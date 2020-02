Mireia Varela, ex de Rufián, no le olvida: ahora le manda un mensaje a su nueva novia, Marta Pagola

Gabriel Rufián se coló hace meses en la prensa del corazón por su exmujer y madre de su hijo Biel, de 8 años, Mireia Varela, filóloga hispánica y profesora de secundaria.

Hace un año se separaron pero el asunto no trascendió, ya que la vida privada de Rufián hasta hace unas semanas era eso, privada. Sin embargo, la ex del líder de ERC publicó un post a comienzos de año en el que proclamaba a los cuatro vientos su amor por el político y su dolor y tristeza por haberle perdido para siempre.

La ex de Rufián tenía esperanzas de volver con él, una ilusión que se disipó tras conocer los planes que él tiene con su nueva novia, Marta Pagola,jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados: se van a casar.

En estos más de doce meses, Mireia no ha olvidado al padre de su hijo, y tras su mensaje de enero en el que aseguraba estar muy triste por la separación, ahora le envía un recado a Pagola.

La advertencia de la ex de Rufián a su nueva novia

Mireia ha publicado un post en Instagram en el que, indirectamente pero de forma bastante clara, le manda un recado a Marta Pagola. La ex de Rufián ha subido una captura de una imagen de la canción de Karol G, titulada 'A ella', cuya letra deja poco a la imaginación y mucho al rencor.

"Ella jugó a darte lo que más querías, yo jugué a creerte que nunca lo harías, ella con un beso, yo con mil razones, para estar confiando en tus explicaciones. (...) Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella".

La canción versa sobre una pareja que ha roto y cuya mujer le envía un recado a la nueva novia de su expareja. Blanco y en botella.

Sus seguidores le dicen que pase página

En los comentarios del post, la mayoría de seguidores de Mireia le dicen que pase página y que aunque ahora sienta dolor, en un tiempo lo olvidará y sanará.

Su anterior mensaje a Rufián

En enero, Mireia se abrió en canal y confesó en la misma red social lo mal que lo pasó el pasado año: "He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren. Hay personas que no se olvidan. Hay momentos que no se superan. Hay errores que no se perdonan".

Estas palabras parece que no causaron ningún efecto en Rufián, pues ha decidido casarse con Marta, una joven de 36 años, natural de Irún. De corazón separatista, estudió en el colegio concertado La Salle, perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Más tarde acabó Comunicación Audiovisual y actualmente vive en Madrid.