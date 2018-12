Mila Ximénez, al descubierto: sus amantes, su casa, su sueldo, su empresa y mucho más

De los creadores de 'Desmontando a Kiko Hernández', llega 'Mila Ximénez, al descubierto'. La colaboradora de 'Sálvame', igual que su compañero, aparece cada día en televisión. Habla de la vida privada de otros, pero apenas se sabe nada de su propia intimidad.

La tertuliana guarda con recelo todo lo que tiene que ver con su faceta más personal, y Telecinco lo respeta. Pero la curiosidad nos invade: ¿quién es realmente Mila Ximénez? ¿Cuánto cobra? ¿Tiene pareja? ¿Hijos? Contestamos a estas y otras preguntas a continuación.

Estas son las 23 cosas que no sabías de Mila Ximénez:

1) Su verdadero nombre

El verdadero nombre de Mila Ximénez es Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo.

2) Andaluza, 66 años

Aunque apenas tiene acento del sur, Mila nació en Sevilla el 21 de mayo de 1952, por lo que tiene 66 años.

3) Tiene tres hermanos

La colaboradora tiene tres hermanos: Concepción (Concha), Manuel (Manolo) y Encarnación (Nani).

4) Sus padres fallecieron

Sus progenitores, Manuel y Nicolasa, fallecieron en 2008 y 2009, respectivamente.

5) Tiene una hija y es abuela

Mila también es madre y abuela. Su hija Alba, que se casó con Aviv Miron en 2006, le ha dado dos nietos, Alexander, de 10 años, y Victoria, de 5 años. Alba es fruto del matrimonio de Mila con Manolo Santana, en 1983.

6) Boda y divorcio con Santana

A principios de los 80, Mila inició una relación con el tenista Manolo Santana y cuatro años después, el 15 de abril de 1984, nació su hija, Alba. La pareja se casó un año antes, el 1983. El matrimonio entre ambos solo duró tres años, pues se separaron en 1986.

7) Su primer amor

El primer amor de Mila fue Roberto, un médico con el que estuvo diez años y que la "maltrató psicológicamente", según contó ella misma. "Yo tenía 18 años y él más de 30, estaba casado y tenía familia. Vivimos la presión social desde el comienzo de nuestra relación", dijo la colaboradora en el programa 'Tu dirás' en 2001.

8) Relación con José Sacristán

Tras divorciarse de Santana, Mila mantuvo una relación sentimental con el actor José Sacristán, pero no duró mucho.

9) Su gran amor secreto marroquí

Mila tuvo una pareja secreta en Marruecos durante muchos años. El hombre era el millonario empresario marroquí Rafael Aguilera, quien falleció el 23 de febrero de este año.

Ambos mantuvieron una relación apasionada y secreta desde finales de los 80 hasta 1998. Cuando murió, y a pesar de que Mila nunca ha había hablado de él anteriormente, dijo que fue "muy especial durante muchos años".

10) Julián Lago

También se dijo que había estado con el periodista Julián Lago, del que no guarda un buen recuerdo. Julián falleció a los 63 años, en 2009.

11) Encuentro con Pepe Sancho

A la colaboradora se la relacionó sentimentalmente con el actor Pepe Sancho. Se dice que ambos tuvieron un affaire en 1989, cuando él aún era el marido de María Jiménez. "Yo nunca he tenido una relación con Pepe Sancho, pero sí una noche de encuentro. Es una de esas partes negras de mi vida que no quiero recordar", dijo Mila en una ocasión.

Pepe Sancho falleció en marzo de 2013.

12) Pasión con Antonio Arribas

Mila y Antonio Arribas mantuvieron una relación a comienzos de los 90. "Con él conocí las noches de pasión, el sexo, las drogas y el alcohol. Lo que tuve con él no sé si se puede llamar amor, pero fue una gran pasión", aseguró la colaboradora.

13) El joven Mario Santana

En el 2000, Mila tuvo un romance con un joven veinte años menor que ella, Mario Santana, natural de Las Palmas de Gran Canaria. "Mario es la persona más tierna y más humana que he conocido nunca. En mi vida me he sentido tan querida y cuidada como ahora", dijo ella a la revista 'Hola'.

14) Mala suerte en el amor

Mila actualmente se encuentra soltera. Dijo en una entrevista reciente en 'Lecturas' que "nunca" se había sentido "amada por ningún hombre".

"Mi relación con los hombres ha sido más carnal que caminar juntos en una misma dirección. Probablemente tendré mucha culpa también, no pienso en la otra persona, mi rebeldía me hace ir por libre. Es verdad que me han aguantado poco también", dijo a 'Lecturas'.

"No tengo novio y no porque no pueda. He dejado dos relaciones hace poco. Me he hecho egoísta. Cuando las cosas me van bien en una relación intento triturar para que se alejen. He sufrido mucho. No echo nada de menos de estar en pareja, ni el sexo. Si quiero sexo siempre puedo contratar a alguien, si hay que pagar, se paga", añadió.

15) Vive en un barrio pijo de Madrid

Mila Ximénez tiene una casa en el barrio de Salamanca (Madrid). Se presupone que la colaboradora vive ahí de alquiler, ya que la propiedad no está a su nombre, detalla 'Vanitatis'.

16) Su exitosa empresa

Mila tiene una empresa a su nombre, Alexal y Malube SL, que la colaboradora utiliza para administrar su página web personal, las ventas de su libro y los beneficios de su exitosa marca de cosmética, recoge 'Vanitatis'. La empresa nunca ha tenido pérdidas.

17) Pasó por 'boxes'

En mayo de 2017, Mila decidió someterse a una operación de rejuvenecimiento. Reapareció un mes después en la revista 'Lecturas' mostrando su nuevo aspecto. “Me he operado con el mejor cirujano, con el que operó a Richard Gere. Este es el regalo que me he hecho por mi 65 cumpleaños", dijo.

La tertuliana afirmó que se había levantado toda la parte flácida de la cara, que le había caído con el paso del tiempo. Y más cosas: "Me han recogido todo el óvalo de la cara y también me han quitado toda la piel que sobraba de los párpados. La frente no me la han tocado. Me han hecho un gran trabajo en el cuello. Según el cirujano ha sido una liposucción. Los labios me los ha subido un poco. Ha puesto grasa natural de mi propio cuerpo, la cogió del ombligo".

18) Es insegura

Mila decidió hacerse estos retoques porque "tenía mucha inseguridad cuando me veía en televisión o en reportajes, No me gustaba mirarme, me dolía verme y a veces lloraba. Tenía la autoestima por los suelos", dijo.

19) No es periodista

Aunque la veamos en 'Sálvame' cada día, no es periodista. Mila comenzó a estudiar Periodismo en Sevilla, pero nunca llegó a terminar la carrera.

20) Del tenis a ABC y la radio

Mila comenzó trabajando en medios de comunicación haciendo colaboraciones en revistas de tenis. Tras ello empezó a colaborar con el diario 'ABC', en 1986. Allí se hizo cargo de una sección semanal llamada 'Café con Mila Santana', en la que hizo entrevistas a personajes reconocidos.

Tras ello, Mila trabajó en la publicación 'La Revista' (1984), y después en el programa radiofónico 'Directamente Encarna', de la Cadena COPE.

21) Éxito en Telecinco

Tras todo ello, dio el salto a la televisión. En el 2000, Mila se incorporó a Telecinco, donde ha pasado por muchos programas: 'Crónicas marcianas' (2004), 'TNT' (2004-2007), 'A tu lado' (2004-2007), 'La Noria' (2007-2012), 'Sálvame Diario' y 'Sálvame Deluxe' (2009-actualmente), entre muchos otros.

22) Su sueldazo

Se ha publicado que por programa de 'Sálvame diario', Mila ingresa 1.000 euros. A esta cuantía hay que sumar lo que cobra por los 'Deluxe' y por sus colaboraciones semanales en 'Lecturas'.

23) 'Supervivientes'

La colaboradora participó en el reality show de Telecinco 'Supervivientes', en 2016. No ganó el concurso, pero se embolsó más que el propio vencedor: Milahabría acumulado en torno a 360.000 euros frente a los 221.000 que se llevó Jorge Díaz.

Y esto es todo, lector. ¿Te cae bien Mila Ximénez?