Millie Bobby Brown lanza su propia marca de maquillaje y productos para la piel

Millie Bobby Brown ha alcanzado la fama mundial protagonizando 'Stranger Things', y ahora ha decidido aprovechar esta popularidad lanzándose al mundo empresarial creando su propia marca de maquillaje vegano a la que ha llamado "Florence by Mills".

La adolescente de 15 años pondrá a la venta una nueva línea de cosméticavegana y libre de maltrato animal, certificado por PETA. Los productos no contienen sulfatos ni parabenos y están pensados para las pieles más sensibles y delicadas.

Según ha declarado a la revista WWD: "He estado en una silla de maquillaje desde que tenía 10 u 11 años y realmente he probado todo tipo de productos. He tenido efectos especiales en mi rostro, sangre, todos los diferentes tipos de bases. Creía que había un hueco en el mercado para los más jóvenes". Por ello la actriz ha trabajado mucho para conseguir que su línea de cosmética sea vegana, fácil de usar, divertida y apta para pieles sensibles.

Entre los 15 productos con los que contará la línea "Florence by Mills" encontramos máscara de pestañas, sombra de ojos, brillos de labios o base de maquillaje. Los podremos encontrar a la venta a partir del 26 de agosto.

Esta nueva faceta no ha sido para nada improvisada. La actriz ha lanzado la noticia a través de su cuenta de Instagram la semana pasada confirmando que lleva dos años trabajando para el lanzamiento de su propia marca de maquillaje y cuidado de la piel.

Esta no es la primera incursión de Brown en el mundo de la moda y la belleza. Hace un mes se estrenaba junto a Converse creando una colección personalizada de las clásicas zapatillas de la marca.

La gama de productos

Entre los productos de cuidado de la piel destacan Mind Glowing Peel Off Mask, una mascarilla de color lavanda metalizado que limpia, desintoxica y calma la piel en profundidad gracias al polvo de carbón.

También nos encontramos con el contorno de ojos Look Alive Eye Balm con resultados instantáneos gracias a su fórmula B12 que reducen la hinchazón y extractos de malaquita que reducen el estrés de la zona, y Swimming Under the Eye Gel Pads, unos parches que sirven para reducir las bolsas.

En cuanto a maquillaje podemos hablar de Like a Light Skin Tint, una base muy ligera; el rubor en crema Cheek Me Later; el corrector See You Never Concealer, y los brillos de labios o máscaras de pestaña.

De esta manera la actriz se consagra como una de las figuras claves en el mundo artístico actual, compartiendo el honor de tener su propia con nombre como Lady Gaga, Ariana Grande, Selena Gómez o Rihanna.