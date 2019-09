Así se enteró Mila Ximénez de la muerte del único hombre al que amó de verdad

La vida personal e íntima de Mila Ximénez es todo un misterio. La colaboradora de 'Sálvame' es muy celosa de su privacidad. No obstante, en la casa de 'GH VIP 7', donde está concursando (y ganando una pasta) ha revelado datos de su pasado amoroso.

Mila ha contado que su "gran amor" fue "el último, el que falleció", ha dicho, contestando a las dudas de su compañera de programa, Alba Carrillo.

"Teníamos una relación de idas y venidas. Él desaparecía mucho, pero era muy interesante. Era psiquiatra y me contaba todo tipo de historias", ha dicho Mila. Veamos de quién habla.

El único amor de Mila Ximénez

Mila se refiere a la pareja secreta que tuvo durante muchos años. El hombre era el millonario empresario y psiquiatra marroquí Rafael Aguilera, quien falleció el 23 de febrero del 2018.

Ambos mantuvieron una relación apasionada y secreta que comenzó a finales de los 80. Cuando murió, y a pesar de que Mila nunca ha había hablado de él anteriormente, dijo que fue "muy especial durante muchos años". Ahora sabemos que fue su única historia, que diría Julian Barnes.

Cómo se enteró de su muerte

El fallecimiento de Rafael pilló por sorpresa a Mila: "Se murió de repente, de un infarto en un restaurante que estaba a 400 metros de mi casa. Me enteré porque me lo dijo Kiko Hernández, que le había llamado una chica diciéndole que me lo comunicara".

"Me puse de los nervios, claro. Le pedí el teléfono y llamé a la chica y me confirmó que había muerto. Luego hablé con su hija, porque quería hablar conmigo, y me dio las gracias porque decía que le había hecho muy feliz y que había sido el amor de su vida", comentaba.

"Ese fue el amor de mi vida. Yo creo que sí. Después de eso no he vuelto a enamorarme", ha dicho, confesando que desde la muerte de Rafael no ha vuelto a estar con nadie, básicamente porque no tiene ganas. "Ya estoy escarmentada, tengo mis hijos, mis nietos... He vivido mi vida y no me compensa volver a enamorarme. Ya no me fío. Mi tiempo ahora es para mí y para dedicárselo a los míos. Quiero tranquilidad".

