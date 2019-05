El secretismo ante el inminente parto de Meghan Markle enfada a Reino Unido

La llegada del primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle estaba previsto para finales de abril y comienzos de mayo. Y esas fechas ya han llegado, pero poco o nada se sabe del inminente parto.

El secretismo es tal que tiene muy enfadada a la prensa británica, que no está acostumbrada a que se la oculten detalles tan bellos como el nacimiento de un hijo.

Los Duques de Sussex ya dejaron claro hace semanas que iban a tomar el camino de la discreción: quieren mantener la llegada de su bebe en la intimidad. Por tanto, no habrá siquiera posado a la salida del hospital, como sí hizo la Duquesa de Cambridge tras dar a luz a sus tres hijos.

Cuando no das información suelen surgir los rumores, y eso es justo lo que ha ocurrido con el nacimiento del bebé. Este jueves, en Buckingham se han visto obligados desmentir que el retoño hubiese nacido ya, después de hubiera cientos de informaciones que apuntaban a que la duquesa de Sussex ya había dado a luz.

La prensa británica no puede más con esta situación. Los periodistas británicos que cubren la información sobre Casa Real están angustiados y estresados. En Reino Unido están acostumbrados a que Buckingham informe de todo al detalle, como de toda la cantidad de regalos que reciben.

Es una de las casas reales europeas más transparentes, por eso poco entienden este secretismo absoluto que han impuesto los duques de Sussex ante la llegada del bebé.

La corresponsal de Casa Real de 'The Daily Mail', Rebecca English, ha publicado un tuit en el que reflejaba su desconcierto con esta situación: "La espera de Baby Sussex es tan estresante para los corresponsales reales como cualquiera, ya sabes. Mi hijo acaba de decir que iba a rezar para que Meghan no tenga a su bebé hoy, así que puedes venir a mi recital de guitarra porque estoy muy nervioso y no será lo mismo si mami no está ahí".

#SussexStandby is as stressful for royal correspondents as anyone, you know. My son just said he was ‘going to say a prayer to God that Meghan doesn’t have her baby today so you can come to my guitar recital as I’m so nervous and it won’t be the same if mummy isn’t there’ 😢