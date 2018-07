Miguel Ángel Muñoz explica cómo está tras “el aparatoso accidente” que sufrió en Ibiza

El actor, de 35 años, tuvo un gran susto tras sufrir un accidente de tráfico el pasado sábado de madrugada durante sus vacaciones en Ibiza. Un coche volcó en la carretera que une la Playa d’en Bossa con el hipódromo de San Rafael chocando contra un taxi y contra el vehículo en el que viajaba Miguel Ángel Muñoz.

El actor ha querido explicar cómo se encuentra a través de las redes sociales con este mensaje: “Hola a todos! No quería comentar nada sobre las últimas noticias, porque la verdad es que simplemente ha sido una anécdota más de la vida a la que no quería darle demasiada importancia. Pero debido a la gran cantidad de medios que se han hecho eco de la noticia, adjuntando las impactantes fotografías del accidente y por tanto la preocupación de mucha gente me decido a escribir estas palabras aquí”.

MAM: “El accidente fue aparatoso. Fue un susto grande”

Después ha querido dar gracias por la preocupación de la gente y muestras de cariño: “Muchas gracias por todos los mensajes con tantos buenos deseos y energía. Por suerte todos los implicados no sufrieron lesiones grandes a pesar de lo aparatoso que fue el accidente. En mi caso, el que menos. Ya que estaba parado, recién aparcado, aún dentro del coche y tras el primer impacto solo fue un susto grande y una sensación difícil de explicar por aquí mientras acontecía (sic) atónito a lo que veía a través de la ventana de mi coche”.

“La vida es increíble y en menos de un minuto puede dar un giro de 180 grados”

El actor acaba el mensaje con unas emotivas palabras: “Por suerte los daños físicos no se corresponden con las imágenes de los vehículos y después del protocolo necesario desde el momento del accidente hasta el alta del hospital, ni siquiera teníamos que llevar el collarín. Muy agradecido a la policía de Ibiza, a los bomberos, al equipo de médicos y enfermeras del Hospital del Rosario que nos cuidaron muchísimo e hicieron un trabajo excepcional. Aparte de sacarnos más de una sonrisa a todos los que estábamos allí. También a Perico, Iris y Maria por su ayuda. La vida es increíble y puede que en menos de un minuto todo de un giro de 180 grados para cambiar de rumbo, pero siempre hay que ver lo positivo. Por suerte tardamos en salir del coche y así pudimos vivir esta experiencia para contarla y aprender lo importante que es tomar conciencia de la atención al volante. Tuvimos mucha suerte todos. Así que hay que estar feliz y sonreír a la vida incluso cuando te ponen un collarín”.