Miguel Bosé, castigado públicamente tras sus discursos anti-covid

En los últimos meses, Miguel Bosé se ha convertido en protagonista de numerosos titulares por sus declaraciones sobre el coronavirus, sobre el que ha llegado a decir que es "la gran mentira de los gobiernos,el de España incluido"o incluso ha lanzado mensajes alarmistas como el de "nos quieren matar".

Después de estas polémicas palabras, el cantante de 64 años continuó difundiendo a través de las redes sociales su discurso negacionista de la covid-19, antivacunas y conspiranoico. Incluso llegó a apoyar la manifestación antimascarillas que se hizo en Madrid anunciando que acudiría a la protesta, lo que le supuso fuertes críticas en las redes sociales. Después tuvo que recular y reconocer que "el bicho existe y ha matado a mucha gente".

Estos mensajes y vídeos que ha publicado, en los que además se le ve muy deteriorado físicamente y con una extraña voz, le han llevado a ser muy criticado y ha llevado a muchos a preguntarse¿qué le pasa a Miguel Bosé?

Algunos medios, incluso el entorno más cercano a su expareja Nacho Palau, apuntaban a que el cantante de 'Amante bandido' ha perdido la cordura. El detonante pudo haber sido la separación de Palau y la lucha por la custodia de sus cuatro hijos, lo que llevó a que se aireara la vida privada del cantante y condición sexual. A esto hay que sumarle la muerte de la madre del cantante, Lucía Bosé, a causa del coronavirus.

[Miguel Bosé, acorralado: los famosos se unen para desenmascararle]

"Me han castigado. He sido un niño malo"

Tras protagonizar diferentes polémicas, ha sido castigado públicamente: han eliminado sus cuentas de las redes sociales. Hace unos días, publicó un vídeo en el que aseguraba: "Me han castigado. He sido un niño malo. No tengo una de las tres redes sociales durante una semana". Al hijo de los desaparecidos Miguel Dominguín y Lucía Bosé le habían quitado su cuenta de Twitter, que luego recuperó. Sin embargo, días después ya no hay ni rastro de sus cuentas en Twitter ni en Instagram ni Facebook.

Cuando tratas de acceder a alguno de los perfiles del intérprete, uno puede leer los mensajes de "esta cuenta no existe" o "esta página no esta disponible". Aunque el propio Miguel Bosé podría haber sido el que hubiera borrado sus cuentas, todo parece indicar a que tiene más que ver por un castigo impuesto por las redes sociales, al tener como precedente que Twitter ya eliminó su cuenta previamente.

Además si tratas de acceder a alguna publicación suya anterior se puede leer este mensaje: "Este tweet ya no está disponible debido a que incumplió las reglas de Twitter".

El motivo de haberle quitado la cuenta fue porque Twitter catalogó la información que había publicado el cantante como "parcialmente falsa" por parte de "verificadores de información independientes" a Facebook e Instagram. Lo mismo que parece haberle ocurrido con el resto de cuentas de las que ya no hay ni rastro.

En una de las publicaciones de Bosé en el que explicaba su rechazo al uso obligatorio de mascarilla, asegurando que sólo la deben usar "enfermos, sanitarios y ancianos", el vídeo no dejaba reproducirlo hasta que el usuario no pulsaba un botón y se podía leer el siguiente mensaje: "La información que contiene esta publicación es una mezcla de afirmaciones verdaderas y falsas o bien podría ser engañosa y estar incompleta".