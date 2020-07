Los tres mejores fotoprotectores solares del 2020, según los expertos

Después de los tres meses de confinamiento, nuestra piel está más sensible al sol. ¿La razón? Hemos estado mucho tiempo sin exponernos a los rayos y por ello no hemos generado la suficiente melanina, lo que hace que nuestra dermis no esté preparada para aguantar los UVA como veranos anteriores.

Por eso, y porque el sol es el responsable del 80% del envejecimiento (como lo lees) y porque causa numerosas enfermedades (como melanomas y cáncer), hemos de protegernos adecuadamente, ya sea para salir a la calle o para ir a la playa o la piscina.

Ahora que ya todos hemos cogido al rutina de ponernos la mascarilla al salir y de lavarnos las manos más a menudo que antes, es hora de que nos acostumbremos a aplicarnos protector solar antes de salir de casa.

Pero, ojo, no todos valen. A continuación te decimos los cinco mejores, según un estudio elaborado por la prestigiosa revista Forbes.

Los tres mejores protectores solares de farmacia

En España, sobre todo, tenemos la mala costumbre de comprar todo en el supermercado, pero sabes tan bien como yo que los tomates y las verduras del súper no tienen nada que ver con las de tu tienda de barrio especializada; igual que los champús que usan en las peluquerías tampoco tienen comparación con los que venden en las grandes superficies donde hay de todo.

Pues con los protectores pasa algo parecido. Tenemos la costumbre de comprarlos en el súper, y aunque no son malos, su efectividad está en duda. Por eso lo que recomiendan los dermatólogos es adquirirlos en farmacias.

En fin, sin más preámbulos, veamos cuáles son los tres mejores fotoprotectores según los expertos consultados por Forbes:

1) Para la cara: Isdin Fusion Water SPF50

Protegerse el rostro es casi lo más importante, y no sólo en verano (pero sí más). En la categoría de mejor protector facial, los expertos han elegido ISDIN Fusion Water SPF50 50ml. Es una de las cremas más usadas y vendidas, cuyas fans son de la talla de Rocío Crusset, Miranda Makaroff y Laura Escanes, entre otras 'celebs'.

Esta opción ha sido la elegida por "su ligereza, acuosidad y por su mejorada fórmula que permite una protección UV y su aplicación sobre pieles húmedas, tolerancia óptima adaptada a todo tipo de pieles, la ausencia de irritación ocular y una composición a base de ingredientes biodegradables e inorgánicas".

2) Para la cara (si tenemos manchas o marcas): Isdin Foto Ultra 100 Active Unify SPF50

Las manchitas de la piel y las marcas suelen aparecer con el sol, por eso es esencial que nos protejamos bien el rostro, lo que hará además que vayan desapareciendo.

Para las opciones faciales con tratamiento específico la confianza vuelve a estar en ISDIN y su opción Foto Ultra 100 Active Unify SPF50+ 50ml, que ofrece una triple acción despigmentante que, una vez aplicada sobre la dermis limpia y seca, aclara y unifica el tono de la piel. Algunos de sus efectos positivos son: regulación de la producción de melanina gracias al DP3-Unify Complex que actúa sobre las principales fases de la melanogénesis; unificación del tono de la piel; facilidad de absorción; disimulo de imperfecciones en la dermis; resistencia al agua y tolerable por pieles alérgicas.

3) Para el cuerpo: Heliocare Invisible Spray SPF50

En el apartado mejor fotoprotector corporal sin ninguna necesidad específica de piel para el disfrute del sol, la consulta ha dado por vencedor a Heliocare 360° Invisible Spray SPF50+ 200ml.

Heliocare es una de las marcas más recomendada por expertos, concretamente, la opción 360° Invisible Spray SPF50+ 200ml, sin residuo gracias a su fácil absorción, una ventaja de la crema que se complemente bien con una alta resistencia al agua para que pueda ser aplicada en cualquier momento del día y conviene repetir la acción cada 30 minutos de exposición solar.

De la marca también destacan las cápsulas de fotoprotección con vitamina D que desde la primera toma aumentan la resistencia de la piel al sol y neutralizan y reparan el daño solar. En combinación con la clásica crema de fotoprotección tópica, consiguen una protección homogénea llegando a zonas donde no podemos aplicar crema solar como es el cuero cabelludo, los párpados o las orejas. Su fórmula completa incluye además vitaminas C y E, basta con tomar una cápsula al día antes de ponernos bajo el sol y es recomendable para cualquier tipo de piel.

La protección solar oral multiplica la resistencia de la piel frente a la radiación ya que es bastante habitual que cuando usamos crema solar utilicemos menos producto del necesario, además se nos olvida que hay que volver a aplicar pasadas dos horas y que los baños y el sudor van disminuyendo su eficacia. También nos ayudan a conseguir de una manera segura un bronceado más bonito y rápido porque activa la síntesis de melanina.