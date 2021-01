Miquel Iceta, al descubierto: su misterioso novio, su familia, su sueldo, sus casas y más

El nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha prometido este miércoles su cargos ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela con un ejemplar de la Constitución como testigo.

Iceta es un viejo conocido de la política y de los españoles en general, aunque la mayoría no sabe nada de su faceta personal. Hoy le ponemos remedio en las siguientes líneas.

Miquel Iceta, catalán, 60 años

Miquel Octavi Iceta i Llorens, como se llama realmente, nació en Barcelona, el 17 de agosto de 1960, por lo que tiene 60 años.

Huérfano de padre

Iceta tiene una sola hermana, llamada Nuria, y es huérfano de padre desde muy joven.

Su casa

El socialista vive en el Eixample Esquerra, en el Gayxample, y es normal verlo por la zona con su pareja.

Su misterioso novio con quien lleva más de diez años

La pareja de Iceta es el secreto mejor guardado del ministro. Guarda con recelo tanto su identidad como su profesión. No quiere que se sepa absolutamente nada de él, aunque algún dato se ha filtrado a la prensa, como que es "un trabajador del sector de la comunicación con quien lleva más de diez años".

Se sabe, no obstante, que antes de esta pareja tuvo otra, con la que quería casarse. Al final no pasó por el altar, ni con el ex ni con el actual.

El primer político en salir del armario

Iceta fue el primer político español en salir del armario. Lo hizo en 1999, a sus 39 años, cuando pedía a viva voz que se aprobara el matrimonio entre homosexuales porque él quería casarse: "Declararse hoy homosexual es más fácil que hace unos años. Hoy me declaro públicamente gay, pese a que siempre lo he sido. No es que salga del armario, sino que he bajado de la vitrina y me comprometo a apoyar y liderar el movimiento gay", dijo en un acto.

Más tarde, ha vuelto a hablar del tema, y ha asegurado que fue un "bombazo":

Cinéfilo y fan de Rocío Jurado

Le encanta el cine, es una de sus grandes pasiones. También es muy, muy fan de Rocío Jurado. Asimismo, es conocida por todos su pasión por la fiesta y el baile.

Un hombre cultivado

Le gusta el arte y ha llegado incluso a invertir 10.000 euros en una pintura. Se dice que es muy culto y que lee mucho. De hecho, quería ser librero.Además habla idiomas (inglés y francés) y escribe haikus, que son poemas cortos de inspiración japonesa.

Ahora cobrará menos sueldo

El sueldo anterior de Miquel Iceta como presidente del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar era de 2.936,30 euros brutos mensuales, tal y como recoge el Régimen Económico de los diputados del Parlament. Una cantidad que se duplicaba gracias a la asignación fija de los diputados, de 2.921,82 euros al mes. De este modo, Iceta cobraba un total de 82.013,68 euros brutos anuales como mínimo.

Actualmente, en su nuevo cargo como ministro de Política Territorial y Función Pública, su salario será más bajo, aunque no desdeñable: 74.858,16 euros brutos anuales.

Bienes y rentas

Tiene un Volkswagen Golf TDI que en 2014 de segunda mano y que sigue utilizando a día de hoy. Además:

Es el propietario al 100% de dos casas por valor de 570.000 euros .

. Tiene asimismo el 50% de "otros inmuebles urbanos" con un valor catastral de 15.221 euros.

Un terreno en Baleares de más de 500 metros, en Menorca. La tiene con su hermana.

En cuanto al dinero:

Tiene 23.000 euros en el banco, 130.658 en acciones y 116.168 en otros valores , como fondos de inversión o títulos públicos.

, como fondos de inversión o títulos públicos. Dos préstamos por valor de 261.000 euros.

Y esto es todo, ¿qué opinas de Iceta?