omar fue acusado de “incitar al abuso sexual” y se pidió su expulsión. Incluso se recogieron firmar para ello.

La dirección del programa no le expulsó, pero puso en manos de la audiencia el que votara para una nominación inmediata. Aunque ganó el ‘sí’, con un 83,7% de votos, y Omar se enfrenta este jueves a Asraf como nominado para ser los siguientes para abandonar la casa; esta medida no fue suficiente para los seguidores del reality. Muchos escribieron en las redes que iban a dejar de ver el programa al ver la falta de medidas disciplinarias por parte de la organización y la poca implicación del presentador.

El Instituto de la Mujer va a pedir que se tomen medidas

Hasta el Instituto de la Mujer se ha pronunciado al respecto. “Este tipo de programas de máxima audiencia deberían servir para dar ejemplo y rechazar este tipo de actitudes y comportamientos. Y por supuesto, el concursante debería ser expulsado”, ha señalado su directora, Silvia Buabent, a 'El Periódico'.

Después ha añadido: “Lo que ha ocurrido es una pura representación de la cultura de la violación, como ya ha sucedido en ese programa en otras ocasiones”. “Desde el Instituto de la Mujer vamos a ponernos en contacto con la cadena, apelando a su responsabilidad social y a que tome medidas”.

Las redes denuncian que Miriam Saavedra está sufriendo acoso

Además de esta polémica, se ha sumado que muchos telespectadores y fans de ‘GH VIP’ llevan denunciando desde hace semanas, el acoso al que se ve sometida Miriam Saavedra, exnovia de Carlos Lozano. Hasta el punto de que el pasado martes en las redes, se comenzó a hablar de que la situación había tocado techo tras un supuesto escupitajo que Mónica Hoyos había echado en la tostada de Miriam. Muchos pedían que se acabara ya con el bullying que creen que hay contra la joven peruana.

Horas más tarde, en ‘GH VIP: límite 48 horas’, se emitieron las polémicas imágenes y al final se demostró que Mónica no escupió sino que sopló sobre una servilleta. Jorge Javier Vázquez explicaba: “Lo que tiene Mónica en la mano no es una tostada, es una servilleta, y sopla porque está limpiando. Lo hemos visto claramente. Si quisiéramos esconder algo lo último que haríamos sería poner estas imágenes, las ponemos para que todos intentemos llegar a la misma conclusión. Llevo trabajando con esta productora desde hace muchísimos años, escuchamos todo lo que nos decís, leemos todo lo que nos escribís, estamos muy atentos al funcionamiento del programa y os pedimos solo una cosa: confianza”.

Después continuó con un alegato a favor del programa, criticó las opiniones que se están vertiendo contra el reality y negó que existiera acoso contra la ex de Carlos Lozano. “Se están empleando términos muy duros para hablar de la situación que está viviendo Miriam Saavedra. Me parece que estos términos ofenden seriamente a las personas que están padeciendo lo que se está diciendo que Miriam está sufriendo dentro del programa”, comenzó diciendo el presentador.

Después continuó su discurso: “Me gusta participar en un programa como ‘Gran Hermano’, que es polémico, que es controvertido, pero tenemos que tener un punto de frialdad para analizar las situaciones. Es mi opinión: Miriam no fue bienvenida en la casa, entiendo que Mónica es torpe y caiga mal a la gente, que Suso está haciendo un concurso deplorable y está metiendo la pata y se lo diré cuando salga pero Miriam se está dando cuenta que está siendo salvada semana tras semana por el público y eso le está haciendo tener una actitud dentro de la casa, aprovechando el tirón que sabe que hay fuera. Esto está consiguiendo, con gran habilidad, porque también está jugando, desquiciar a sus compañeros que están cayendo en sus provocaciones, en las redes de Miriam y en la torpeza de Mónica, que escucha los abucheos y está cada vez peor. Estamos en un concurso de convivencia y cada uno está jugando sus armas”, concluyó.

Anteriormente, también echó la bronca a los concursantes de la casa. “La dirección de GH VIP propone pruebas y espera que todos los participantes participen y con ello que el público se divierta, se entretenga. No olvidéis que estamos en un programa de televisión y os está viendo muchísima gente", comenzó diciendo, mientras alguno de los concursantes asentía con la cabeza, y criticó con dureza la actitud que han tenido durante los últimos días en la prueba semanal: "La prueba de esta semana era una prueba para todos vosotros, para todos. Tenía que haber generosidad y entrega por ambas partes. Ahora deberíais, cada uno de vosotros, repito, cada uno de vosotros, preguntarse si habéis estado a la altura. Creo que es importante que os recuerde una palabra que a lo mejor habéis olvidado. Esa palabra es respeto".

Jorge Javier hizo hincapié en el tono violento que emplean en algunas ocasiones y condenó algunos de sus comportamientos: “Las discusiones forman parte de cualquier convivencia, pero las faltas de respeto reiteradas, no. Las bromas forman parte de la convivencia, pero las que atentan contra la integridad de una persona no nos hacen gracia ni a nosotros ni a nuestra audiencia que juzgará vuestro concurso. Todos tenéis la inteligencia suficiente, todos, para superar esta convivencia, si no, las puertas están abiertas. Cada uno de los que estáis sentados en el salón tenéis que preguntaros si queréis seguir concursando. Si no, repito, las puertas están abiertas”.

A pesar de la reprimenda y del alegato de Jorge Javier, muchos seguidores de ‘GH VIP 6’ no lo ven suficiente y han cargado contra el presentador con mensajes como estos:

“Lo que ha dicho Jorge Javier antes de la publicidad es una auténtica vergüenza, sigue defendiendo a un grupo de personas que no paran todo el día de buscar e insultar a Miriam, ¡MERCEDES MILA COMO TE ECHO DE MENOS, TU SI QUE ERES GRAN HERMANO!”, “Lo de Miriam no es bullying, se lo inventa. Suso es buen chaval, no está haciendo buen concurso. ¡Quered a Suso, queredlo! Lloramos con Asraf. ¿He dicho ya que Suso es bueno? #Asco”.

“Jorge Javier pidiendo confianza después de todo lo que permite el programa, luego dicen que la audiencia es soberana. Si Mercedes Milá levantara la cabeza”, “Resumen: No hay ni un toque de atención por el trato a Miriam, apoyan el bullying, no hay ningún tipo de amonestación a Mónica por tirar comida a Miriam, Jorge pidiéndole a Miriam que reflexione sobre su actitud, dejan a Miriam de mala. Vergonzoso”, “Jorge Javier Vázquez nos riñe a los medios y a los que defendemos que lo que le hacen a Miriam no es Bullying. No sé mis compañeros, pero YO, lo seguiré defendiendo. Efectivamente es MUY GRAVE!”.

“Jorge Javier, cariño, como persona que sufrió bullying durante toda mi etapa en el colegio, te digo que lo que están haciendo a Miriam es EXACTAMENTE LO MISMO y me está haciendo recordar. La diferencia es que ella es fuerte y otra gente no”, “Además de cubrir el bullying y el acoso a esta mujer, se la humilla con las reflexiones de Jorge...muy bien”, “Jorge Javier. Yo SUFRÍ BULLYING en la escuela y lo que le hacen a Miriam es idéntico, y si los concursantes no son suficientemente inteligentes como para cambiar su actitud con respecto a Miriam es SU CULPA, que señales no les faltan”, o “Lo siento pero no estoy de acuerdo con Jorge Javier.. acaso Miriam debería estar llorando en una esquina para que se demuestre lo que está aguantando? Almenos se rebela”.