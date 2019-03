Miriam Saavedra, arruinada tras ganar 'GH VIP': ¿qué ha hecho con el dinero del maletín?

Miriam Saavedra ganó el maletín de 'GH VIP 6' el pasado mes de diciembre. En total, se llevó los 100.000 euros del premio, sumado a su caché semanal. Tras salir del reality también hizo caja con bolos, entrevistas en televisión y exclusivas varias.

Hoy, tres meses después, asegura que no tiene dinero. ¿Qué ha pasado?

Miriam Saavedra, arruinada

Lo ha confesado en su último vídeo de MTMad: "No sé si la gente se acerca a mí por interés, pero si se acercan por eso, que sepan que no van a conseguir nada, porque estoy más pelada que un gato despellejado".

"Lo único que tengo para dar es amor y consejos que yo misma no sigo. Todo lo que quieras de mí que yo te pueda aportar como ser humano y amiga, te lo voy a dar, pero de otra cosa ya no hay...", ha añadido.

Le ha comprado una casa a su madre

Miriam confesó que le había comprado a su madre una casa en Perú y que había salido cara, así que este debe ser el motivo del agujero en las cuentas de la peruana.

Cómo está con Carlos Lozano

Se desconoce si Miriam ha vuelto o no con Carlos Lozano. Ella asegura que entre ellos "todo está bien y no hay malos entendidos".

"Yo no soy rencorosa. No olvido, pero intento pasar página. Le debo el haber conocido este país maravilloso, y, si no fuera por él, no habría podido conocer a tanta gente maravillosa. También el haber tenido a mi perro y de haber tenido una relación tan bonita cuando la tuvimos", ha añadido en el vídeo.

¿Echas de menos a Miriam?