Las mejores (y más baratas) tiendas online chinas donde comprar ropa de manera fiable

Hasta hace bien poco, si necesitabas comprar ropa te movías por tu ciudad visitando tus tiendas favoritas. Luego llegó la fiebre de los grandes centros comerciales en los extrarradios donde podrías encontrar un gran número de marcas reunidas en un único espacio. Pero el gran cambio llegó con la compra online, cuando se hizo realidad poder comprar desde el sofá de casa a golpe de 'click'.

A la hora de hacer compras por Internet, podemos visitar las webs de las marcas que conocemos o navegar hasta descubrir nuevos tesoros. Muchos son los que han caído en las redes de las tiendas online chinas, un terreno con una gran cantidad de propuestas diferentes y donde llaman la atención sus bajos precios.

Ya hemos superado la barrera en el que el "made in China" se asociaba con productos baratos de baja calidad. Hoy, el país asiático es una potencia mundial en el sector textil que no sólo fabrica para las grandes firmas americanas o europeas sino que se está haciendo un hueco a nivel internacional con marcas de moda propias. Sólo en nuestro país, el 63% del calzado que consumimos los españoles procede de China.

Las mejores webs chinas donde comprar ropa de manera fiable

Ahora que contamos con más tiempo libre, y que las tiendas a pie de calle de nuestras ciudades no están al 100%, es el momento de aprovechar para abrir nuestro horizonte de shopping y conocer nuevas webs que podemos incluir en nuestro radio de búsqueda de gangas y tendencias. Cómo las posibilidades son casi tan grandes como China, desde Vozpópuli te lo ponemos más sencillo recomendándote las webs más fiables y dándote unos tips y consejos para que te conviertas en todo un experto en comprar más allá de nuestras fronteras.

Ventajas de las tiendas 'online' chinas

Ya hemos hecho mención a la ventaja principal de comprar en webs chinas y son sus precios competitivos. Los productos que podemos adquirir son mucho más baratos que en otras webs o tiendas físicas, lo que hace que para muchos sea la opción favorita para realizar sus compras.

Otra ventaja es el amplio abanico de productos a los que logras tener acceso. Hay webs en los que se disponen de hasta 100 millones de productos diferentes. Al ampliarse de manera tan exagerada la oferta, es prácticamente imposible no encontrar exactamente lo que estás buscando.

En algunas ocasiones los gastos de envío son gratuitos

Muchos usuarios también destacan el servicio de envío, sobre todo en aquellos casos en los que el paquete es de un tamaño pequeño. En algunas ocasiones los gastos de envío son gratuitos, en otras depende del peso, pero aún así los costes de mensajería suelen ser más baratos que en tiendas localizadas en otras regiones, incluso marcas donde los almacenes se localizan dentro de España.

Además de sus bajos precios, este tipo de webs suelen realizar tácticas de venta de las que nos podemos beneficiar como los cupones descuento o la acumulación de ventajas o promociones para la siguiente compra.

Desventajas de comprar en webs chinas

Pero no todo es perfecto cuándo compramos en este tipo de páginas. Uno de los principales inconvenientes es la abundancia de productos falsificados. Es muy fácil que confundamos una ganga con una falsificación. Si muchas veces en la mano es difícil distinguirlos, imagina a través de imágenes. Sin embargo, los vendedores no suelen realizar este tipo de engaños y suelen avisar cuando el producto no es original.

Otra de las desventajas más importantes son los problemas que pueden derivarse de las aduanas, sobre todo en determinado tipo de productos que pueden contar con políticas más restrictivas. Si nos fijamos en España, no suele ser común que ocurran problemas de este tipo cuando se refiere a paquetes de tamaño pequeño que son los habituales cuando compramos ropa o accesorios.

Muchas veces es más barato tirar la compra que solicitar su reembolso

Uno de los grandes problemas a los que nos podemos enfrentar aparece a la hora de realizar devoluciones. Estos procesos pueden ser muy lentos y largos debidos a la lejanía del lugar de origen. Además los gastos de envío pueden correr por parte del cliente lo que hace que muchas veces sea más barato tirar la compra a la basura que solicitar su reembolso. Por ello es importante que nos fijemos en las condiciones de devolución cuando compremos un producto, lo más cómodo es que nos devuelvan el dinero sin necesidad de enviar de vuelta la prenda.

¿Qué hay que tener en cuenta para comprar?

Hay un elemento que aumenta la fiabilidad de las tiendas online baratas y es que cuenten con almacenes en España. Representa una gran ventaja por varias razones, la primera es que se reduce tanto el tiempo de entrega como los gastos de envío. Además, al no pasar trámites de aduanas, no nos enfrentaremos a sorpresas.

Otro aspecto a tener en cuenta, y del que ya hemos hablado, son las condiciones de devolución del producto si no quedamos satisfecho con la compra. En ocasiones nos fijamos sólo en los gastos de envío sin tener en cuenta que, cuando hablamos de ropa, es bastante fácil que lo que recibamos no sea exactamente lo que esperábamos.

También hay que tener especial atención con las tallas. En muchas ocasiones el tallaje chino es diferente al español por lo que, cuando uses por primera vez una web, visita este apartado para conocer tu nueva talla.

Las mejores webs chinas donde comprar ropa

Pero... ¿Cuál es la web más barata? Seguro que es la pregunta que te ronda la cabeza desde que has comenzado a leer el artículo. Podrían destacar páginas como AliExpress o Light in the box por sus precios, pero la verdad es que estas webs acostumbran a hacer todo tipo de promociones y descuentos y es aquí donde se encuentran los productos más baratos. Además, muchas están especializadas en un determinado tipo de producto, así que, dependiendo de qué sea lo que quieras comprar, lo encontrarás con precios más reducidos en una u otra web.

AliExpress

Aliexpress se creó en el 2009 para ayudar a los fabricantes chinos a vender sus productos de forma internacional y hoy es una de las tiendas chinas online más importantes y conocidas con más de 40 millones de visitas cada mes. La clave de su éxito es que evita los intermediaros, poniendo en relación de manera directa al fabricante con el cliente, por lo que AliExpress realmente no vende nada.

Dispone de un catálogo muy amplio donde podrás encontrar todo tipo de prendas, relojes, joyas o productos de belleza, pero su apartado más interesante es el de "Vestidos de famosas" donde podrás comprar imitaciones de los vestidos de 'celebrities', sobre todo de actrices de Hollywood.

Su funcionamiento es muy similar al de Amazon y se diferencia de su competencia porque cuenta con almacenes en España aunque una de sus mayores desventajas es que sus plazos de entrega son extremadamente largos.

SheIn

Sus propuestas se adaptan a todo tipo de ocasiones, incluyendo diseños casual, vestidos de fiesta, ropa interior, joyería o moda infantil y masculina. Una de sus ventajas es que cuenta con tallas minoritarias que son difíciles de encontrar en la competencia.

Pero lo mejor en SheIn es dejarse llevar. Navegando por sus páginas, la web te va sugiriendo estilos para que puedas componerte un outfit completo y además te irá ofreciendo cupones de descuento que puedes canjear en la compra. Si tu carrito supera los 29€, además te beneficiarás de gastos de envío gratuitos.

Light in the box

Esta compañía arrancó en 2007 y en seis años ya cotizaba en la Bolsa de Nueva York. Es una de las grandes favoritas del sector por varios motivos. El primero la gran cantidad de prendas que vende, cuenta con 44.000 productos bien clasificados para que la compra resulte sencilla. Podrás encontrar ropa, complementos, relojes y joyería... de mujer, hombre y niño y prácticamente todo se encuentra rebajado con descuentos que pueden llegar hasta al 90%.

Por su política de devoluciones, sus formas de pago o sus almacenes en Europa, resulta una de las webs más seguras para realizar tus compras.

Milanoo

Milanoo es una buena opción porque se dedica en exclusiva a la venta de productos de moda. Su especialización son los trajes de hombre y vestidos de fiesta donde las opciones son infinitas y muy baratas con opción de comprar un vestido de novia por menos de 100€.

Es una de las webs que más calidad ofrecen a sus clientes. Sin embargo, sus gastos de envío no son gratuitos siendo el coste medio de los portes unos 7€.

Zaful

Todos los productos vendidos son de su propia marca y destaca, además de por sus precios competitivos, por la alta calidad de sus prendas que está haciendo que su fama crezca como la espuma.

La estética de la web está mucho más cuidada y entre sus diseños destaca la ropa de baño. Entre las ventajas de Zaful están los portes gratis a partir de 30€, una garantía de devolución de 30 días y una sección de liquidación en la hay descuentos de hasta el 80%.

EricDress

Esta web nació en el año 2012 y está especializada en prendas para las ocasiones más especiales, incluida tu propia boda, con propuestas tanto de mujer como de hombre y calzado.

Además de funcionar como una web de venta online habitual, la curiosidad de EricDress es que tiene un apartado de preventa en el que podrás reservar modelos exclusivos antes de que salgan a la venta para que no te quedes sin ellos.

Pandahall

Si destacamos esta opción es por ser una web especializada en el campo de las joyas, la bisutería y los accesorios. No sólo puedes comprar sus productos, sino todo el material y herramientas para elaborar en casa tus propios diseños.

Pat Pat

Si tu búsqueda se centra en ropa infantil o de bebé, esta tienda puede ser tu favorita por sus originales diseños. Sus precios son muy competitivos y además tendrás mucho donde elegir con más de 50.000 prendas a la venta. También cuenta con una interesante sección de moda premamá para empezar a abrir boca y probar sus productos antes de que nazca el nuevo miembro de la familia.

Romwe

Es una de las tiendas de moda para mujer más conocidas y destaca porque sus productos son de diseño propio, siguen las últimas tendencias y tienen muy buena calidad sin renunciar a precios muy atractivos y a descuentos que pueden llegar al 90%.

Cuenta con varias formas de pago, envío gratuito superando una cantidad mínima de compra y almacén en España que hace posible que el envío sea muy rápido.

Rosegal

Lo que destaca de Rosegal es el estilo de su ropa. Cuenta con diseños de un estilo alternativo y con una gran variedad de ropa 'vintage' por lo que es natural que haya logrado tener una audiencia muy fidelizada.

Además tiene una sección de tallas grandes donde las mujeres con este tipo de tallaje encontrarán prendas de fiesta o diseños sensuales que suelen ser difíciles de localizar.

Para terminar, un último consejo: antes de comprar lo mejor es ver los comentarios y comprobar la reputación y calificación de la web entre los usuarios para asegurarnos una compra satisfactoria.