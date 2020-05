La polémica biografía de Meghan Markle y el príncipe Harry no gusta en Reino Unido

Los duques de Sussex ya tienen su primera biografía autorizada a la venta. Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family ("Encontrando la libertad: Harry, Megha y la creación de la Familia Real moderna") ya puede comprarse a través de Amazon en su versión inglesa, eso sí, si quieres la traducción al castellano tendrás que esperar.

Los autores de este libro son dos buenos amigos de la pareja, los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand. Ambos han querido hacer un recorrido por los meses tan críticos que vivieron los duques de Sussex antes de que anunciaran su decisión de marcharse de la Familia Real Británica hasta su marcha a Estados Unidos.

"El objetivo de este libro es retratar a los verdaderos Harry y Meghan, una pareja que continúa inspirando a muchos en todo el mundo a través de su trabajo humanitario y caritativo, pero a menudo son retratados incorrectamente", explicaron los autores de la biografía antes de lanzar a la venta el libro.

Una visión que han querido plasmar en esta biografía donde desean dejar atrás todos los bulos que han salpicado a la pareja. La relación de Harry y Meghan con la prensa británica no ha sido nada fácil, de hecho, han vuelto a cargar contra ellos por el título de la biografía.

La prensa británica, a degüello con Meghan Markle y el príncipe Harry por su nueva biografía

A la prensa británica, siempre crítica con la pareja, no le ha gustado nada el título de la biografía autorizada. Consideran que el término "buscando libertar" es una falta de respeto para la Corona y para todos los miembros que pertenecen a ella.

Además, la editorial escogida para la publicación del libro ha sido Day Street Books, del grupo Harper Collins, que a su vez se enmarca dentro de Rupert Murdoch´s News Corp, el enorme holding de medios de comunicación del conocido empresario, detalla 'Vanitatis'. Esta empresa incluye a'The Sun', uno de los tabloides británicos a los que Meghan y Harry vetaron hace apenas unos días.

La decisión de publicar con esta casa ha sorprendido a muchos, pues no se entiende del todo.

Veremos cómo acaba todo esto...