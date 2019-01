Mimi (Lola índigo) desvela el dinero que tiene (y da a entender que 'OT' paga mal)

Mimi, la vocalista de Lola Índigo, acudió este lunes a 'La resistencia', el programa que presenta David Broncano en Movistar+.

La cantante y bailarina, ex de 'Operación Triunfo' y 'Fama', estuvo bastante correcta en la entrevista, quizá un poco tímida. A Mimi le sonríe el éxito, a pesar de haber sido la primera expulsada en su edición.

En el programa, la joven habló de todo un poco y de nada en general, como suele suceder en el espacio de Broncano. Te contamos lo más destacado:

Su dinero y lo que paga 'OT'

Como siempre, Broncano preguntó por el dinero que sus invitados tienen en el banco. Ella dijo que "no es tanto como se imagina", ya que "pagan muy tarde". El presentador le tiró de la lengua al mencionarle todas las giras que ha hecho con 'Operación Triunfo', y ella acabó reafirmando que "no es tanto", que "son muchos, dieciséis, y hay que sumar al equipo... Madre mía, me van a matar". Con esto dio a entender que las giras de 'OT' no son del todo rentables.

"Tengo 26 y en la música solo llevo seis meses. En total, como artista, seis u ocho años. "Tras una transferencia que le he hecho a mi madre, tengo unos 50.000 euros", aseguró.

El grupo de WhatsApp

"Me dijo Roberto Leal que te mandara saludos. No le tenemos metido en el grupo de WhatsApp, pero hablamos con él por privado. Es muy majo y nos cuidaba mucho", dijo Mimi sobre el presentador del talent show de La 1.

También dijo que los exconcursantes de 'OT 2017' tienen un grupo de WhatsApp en el que están los dieciséis, y que el más "faltón" es Roi. "También ponen enlaces y tuits sobre lo que dicen de ti, como si no lo hubieras visto tú ya", aseguró.

El éxito de 'Ya no quiero ná'

Su exitazo, 'Ya no quiero ná', es "mérito del productor Bruno Valverde. Me fui a una granja de Segovia y ahí surgió la instrumental del tema". "Tenía que hacer algo muy potente, ya que lo tenía complicado al ser la primera expulsada. Tenía que hacer algo muy guay. Todo se alineó y salió bien", aseguró.

"Para las pajas"

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando Mimi le preguntó que "por qué tenía papel higiénico ahí". Recordemos que Broncano, a un lado de su mesa, cuenta con un rollo, para que los invitados puedan 'limpiarse'.

"Pues para las pajas", contestó el presentador. "Si es que no se pa' qué pregunto. Ya no sé si quiero...", dijo ella, partiéndose de risa.

