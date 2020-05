Ramón García rompe a llorar en directo al mandarle un mensaje a Ana Obregón

La muerte de Álex Lequio Obregón, a los 27 años de edad nos ha conmocionado a todos. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequioha fallecido este miércoles en el hospital de Barcelona donde permanecía ingresado desde hace unas semanas por la enfermedad del cáncer con la que llevaba luchando desde hace dos años.

El presentador Ramón García, que se encontraba en directo en su programa 'En compañía' de Castilla La Mancha Televisión, no ha podido evitar derrumbarse al conocer la triste noticia ya que le une una amistad muy especial con Ana Obregón desde que presentaron juntos el programa de TVE, '¿Qué apostamos?'.

El mensaje que le ha enviado a la prsentadora y actriz comenzaba así: "Hoy a las dos de la tardele había mandado un mensaje a Ana para que me contara cómo iba la cosa. Y cuando me he sentado a empezar el programa me hablaban del fallecimiento de Álex", ha comenzado diciendo.

"Como hacíamos al inicio de cada programa te agarro la mano, empieza la música porque la vida tiene que seguir y hoy hago el programa también contigo".Las palabras de Ramón García a su amiga y tantos años compañera Ana Obregón, tras la pérdida de su hijo Aless.#DEPpic.twitter.com/wrZaxhI8E8 — Castilla-La Mancha Media (@CMM_es) May 13, 2020

"Hoy mi querida Ana estará destrozada. Ha perdido lo que más quería en este mundo"

Después, Ramón continuaba diciendo: "A Álex... Me cuesta hablar en pasado. Le conocí cuando era un bebé. Le he visto crecer y para mí era un niño muy especial", dijo visiblemente emocionado, para continuar hablando de su amiga: "Hoy mi querida Ana, que estará destrozada, ha perdido lo que más quería en este mundo, que es a su único hijo. Y eso tiene que ser durísimo".

Ramón trataba de seguir hablando mientras le caían las lágrimas de los ojos: "Hoy permítanme que le mande desde aquí todo mi cariño y que mi trabajo hoy se lo dedique al recuerdo de Álex y a la que durante tantos años fue mi querida compañera, y que después de todos esos años sigue siendo una de mis grandes amigas. Ana es una chica maravillosa. Y Álex también lo era".

Ramón, visiblemente emocionado, le enviaba este bonito mensaje de ánimo a la bióloga: "El beso más grande desde aquí, querida Ana. Como hacíamos cada vez que empezábamos '¿Qué apostamos?', te agarro de la mano, empieza la música porque la vida tiene que seguir y hoy haré también el programa contigo. Un beso muy fuerte, te veré dentro de poco", concluyó entre lágrimas.

El emotivo mensaje del hermano de Álex Lequio, Clemente

El hermano de Álex, Clemente Lequio, hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, ha querido también dedicarle un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram: "Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted”. Este era su último mensaje. Te quiero Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estás sufriendo".

Después ha continuado escribiendo: "Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y malgastado". Junto a estas bonitas palabras, Clementa ha publicado unas fotos en las que aparecen ellos dos, Ana Obregón, Alessandro y otros amigos, y otras imágenes que recuerdan los momentos que han pasado juntos.