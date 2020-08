Miguel Lago se define como "hijo de puta" tras las críticas por un chiste sobre la infanta Elena

El humorista Miguel Lago está recibiendo muchas críticas después de que haya hecho un chiste sobre la infanta Elena. El colaborador de 'Todo es mentira' ha publicado un vídeo en Twitter en el que se le veía a él diciendo: "He tenido que parar el coche" y enfocaba después un cartel de la carretera en el que se podía leer: "Centro Parálisis Cerebral Infanta Elena", ubicado en Alicante. Junto a las imágenes, había escrito: "Máxima difusión".

El aluvión de críticas en cuestión de minutos ha sido tal que el compañero de Risto Mejide y Marta Flich se ha visto obligado a eliminar las imágenes. Esto no ha hecho sino empeorar aún más la situación, y las críticas se han recrudecido. Además ha hecho que más usuarios compartan el vídeo hasta convertirlo en viral.

Entre las críticas de los tuiteros se pueden ver muchas quejas contra Lago por burlarse de los problemas de salud de aquellos que padecen parálisis cerebral u otras enfermedades.

El humorista Miguel Lago que trabaja en el programa de Risto Meijide, ha hecho un video (luego lo ha borrado), riéndose de la Parálisis Cerebral y la Infanta Elena.Anteriormente pidió máxima difusión, pues vamos a dársela y que todo el mundo sepa como es este tipejo.@cuatropic.twitter.com/MuW3YvxOuT — Robustiano (@Robustiano55) August 31, 2020

Miguel Lago: "No es más que una broma. No busca ofensa"

Ante la polémica que ha suscitado, Lago ha escrito varios mensajes en su cuenta de Twitter. "Queridos amigos ultras, la idea era que la fiesta fuera vuestra. Dejad de mandarme el pantallazo que ya dije que lo borraba para "salirme del grupo", además yo también lo tengo”.

Queridos amigos ultras, la idea era que la fiesta fuera vuestra. Dejad de mandarme el pantallazo que ya dije que lo borraba para “salirme del grupo”, además yo también lo tengo. pic.twitter.com/IWiRBRQAYu — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

En otro de los mensajes se puede leer: "No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, sólo quiero una noche de domingo tranquila".

Después ha añadido: "Venga, no es más que una broma. No busca ofensa. Solo risa tonta. El referente lo entendemos todos, es más viejo que la vida. Un poquito de calma. No tiene mayor relevancia ni recorrido. Si pusiera "Messi" o "Miguel Lago" lo haría igual".

Se define como "un hijo de puta"

El gallego también ha publicado uno de sus monólogos, en los que se define a sí mismo como "un hijo de puta", y ha escrito:"Bueno, parece que voy a tener que presentarme nuevamente ante tantos que no acaban de entender la esencia última de mi persona", explicaba.

Entre los usuarios que han criticado a Lago, está la diputada de Vox Macarena Olona que, junto a una captura del humorista con el cartel, ha escrito: "A personas como Miguel Lago les vendría muy bien una visita para tener algo de empatía con quienes no han tenido tanta suerte como él en la vida".

Bueno, parece que voy a tener que presentarme nuevamente ante tantos que no acaban de entender la esencia última de mi persona. Vayamos unos años atrás. Previously in Miguel Lago... pic.twitter.com/WJV0cnj3IK — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

Pero hijoputa perteneciente a una larga tradición de hijos de puta. Mi padre era un hijoputa, mi abuelo era un hijoputa... mi bisabuelo? Mi bisabuelo era un hijo de la grandísima puta. Qué hijos de puta hemos sido siempre en mi familia. https://t.co/PJDxH3JLV6 — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

La Infanta Elena tiene la suerte de poder dar su nombre a un Centro de Parálisis Cerebral. Otros nombres como Miguel Lago, sólo dan nombre a un miserable. — ⚫️Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) August 30, 2020

Miguel Lago se ha convertido en un esperpento de sí mismo. Hace tiempo q dejo de hacer gracia y ahora recurre a bromas ofensivas que me gustaría que tuvieran una respuesta legal. O por la Infanta Elena o por las asociaciones de paraliticos cerebrales. pic.twitter.com/jHtzshn8KK — Lna 🇪🇸 #LaRevoluciónSeConvierteEnUnDerecho (@elenay29) August 31, 2020

Otros usuarios le han defendido

A pesar de la lluvia de críticas, hay otros tuiteros que han defendido al humorista y atacado a la derecha extrema. "A la ultraderecha española le ofende el tuit cómico de Miguel Lago ( @SOYMIGUELLAGO ) sobre la Infanta Elena, pero ellos sí pueden reírse de Echenique ( @pnique ) que aquí no pasa nada..." o "Llevan años haciendo chistes de Echenique, riéndose de su discapacidad e intentando menospreciarlo y ofenderlo. Ahora vienen llorando porque Miguel Lago ha hecho una coña sobre la falta de luces de la Infanta Elena. Cosa que es cierta y generalizada en los Borbones (Endogamia)..

A la ultraderecha española le ofende el tuit cómico de Miguel Lago (@SOYMIGUELLAGO) sobre la Infanta Elena, pero ellos sí pueden reírse de Echenique (@pnique) que aquí no pasa nada... pic.twitter.com/gKLy4F8Nhh — Dani Ruiz (@diasdeaire) August 31, 2020

Llevan años haciendo chistes de Echenique, riéndose de su discapacidad e intentando menospreciarlo y ofenderlo.Ahora vienen llorando porque Miguel Lago ha hecho una coña sobre la falta de luces de la Infanta Elena. Cosa que es cierta y generalizada en los Borbones (Endogamia). — XI (@ACS__11) August 31, 2020