Lista Forbes: George Clooney y Kylie Jenner, los mejor pagados y Cristiano Ronaldo baja cinco puestos

La revista Forbes ha publicado la lista de los 100 famosos mejor pagados de 2018. Entre ellos, el tenista Rafa Nadal es el único español que se encuentra en el ranking de la revista norteamericana, ocupando el puesto 72 con unos ingresos de 41,4 millones de dólares.

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather, de 41 años, es el que ocupa el primer puesto con unos ingresos de 285 millones de dólares gracias al célebre combate que hizo en agosto de 2017 con el luchador irlandés Conor McGregor.

Le sigue en la lista el actor George Clooney, de 57 años, que se embolsó 239 millones tras la venta de su marca de tequila Casamigos a la licorera Diageo.

La fortuna de Kylie Jenner asciende a 900 millones de dólares

El tercer puesto lo ocupa la multimillonaria más joven y mujer mejor pagada de la lista, Kylie Jenner, de 20 años. Gracias al reality de televisión ‘Keeping Up with the Kardashian, y a la marca de cosméticos Kylie Cosmetics ha ganado en el último año 166,5 millones de dólares. Forbes la declaró hace menos de una semana “la billonaria hecha a sí misma más joven de la historia”, ya que se estima que su fortuna asciende a 900 millones de dólares.

Le sigue la jueza americana Judy Sheindlin, con 147 millones de dólares, el actor Dwayne Johnson (124 millones), U2, con 118 millones y Coldplay, con 115,5 millones, el jugador de fútbol argentino Lionel Messi, con unos ingresos de 111 millones, el cantante Ed Sheeran, con 110 millones y el portugués Cristiano Ronaldo, con 108 millones.

Cristiano Ronaldo ha descendido cinco puestos

El futbolista portugués ha bajado cinco puestos respecto del año anterior, que estaba en quinta posición. A pesar de ello, el ex jugador del Real Madrid ha ganado 15 millones de dólares más que el año anterior debido en parte al contrato de 31 millones de euros netos por temporada que ha firmado por la Juventus de Turín.

También han descendido de la lista, cantantes como Beyoncé, que el año pasado estaba en segunda posición y ahora ha bajado al número 36, ganando 60 millones de dólares, un gran descenso comparado con los 105 millones que se embolsó en 2017.

La lista Forbes de este año refleja que la cantidad de dinero ganado por los famosos en general ha aumentado respecto al año anterior. Mientras en 2017, el número uno era el rapero Sean Combs, con unos ingresos de 130 millones de dólares, este año la cantidad se ha multiplicado a 285 millones con Mayweather. Hasta 11 famosos superan la cifra de los 100 millones de dolares y entre todos suman 6.300 millones de dólares, un 22% más que en 2017.

EL TOP 10 DE LA LISTA DE FORBES