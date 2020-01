Más allá de las mejores y peores vestidas de los Goya: los secretos de esta alfombra roja

La alfombra roja de los Premios Goya es uno de los grandes escaparates de la moda de nuestro país. Por una noche, las actrices se convierten en auténticas modelos para lucir las últimas creaciones de grandes firmas y diseñadores. Para muchas de ellas, conseguir entrar dentro de los listados de las mejores vestidas de la noche puede llegar a convertirse en un trabajo extra, quizás una obsesión, y hasta una carrera de obstáculos.

Cuando vemos imágenes de estas alfombras rojas desde casa siempre nos surgen las mismas dudas: ¿de dónde sacan los vestidos? ¿Los tienen que comprar? ¿Quién se encarga de elegirlos? ¿Qué hacen después con ellos? Desde Vozpópuli queremos arrojar luz en esta materia y en los últimos días hemos acompañado en su trabajo diario a un grupo de estilistas y diseñadores para que nos cuenten de primera mano cómo han conseguido que las actrices luzcan así de perfectas ante los fotógrafos.

Los primeros preparativos

No hay mucho tiempo que perder, las actrices en cuanto reciben la invitación los Premios Goya se ponen manos a la obra para elegir su estilismo, eso suele ser entre dos semanas y tres semanas antes de la ceremonia. Sin embargo, las nominadas son las primeras aseguradas en asistir, en su caso la previsión se adelanta a antes de la Navidad por lo que tienen más tiempo para preparar un look sabiendo que, en su papel de nominadas, sus vestidos serán estudiados al detalle.

Muchas VIPs prefieren ponerse en manos de estilistas profesionales

La primera gran cuestión a la que se tienen que enfrentar es si se encargan personalmente de esta tarea o la confían en las manos de un estilista profesional. En los últimos años, la profesión de estilista de celebrities se ha multiplicado. Lo que antes estaba reservado únicamente a las figuras más importantes, hoy se ha democratizado y muchas VIPs prefieren ponerse en manos de estos profesionales. Hay actrices que los contratan para todos sus actos sociales, pero otras sólo para las grandes citas como los Goya.

Cindy Figueroa es la estilista de cabecera de Toni Acosta y, por supuesto, es la encargada de su look para esta edición. No es la única, su compañera de ‘Señoras del Hampa’, Malena Alterio también ha decidido trabajar con ella en esta ocasión. Es fácil confiar en una profesional que ha trabajado con actrices como Maria Valverde, María Pedraza o Marián Álvarez para eventos como el Festival de cine de Málaga, los Premios Feroz u otras ediciones de los Premios Goya.

Es mucho más que un vestido bonito

“El vestir para los Goya exige más dedicación que otros looks”, nos cuenta la estilista. “Es el mejor escaparate para todas las marcas debido a su gran repercusión.” Ella busca una coherencia total, de pies a cabeza, en los looks y que las actrices y los actores se sientan cómodos e identificados a la hora de defender el estilismo: “Es mucho más que un vestido bonito”.

Conocer bien a quién vistes ayuda a la hora de acertar con un look

Otro de estos protagonistas en la sombra de la alfombra roja es Abraham Rodríguez. Su aportación es el look que luce la presentadora Patricia Conde, a la cual viste semanalmente en el programa 'Dar cera, pulir cero'. “Conocer bien a quien vistes siempre ayuda a la hora de crear y acertar con un look”, nos dice el estilista que lleva trabajando con Patricia más de un año. “Conozco bien sus gustos y eso se ha reflejado en el vestido de los Goya, donde nos hemos permitido jugar, crear algo más vistoso y más sofisticado a lo que hacemos para el programa”

Una vez elegido el estilista, o decidido prescindir de él, el siguiente paso es contactar con los diseñadores. En esta etapa también hay diferentes alternativas, se puede contactar directamente con ellos o hacerlo mediante los showrooms que son agencias encargadas de las relaciones públicas y la comunicación de los diseñadores y firmas de moda.

Marta Nieto es la responsable de las relaciones públicas del showroom Gallery Room. Por sus oficinas pasan a diario actrices, cantantes o influencers en búsqueda de looks para sus eventos. Ella sirve de nexo de unión entre el diseñador y la celebrity o el estilista. “Es un orgullo verlas vestidas en el evento, lo guapas que están y pensar que yo he contribuido a eso” Nos cuenta Marta que añade que “aunque el momento final es el que se lleva la gloria, disfruto de todo el proceso de preparación”.

Para los diseñadores, el estar presente en la alfombra roja de los Goya es una oportunidad única de promocionarse. En los casos que hemos seguido para esta edición, la diseñadora vasca Alicia Rueda ha firmado los vestidos de Toni Acosta y de Patricia Conde. Ella tiene a sus espaldas una gran experiencia en los Goya, recuerda su primera vez que “fue con la actriz Cristina Brondo en la edición del 2014 con un vestido blanco y negro asimétrico”.

Dolores Promesas es otra de las firmas habituales de las alfombras rojas que año tras año también consigue desfilar por este photocall. En esta ocasión la elegida ha sido la actriz Candela Serrat, un gran reto debido a que la actriz se encuentra embarazada. Marta Nieto nos confiesa que en su caso: “La prueba se hizo cuatro días antes para ver la silueta de Candela y los últimos retoques se hicieron 24 horas antes de pisar la alfombra roja”.

Cuanto más cómodas se sientan, mejor van a lucir el vestido

También hemos trabajado junto con Esther Noriega, responsable de los vestidos elegidos por las actrices Ruth Gabriel y Malena Alterio. Para la primera de ellas es el tercer año consecutivo vistiendo de la diseñadora en esta alfombra roja. “A raíz de vestirle surgió una amistad entre ambas. Es muy fácil trabajar con ella, ya sabes lo que le gusta y ella confía en mí”, nos cuenta la diseñadora. “Es importante tener confianza y que te digan las cosas que les gustan y las que no. Cuánto más cómodas se sientan ellas, más seguras se van a sentir y mejor lo van a lucir”.

Manos a la obra: comienza el diseño

Una vez elegido el diseñador, llega el momento de dar rienda suelta a la creatividad. Hay ocasiones en las que se elige un vestido ya creado, perteneciente a la próxima colección del diseñador que sólo se ha podido ver en las pasarelas. Este caso se produce normalmente con diseñadores extranjeros en los que la comunicación no es tan directa. En el caso de los españoles lo habitual es comenzar el diseño de cero.

Para cada actriz se pueden tener 3 ó 4 diseños

Lo primero que se hace es mandarle inspiraciones al diseñador con la idea inicial. “Luego el diseñador devuelve esas ideas materializadas en bocetos. Para cada actriz se pueden tener 3 ó 4 diseños”, nos cuenta Marta Nieto.

Hay otras ocasiones en las que se utilizan vestidos ya hechos. Suele ser más habitual cuando el tiempo apremia y no hay tiempo de confeccionar desde cero. En este ámbito es fundamental el trabajo de los showrooms, los responsables son expertos en saber los vestidos que ya han sido utilizados y por tanto se descartan para una alfombra roja tan importante como los Premios Goya. Además, otra de sus tareas, es conseguir que los vestidos de las diferentes invitadas no sean similares. Si en una boda es una tragedia coincidir con el mismo vestido que otra invitada, imagina si ocurre en este tipo de eventos. Pero ya no sólo hay que tener cuidado en que el vestido no sea igual, sino que dentro de una misma firma, tampoco pueden repetirse colores, tejidos o detalles.

Todo este trabajo es bastante clasista. Dependiendo de quién seas lo tendrás más fácil o más difícil a la hora de elegir. Hay nombres que todo el mundo quiere vestir, actrices como Goya Toledo, Paz Vega o Silvia Abascal, que son perchas perfectas para cualquier vestido. La relaciones públicas Marta Nieto confiesa que este año “me habría encantado a mi tocaya Marta Nieto. Es una actriz que siempre va guapísima.” Las nominadas suelen acaparar los focos, por lo que suelen ser los nombres más reñidos para vestir entre los diseñadores. Pero ¿qué ocurre con el resto?

Comienzan las pruebas

Lo que se siembre en el papel, va creciendo poco a poco a base de aguja, tela y mucho trabajo. La diseñadora Alicia Rueda nos confirma que lo primero que realiza el diseñador es la toile “es para ver si el patrón encaja o cómo se pueden resolver dudas, añadir o quitar cosas, antes de empezar a confeccionar el vestido en si”.

El vestido de Patricia Conde lleva 448 perlas cosidas a mano

¿Qué ocurre si esta primera prueba no gusta? Se empieza de cero “fuera todo y volver a hacer bocetos”, nos confirma Marta Nieto. “Después de esa primera prueba no suele hacerse muchas variaciones, es más ajustas a la silueta de la celebrity”. El mayor trabajo que ha tenido la diseñadora Alicia Rueda en esta edición es el adorno a base de perlas del vestido de Patricia Conde. “En total hemos cosido a mano 448 perlas”.

Vestido terminado. Es la hora de los complementos

Cuando el vestido está prácticamente terminado es cuando se comienza a pensar en los complementos. Esto es así porque el vestido determina la selección de los accesorios. Elementos como el color, el tejido, el brillo, los escotes... son la clave para elegir un complemento u otro.

Quizás el complemento más importante es aquel que normalmente no se ve, el calzado. Es uno de los primeros en elegirse ya que la altura del tacón es determinante a la hora de terminar el vestido. Marta Nieto nos desvela que “la última prueba se debe realizar con el tacón que llevarás durante el evento para que el diseñador puede ajustar el bajo a la altura exacta.”

Te proponemos un juego, mira la galería con los vestidos de los Premios Goya y fíjate en los bajos de los vestidos. En aquellos casos en los que arrastre o queden cortos y se vean demasiado los zapatos serán vestidos que no han sido confeccionados a medida para la actriz que lo está luciendo.

Utilizar prendas moldeadoras es más habitual de lo que te pensarías

Otro complemento indispensable, y oculto a la vista, es la lencería. Hay vestidos que determinan el tipo de sujetador que la actriz debe utilizar. Un escote palabra de honor te impedirá llevar tirantes o una abertura en la espalda exige un determinado sujetador. Las prendas moldeadoras son también mucho más habituales de lo que te pensarías. La mayoría de los diseños son muy ajustados por lo que es importante que la silueta de la invitada vaya bien ajustada por una prenda moldeadora.

La siguiente elección es la más lujosa y es la selección de las joyas. El vestido también determina qué poder usar, el escote por ejemplo dictamina el uso o no de un collar o la largura que pueda tener un pendiente. “Al ser un evento de tanta exposición, las grandes firmas de joyería apuestan por exhibir sus mejores piezas”, cuenta la estilista Cindy Figueroa. “Las joyas son elegidas por nosotros pero son entregadas y recogidas por la propia firma ya que así las piezas son cuidadas por verdaderos profesionales”.

El remate final viene con el bolso, normalmente un clutch suele ser el diseño elegido para este tipo de ceremonia. Y no, en este caso el tamaño no lo marca el vestido, sino el móvil de la actriz. Normalmente todas ellas piden que el tamaño mínimo que tenga su bolso sea compatible con su teléfono para no separarse de él en toda la noche. El monedero es secundario y, lo del pintalabios, un poco de leyenda.

Llegó el gran día. Peluquería y Maquillaje

La alfombra roja de los Premios Goya comienza a una hora temprana por lo que las actrices comienzan a arreglarse muy pronto. “El tiempo viene muy determinado por el peinado, si precisa de mucho o poco trabajo” afirma Marta Nieto, que añade que “el mínimo suele ser entre una hora y media y dos horas”.

¿Qué se hace primero? Las fases son así, primero es el maquillaje y después rematar la peluquería. Lo último que se hace es vestirse para que el diseño no sufra desperfectos ni se arrugue y por último los accesorios. En muchas ocasiones es en este momento, a minutos de pisar la alfombra roja, cuando se eligen las joyas o el bolso definitivo.

Las actrices ensayan con anterioridad las poses que deben adoptar ante los fotógrafos

Una vez peinadas, maquilladas, vestidas, calzadas y con los complementos al punto, llega el momento de desfilar por la alfombra roja. Para esto también hay entrenamiento, en las pruebas del vestido se le pide a la actriz que desfile y ande para elegir qué poses debe adoptar ante los fotógrafos para salir más favorecida y lucir mejor el diseño.

¿Qué se hace con estos vestidos después? Marta Nieto nos dice que “lo normal es que el vestido vuelva a manos del diseñador quien lo guarda como recuerdo ya que ese vestido no lo puede volver a lucir ninguna otra VIP”

¿Cuál ha sido tu vestido favorito este año? ¿Qué actriz crees que ha sobresalido en esta alfombra roja?