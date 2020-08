Con la llegada del verano toca ponerse a dieta y este año parece que hasta nuestras carteras se han puesto a régimen y han sufrido una bajada de peso increíble. Atrás quedaron los tiempos de los bolsos XXL que nos permitían llevar la casa a cuestas, ahora la talla que predomina es la XS y los bolsos han reducido su tamaño hasta parecer un complemento para muñecas.

Todo comenzó hace un año cuando Jacquemus lanzó un bolso al que bautizó como "Le Chiquito". El nombre ya lo decía todo, sus dimensiones eran diminutas y enseguida se convirtió en protagonista de chistes y toda clase de memes por las redes sociales. ¿En qué momento pasó de ser objeto de burla a una de las piezas de lujo más deseadas?

En el último año hemos visto como el bolso ha perdido su finalidad práctica para convertirse en un accesorio estético. Jacquemus fue el precursor pero pronto le siguieron otras firmas de lujo como Dior y, tras haber conquistado las pasarelas internacionales, este verano las marcas más asequibles han logrado traducirlos al street style añadiéndole unos (pocos) centímetros más.

La invasión de los minibolsos

Para que sepas reconocerlos, los minibolsos no son pequeños, son extremadamente pequeños. Dentro de ellos sólo podrás guardar lo necesario, poco más que el teléfono móvil, unas llaves y una tarjeta de crédito. Mira el lado positivo, por fin saldrás a la calle con lo imprescindible y tu espalda te agradecerá que abandones todos los "por si acaso" en casa. Además, eso de buscar y rebuscar dentro del bolso hasta encontrar algo que hemos perdido será cosa del pasado, en los minibolsos todo se localiza en cuestión de milésimas de segundo.

Otra de las ventajas con las que contamos es que, al estar de actualidad, las marcas han apostado por ellos y podremos encontrarlos en todo tipo de materiales como piel, rafia o yute y en cualquier color que quieras o necesites. Los minibolsos son ya una familia independiente que, al igual que sus hermanos mayores, podemos encontrar de todos los estilos y tendencias para dar el toque final perfecto a cualquiera de tus outfits veraniegos.

El tamaño puede ser mini, el precio también (o no)

El debate está servido: ¿útiles o simple postureo? Hoy en Vozpópuli nos proponemos convencerte de pasarte al lado minúsculo y emprender la misión imposible de reducir al mínimo las cosas que necesitas meter en el bolso. Para ello te vamos a recomendar la mejor forma de llevarlos y te proponemos diseños de diferentes estilos, gustos y presupuestos. El tamaño puede ser mini, el precio también (o no).

¿Cómo llevar un minibolso?

Este tipo de bolsos pueden tener un tamaño minúsculo así que las marcas han ideado diferentes formas para que sigan resultando un accesorio útil. Una de las fórmulas más extendidas es la de vender dos bolsos a la vez, por un lado tenemos uno en el formato habitual al que estamos acostumbrados y, por el otro, uno a juego en una versión mini. Los podemos utilizar juntos o por separado y es una forma muy práctica para sumarse a la tendencia.

La siguiente propuesta es hacerse con un minibolso que pueda llevarse en el cinturón. El resultado es similar al de una riñonera pero con una imagen mucho más fashionista. En algunas marcas los encontrarás con el cinturón incorporado y en otras ocasiones con hebillas para que puedas combinarlo con cualquier cinturón que ya tengas en casa. Otra opción dentro de esta solución son los modelos que se pueden colgar de las trabillas de los pantalones a modo de llavero.

Por último, tenemos la fórmula que eleva a estos bolsos microscópicos a la altura de las joyas. Son aquellos diseños que están preparados para llevar colgados al cuello a modo de collares (cuidado con el peso en estos casos) o con una minicorrea para que los lleves abrochados a la muñeca o como tobillera. ¿Cuál es el sumun de la tendencia? Aquellos diseños cuya asa no es más que una arandela que podemos meter en un dedo y lucirlos como un anillo.

Los minibolsos por los que puedes apostar

Como hemos dicho antes, los minibolsos no están acotados a una única tendencia así que los podremos encontrar en múltiples estilos. Si quieres invertir en un básico este verano, lo mejor es hacerte con un diseño en blanco. Es un tono de lo más fresco y que puedes combinar con todo tipo de estampados, tejidos y colores. Las marcas se han puesto de acuerdo para elegirlo como el color perfecto para este tipo de accesorios.

Aunque el blanco haya sido coronado como el color estrella, eso no significa que dentro de la realeza de los minibolsos no existan mucho más tonos entre los que elegir. Lo mejor que puedes hacer es refrescar cuales son los colores que van a teñir este verano, analizar los que ya tienes en casa y rellenar la casilla que te falta comprándote un nuevo bolso en este tamaño mini. Quizás en tu vestidor tengas déficit de colores pastel o flúor y necesites una pequeña dosis para compensar.

Si pasamos de los colores a los tejidos, ahora el protagonista absoluto es el pitón. No puede llegar septiembre y que no hayas complementado algún look con un minibolso en este material. Fíjate en la selección que te hemos preparado. Quizás por foto no se aprecie, pero alguno de ellos es tan pequeño que dentro sólo te cabrán monedas. ¿Quién lo diría?

Otra de las tendencias en este tipo de bolsos es imitar el famoso modelo de Chanel y elegir un diseño acolchado. En formato mini, estos materiales quedan de lo más delicados y además te dan la oportunidad de conseguir múltiples facetas. Desde una imagen más festiva, si los adornamos con tachuelas; un básico para no quitarnos en días, si recurrimos a tonos neutros como negro o beige; o un bolso con un carácter más deportivo.

Este verano lo artesanal está muy de moda así que los minibolsos pueden ser una ocasión perfecta para sumarte a la tendencia eligiendo un diseño realizado en materiales naturales como el yute, el croché, el esparto o el cuero. En este caso tienes que tener una precaución, estos bolsos se suelen llevar cruzados en forma de bandolera y en ocasiones este tipo de materiales pueden dañar los tejidos de la ropa debido al roce.

Los bolsos de formato sobre son inmortales pero en los últimos años solemos asociarlos a looks más de fiesta y lucirlos a modo de clutchs. Sabemos que sobres hay de todos los tamaños hasta llegar a los del tamaño de una tarjeta de visita. Su versión en moda tampoco se queda atrás y también encontramos bolsos sobre en cualquier tamaño por pequeño que nos parezca. Lo mejor de esta silueta es que, en la mayoría de los casos, podemos elegir entre llevarlos en la mano o colgados como bandolera.

Otro de los formatos predilectos de los minibolsos son las formas alargadas o cúbicas. Toman la silueta de los teléfonos móviles y es que, prácticamente, serán lo único que puedas llevar dentro de ellos. La mejor forma de lucirlos es con una larga asa que te cruce el cuerpo a modo de bandolera.

Si quieres que el minibolso sea el elemento más importante de tu outfit, lo que tienes que hacer es darle el protagonismo máximo eligiendo un diseño de asa corta. Lo llevarás en todo momento agarrado de la mano y nadie podrá quitar la vista de él a pesar su de pequeño tamaño.

Cerramos el repaso por el universo de los minibolsos por todo lo alto. Nos vamos de fiesta para demostrar que podemos hacer uso de ellos en cualquier momento del día, incluso a altas horas de la madrugada (si las restricciones nos lo permiten). En estos casos nada mejor que apostar por un derroche de tachuelas, cadenas y adornos metalizados para conseguir el complemento fetiche de cualquier rock star.

¿Ya has decido en qué bando te quieres alistar? ¿Eres de las que piensa que los minibolsos son el último capricho inútil de la moda o estás convencida de que es el complemento del verano?