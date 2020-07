Mila Ximénez se sincera sobre su cáncer de pulmón: es más grave de lo que pensaba

Mila Ximénez reveló en junio que padece cáncer de pulmón. Afectada pero optimista, la colaboradora, de 68 años, hacía una promesa: “Osjuro, os prometo por mis nietos que de esta voy a salir, se lo he prometido a mi hija Alba y jamás le he roto un juramento”.

Este fin de semana, la colaboradora de 'Sálvame' se sentó en el plató del 'Deluxe' para revelar los detalles de su enfermedad y de su tratamiento.

Mila Ximénez habla de su cáncer en el 'Deluxe'

"Hay cánceres que están más aceptados en la sociedad, como el cáncer de mama. El cáncer de pulmón es un cáncer que tiene un nombre muy feo, se asocia a fumadores, aunque no necesariamente, yo me doy quimio con personas que no han fumado en la vida...", dijo en el programa.

"Pero yo necesitaba aceptarlo, ponerle el nombre, y contar que es importante saber que un cáncer no es algo terminal en estos momentos", añadió.

Todo comenzó con dolores de espalda y de costilla

La colaboradora narró que todo comenzó a raíz de unos fuertes dolores en la espalda. "Yo tengo el tumor más grande localizado en el pulmón, y a mí lo que me avisó fue el dolor de la costilla. En principio pensé que me había hecho un esguince", dijo.

Le contó esto a Jorge Javier Vázquez y él la instó a hacerse una resonancia: "Me hice la resonancia y me dijeron que era una especie de artrosis degenerativa. Y un día estaba en casa, me llamó Teresa Campos, y no podía aguantar del dolor, y me dijo que fuese a la clínica La Luz", añadió.

Ya en la consulta, le hicieron un TAC y descubrieron que tenía cáncer. Ella no podía creérselo.

Es más grave: tiene metástasis

Fue entonces cuando su oncóloga le dijo que tenía cáncer y que había metástasis, es decir, que el cáncer se había extendido a otros órganos.

"Los médicos me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar. Lo tengo ramificado, en el pulmón, en el hígado...".

"Yo nunca imaginé que iba a tener esto", añadió Mila Ximénez entre lágrimas. "Yo sé que desequilibré a mi hija, que su vida se tambaleó".

Así está afrontando Mila Ximénez su cáncer de pulmón

Mila Ximénez está recibiendo el cariño de todos sus compañeros de televisión y también de su familia, sobre todo de su hija Alba, de sus nietos (hijos de ella, Alexander, de 12 años, y Victoria, de 7 años), y de sus hermanos Manolo y Concha, quienes han acudido varias veces a casa de Mila para visitarla y estar con ella en estos difíciles momentos.

Los hermanos están muy unidos desde siempre, pero su relación se estrechó más tras el fallecimiento de sus padres, Manuel y Nicolasa, fallecieron en 2008 y 2009, respectivamente.

Sus hermanos también se enfrentaron al cáncer

Mila no puede tener mejor apoyo en estos momentos, pues dos de sus hermanos ya se han enfrentado a esta enfermedad y han ganado la batalla. En 2016 su hermano Manolo, uno de sus principales apoyos, supo que sufría cáncer poco antes de que la colaboradora emprendiera su aventura como concursante de ‘Supervivientes’ y decidió guardarlo en secreto y posponer su operación para que no alterara sus planes.

En año 2015, era su hermana Concha quien recibía este diagnóstico: “Quiero que todos pensemos que ganaremos a este bicho, que se llama cáncer”, decía Mila entonces en redes, y reflexionaba sobre su familia: “Cada día me doy cuenta de lo importante que sois en mi vida”.

Esperemos que se recupere pronto.