La expareja de Miguel Bosé emprende acciones legales contra el cantante tras separarse

Tras conocerse su separación y cese de la convivencia hace unos días, ahora sale a la luz que el escultor Nacho Palau ha emprendido acciones legales contra el que fue su pareja durante 26 años, el cantante Miguel Bosé, según ha informado el despacho valenciano de abogados de familia Ortolá Dinnbier.

En el comunicado, dicho despacho informa de que “tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”. La pareja tiene cuatro hijos, que se ‘han repartido’, dos se quedarán con Miguel Bosé y los otros dos con Nacho Palau.

El cantante anunció en 2011 a través de las redes sociales que había sido padre de los gemelos Diego y Tadeo. Dos años después se supo que tenía dos hijos más, también gemelos, Ivo y Telmo. Entre ellos sólo se llevan siete meses de diferencia, según indicó Bose.

Miguel Bosé, que se trasladado a vivir de Panamá a México, ha estado alejado de los medios. Sin embargo el pasado martes se le vio por nuestro país, en la segunda edición de Telva Tributo 2018, que premió y homenajeó a Naty Abascal, y se celebró en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En una reciente entrevista con Efe, el español confirmó que su traslado a México responde a razones “de familia y trabajo” y aseguró: “Cerré todo lo que tenía en Madrid y me mudé al continente americano; aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí”.