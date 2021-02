Miguel Bosé lleva en el punto de mira varios meses. Primero, por sus mensajes negacionistas acerca de la covid, y luego por su polémica separación de Nacho Palau, una relación que había durado algo más de 25 años y durante la que tuvieron cuatro hijos a través de gestación subrogada. El tema del que se está hablando desde hace semanas tiene que ver con la marcha del cantante a México con dos de sus hijos, dejando en España a los otros dos con Nacho.

En realidad, dos de los niños están a nombre de Miguel y los otros dos a nombre de Nacho, pero los cuatro son hermanos y han vivido juntos toda su vida. Al cantante, por lo visto, le es indiferente separarlos y pese a la insistencia de la familia de Palau de quedarse en España, se fue a vivir a México con los dos críos, quienes hablan a través del ordenador con sus hermanos.

En fin, todo esto sumado a los vídeos anti-coronavirus de Bosé le han puesto en el punto de mira, y últimamente se está repasando su vida en varios programas del corazón, como en Sálvame, donde se desveló que había mantenido una relación especial con el político de Ciudadanos Toni Cantó.

Miguel Bosé y Toni Cantó: la amistad especial que mantuvieron

La vida sentimental e íntima de Miguel Bosé siempre ha sido de lo más discreta. De hecho, Bosé nunca reveló nada acerca de su orientación sexual. Pilar Eyre, de hecho, recordaba hace poco que le preguntó al cantante si era homosexual, en el año 1982, y él "se enfadó" bastante: "No pienso contestarte, no me molesta que me llamen maricón porque no lo considero un insulto. He tenido varias novias, por cierto, en este hotel (Marbella) terminé a insultos, portazos y golpes con una de ellas, una actriz muy famosa, porque, en medio de una gira, en lugar de quedarme a dormir con ella, preferí coger un avión e irme con mi madre”.

Sin embargo, todo eso, obviamente, se puso en duda. Ahora, años después de aquello, están saliendo a la luz los hombres con los que Bosé mantuvo una amistad estrecha, y uno de ellos es Toni Cantó, con quien a día de hoy sigue manteniendo el contacto.

"En 1987, Toni Cantó y Miguel Bosé compartieron apartamento. Toni fue quien lo dejo a él, y Miguel quedó tocado y hundido", dijo el periodista Carlos Ferrando en el mencionado programa.

Toni Cantó, ex actor y político desde 2011, fue preguntado por esta relación en 2007: “En la esfera privada de las personas no se debería entrar, pero me da igual... Yo a Miguel lo quiero mucho y es uno de mis grandes amigos, es un orgullo que me relacionen con él, de cualquier manera”. Ferrando añadió sobre esta relación que ambos fueron cazados por los paparazzi, pero que las fotos nunca salieron a la luz porque le dieron de "leches" al fotógrafo cuando les pilló.

Toni Cantó, por su parte, ha tenido tres relaciones conocidas con mujeres (Eva Cobo, Carla Hidalgo y Mar Regueras) y un hijo con cada una (Carlota, Lucas y Violeta, respectivamente).

Miguel Bosé en 1970

Miguel Bosé en 1990

Nacho Duato y Nacho Vidal también

Según Ferrando, Miguel Bosé también mantuvo una amistad estrecha con Nacho Duato y con Nacho Vidal. Con el primero, cuando eran muy jóvenes, con unos 19 años de edad. Ambos vivieron en Nueva York juntos, y fue Bosé quien lo dejó. Actualmente siguen siendo amigos.

Con Nacho Vidal también fue relacionado. Al respecto, el propio actor porno dijo en 2004: "Me quede en su casa viviendo con él y tuve la suerte de conocerle realmente".

Miguel Bosé en 2005

Miguel Bosé en 2011

Miguel Bosé en 2017