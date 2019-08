Mila Ximénez planta cara a la hija de Terelu: "Vivir del mundo de la noche me parece mucho peor"

La nueva exclusiva de Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio no ha sentado muy bien en el plató de Sálvame. Los que un día fueron compañeros de la colaboradora han hablado sin tapujos de esta nueva entrevista.

Mila Ximénez ha sido una de las más ofendidas con las respuestas de Alejandra, pues la nieta de María Teresa Campos explica a ¡Hola! que no se ve participando en ningún reality. Unas palabras que han sacado de sus casillas a Mila: "He hecho 'Supervivientes' sin deudas, si hago 'GH' es por vivir una experiencia...", y continuaba con un "vivir del mundo de la noche me parece mucho peor y arriesgado que hacerte un reality ¡Y mucho más feo!".

Además, la ex de Santana ha querido dejarle claro a las Campos que ellas no están "por encima de nada de nada", y ha vuelto a sacar el tema de la mala relación que tendrían las hijas de María Teresa con el novio de su madre. Y es que, según Ximénez: "Bigote sabe que ellas no lo pueden ni ver, no se pueden ver ninguno", porque las hijas y Edmundo: "No se ven, no se tocan, no se entienden, no se comunican y no confían".

Quejas de María Patiño

Unas contundentes declaraciones a las que María Patiño añadió un dato muy relevante: "En el pasado no te permitían ni preguntarle a Edmundo eso, porque a nosotros nos lo prohibieron y ahora él en 2019 lo utiliza. Esto se tiene que saber, nos lo prohibieron". ¿Qué opinarán las Campos de estos ataques?