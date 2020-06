Mila Ximénez anuncia que tiene cáncer de pulmón

Mila Ximénez ha anunciado este martes que tiene cáncer de pulmón. Ha sido la propia colaboradora de Sálvame, que llevaba un tiempo sin acudir al programa, la encargada de dar esta noticia en directo mediante una intervención telefónica.

La tertuliana se ha mostrado preocupada pero optimista, y ha asegurado, entre lágrimas: "Me ha tocado y vamos a salir de esta".

La colaboradora del programa de Mediaset ha confesado que es consciente de que su ausencia en los platós había dado mucho que hablar, y por ello ha decidido dar ella misma la noticia. "Estoy jodida, asustada. Se está especulando mucho,pero lo voy a contar yo", ha manifestado.

Nuestra colaboradora Mila Ximénez ha anunciado que tiene cáncer de pulmón. ¡Desde aquí te mandamos todo nuestra fuerza y cariño! — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 16, 2020

"Un tumor de mierda no me va a parar"

La periodista ha explicado también que ya tenía "muchos dolores" en el programa La última cena. "Me tuvieron que poner una inyección. Al dia siguiente hablé con María Teresa Campos y me hice una resonancia", ha explicado.

También ha desvelado una conversación con su médico por el miedo que le produce el cáncer: "Yo a mi médico le dije, ¿me voy a morir? y me dijo, ‘de esto no lo creo'".

Según ha contado, la enfermedad está localizada y se lo va a tratar. "Hay ciertas ramificaciones que no están controladas", ha añadido. "Un tumor de mierda no me va a parar la vida, ni de coña", ha sentenciado.